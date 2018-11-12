Top con giáp không có gì ngoài điều kiện và quyền lực, ngồi không rung đùi ra lệnh cho người khác trong 35 ngày tới

Tỵ buôn bán một vốn bốn lời, cộng với số tiền kiếm được từ nghề chính giúp bạn sống thảnh thơi trong 35 ngày tới. Vận mệnh của bạn may mắn vượt trội, làm gì cũng được quý nhân giúp đỡ vượt qua khó khăn, rắc rối. Thời điểm này, bạn nhận được sự tín nhiệm cũng như dự án lớn của cấp trên giao cho.

Bên cạnh đó khi hoàn thành tốt công việc được giao, bạn sẽ thuận lợi trong việc được ngồi vào chức vị mình yêu thích. Khi đó lời nói của bạn sẽ được nhiều người xem trọng, răm rắp làm theo không một lời phàn nàn.

Thế nên hãy tập trung tinh thần, cố gắng hết mình vì khi đạt được kết quả tốt, bạn sẽ được thăng chức. Đừng lơ là hoặc tin tưởng bất cứ ai kẻo bị tiểu nhân rắp tâm hãm hại.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp chăm chỉ, cần cù. Tuy không phải là người quá sắc sảo, khôn ngoan nhưng cần cù giúp bạn thành công hơn trong công việc. Bạn là người đơn thuần, không tính toán quá chi li hay lợi dụng người khác để thăng tiến. Những thứ bạn có được trong thời điểm hiện tại đều nhờ vào chính mình.

Sửu có tiếng tăm vang dội - Ảnh minh họa: Internet

35 ngày tới, vận mệnh của Sửu có phần khởi sắc hơn. Bạn đi đến đâu đều được nhiều người kính nể, nghe lời. Tiếng tăm của Sửu cũng vang danh bốn bể khiến nhiều người mến phục.

Phương diện tài vận của bạn trong thời điểm này cũng phất lên trong thấy. Có thể nói tiền trong túi của bạn cứ đầy lên chứ không vơi đi. Đặc biệt thời gian này, bạn nên hành thiện tích đức để tiểu nhân không có có hội quấy phá, ngáng đường.

Tuổi Mão

Trong 35 ngày tới, Mão có nhiều cơ hội phát tài phát lộc. Cuộc sống của bạn gặp được nhiều người tốt, giúp đỡ cho bạn khi gặp khó khăn, bế tắc. Thời điểm này phương diện tài chính của bạn cũng có dấu hiệu tăng lên cấp số nhân. Bên cạnh đó Mão có thể sẽ tiến lên được chức vị mà mình ao ước bấy lâu nay. Những công sức của bạn đã được đền đáp xứng đáng.

Mão giàu có hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình duyên, Mão có vận đào hoa rực rỡ. Ông Tơ bà Nguyệt sẽ se cho bạn mối nhân duyên như ý, cả hai có thể đi với nhau đến đầu bạc răng long. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tuyệt vời trong thời gian sắp tới.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm