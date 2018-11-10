Tướng mạo đàn ông cực kỳ đào hoa, không chung thủy, phụ nữ nên cân nhắc trước khi kết hôn

Phụ nữ khi yêu thường bỏ qua những đặc điểm cơ thể này của đàn ông nên dễ bị lừa dối và tổn thương trong hôn nhân.

Bên cạnh đó đàn ông có đặc điểm này cũng vô cùng bảo thủ, chỉ làm theo ý mình muốn. Phụ nữ lấy kiểu người này ít có tiếng nói trong gia đình.

Theo nhân tướng học, mũi đại diện cho đường tài lộc của con người. Đàn ông có mũi nhọn là người khá tính toán chi li trong chuyện tiền bạc. Có thể nói họ thích tiền hơn thích vợ. Nếu có một mối quan hệ đặt chuyện tiền bạc lên trên, họ sẽ sẵn sàng từ bỏ vợ con để chạy theo.

Nốt ruồi đen trong lòng trắng mắt

Đây là đặc điểm thể hiện sự đào hoa của đàn ông. Người có nốt ruồi đen trong lòng trắng mắt thường khá trăng hoa. Họ hay nói những điều hoa mỹ đốn gục trái tim của chị em nhưng chỉ "thả thính" cho vui chứ không muốn chịu trách nhiệm.

Người có nốt ruồi đen trong mắt hay lăng nhăng - Ảnh minh họa: Internet

Người có nét đặc điểm này còn thường xuyên nói dối vợ. Thế nên phụ nữ hãy chú ý đến điều này để không bị lừa gạt tình cảm.

Mắt ướt

Mắt ướt thể hiện cho sự đa tình, phong lưu và si tình. Đàn bà có đôi mắt ướt là người cực kỳ nhạy cảm, mau nước mắt, dễ tổn thương. Còn đàn ông có đôi mắt ướt là người sống phong khoáng, phong lưu.

Đàn ông có mắt ướt rất đa tình - Ảnh minh họa: Internet

Họ có sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ đối với những người phụ nữ xung quanh. Vì vậy mà họ khó có thể chung thủy mãi với một người. Ở bên cạnh người đàn ông này, phụ nữ sẽ phải lo lắng, sợ hãi vì xung quanh anh ấy có quá nhiều vệ tinh.

Tóc xoăn tự nhiên

Đàn ông tóc xoăn vô cùng mạnh mẽ và thích sự mới mẻ. Họ luôn thích khám phá những điều mới lạ, ghét cuộc sống nhàm chán và có cái miệng dẻo quẹo. Người có nét đặc điểm này giỏi nói, giỏi hứa nhưng hiếm khi thực hiện. Thế nên phụ nữ hãy cẩn thận khi qua lại với người đàn ông có mái tóc xoăn tự nhiên.

Gò má lõm

Người có gò má lõm không muốn chịu trách nhiệm với ai - Ảnh minh họa: Internet

Người có đôi gò má lõm không thích chịu trách nhiệm với bất cứ ai. Tình yêu đối với họ chỉ là thú vui nhất thời. Thậm chí họ còn có thể nói xấu sau lưng bạn hoặc đòi hỏi những điều quá xa vời khiến bạn mệt mỏi.

Tai nhỏ

Người này có rất nhiều tham vọng và luôn tính toán chi li trong tất cả các mối quan hệ, kể cả tình yêu. Khi yêu, họ luôn muốn người khác hi sinh còn bản thân chỉ thích nhận lại. Họ khá thông minh và nhanh nhẹn trong việc lấy lòng người khác bằng tài ăn nói khéo léo của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm