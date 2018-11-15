Top con giáp ra đường vấp phải cục tiền, tiệc tùng liên miên, dư dả đi du lịch đó đây trong 23 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15/11/2018 17:19

Những con giáp dưới đây hễ bước ra đường là vấp phải cục tiền khủng, ăn chơi tiệc tùng liên miên nhưng vẫn còn dư dả tiền đi du lịch đó đây trong 23 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Ngọ là người có tính tình phóng khoáng, làm chuyện gì cũng tùy hứng. Tuy nhiên bạn là người có trách nhiệm với công việc, một khi đã tập trung là không có gì ngăn cản bạn được.

Top con giáp ra đường vấp phải cục tiền, tiệc tùng liên miên, dư dả đi du lịch đó đây trong 23 ngày tới - Ảnh 1
Ngọ có dư dả tiền đi du lịch đó đây trong 23 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sống rất tình cảm, luôn giúp đỡ người khác nên Thần Tài mang lộc đến tận nhà. Hễ bước ra đường là vấp cục tiền vô cùng lớn, tiệc tùng liên miên, vui chơi xả láng nhưng vẫn còn dư dả tiền đi du lịch.

Thời điểm 23 ngày tới, bạn được hưởng lộc trời ban, mọi chuyện hanh thông. Không thăng tiến trong công việc thì tiền cũng đổ về túi đầy ắp tiêu xài không hết.

Tuổi Dần

Dần là con giáp có khả năng tư duy, sáng tạo. Những ý tưởng bạn đề ra đều được mọi người ủng hộ và quan tâm. Đó là những bước đệm giúp bạn thành công hơn trong 23 ngày tới.

Top con giáp ra đường vấp phải cục tiền, tiệc tùng liên miên, dư dả đi du lịch đó đây trong 23 ngày tới - Ảnh 2
Dần có thể thăng chức trong 23 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế hãy nắm bắt cơ hội của mình để cuộc sống sau này thành công, giàu có hơn. Thời điểm này bạn có đủ thời gian và tiền bạc để du lịch đó đây, không cần phải lao đao vất vả như trước.

Cũng vào giai đoạn này bạn sẽ lao vào nhiều cuộc vui chơi, vì vậy hãy biết giữ gìn sức khỏe của mình. Đừng vui chơi quá mức mà ảnh hưởng đến công việc. Cũng đừng quá tập trung công việc mà bỏ rơi không chăm sóc bản thân.

Tuổi Mão

Mão dịu dàng, có trái tim nhân hậu nên được ơn trên phù trợ. Trong 23 ngày tới, bạn không cần làm gì cũng có tiền đổ về chất đầy túi, đôi khi lại phải sắm két sắt. Thời điểm này bạn nên chuẩn bị tinh thần bởi vì bước ra đường sẽ vấp phải tiền.

Top con giáp ra đường vấp phải cục tiền, tiệc tùng liên miên, dư dả đi du lịch đó đây trong 23 ngày tới - Ảnh 3
Mão ra đường vấp phải cục tiền trong 23 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Người buôn bán sẽ tìm được nhiều khách hàng tiềm năng, đơn hàng đổ về không ngớt. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm hơn trước. Thế nên hãy nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đường tình duyên của những con giáp này đẹp như trong mơ, ngọt ngào ‘sâu răng’ trong 45 ngày tới

Đường tình duyên của những con giáp này đẹp như trong mơ, ngọt ngào ‘sâu răng’ trong 45 ngày tới

Những con giáp dưới đây sớm tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình, chuyện tình đẹp như mơ, tình cảm của cả hai vô cùng ngọt ngào khiến dân FA hờn đỏ mắt trong 45 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp dư dả con giáp 23 ngày tới con giáp đi du lịch con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 9 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi