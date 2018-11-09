3 nàng giáp sự nghiệp thăng tiến, tình duyên viên mãn, vận đỏ như son trong năm 2019

Phụ nữ thuộc top những con giáp sau sẽ dễ dàng có được những gì mình mong muốn, kiếm thật nhiều tiền, được một nửa cưng yêu nuông chiều hết lòng.

Cuộc sống dù gian nan, trắc trở đến mấy cũng không làm Mùi chùn bước. 2019 là thời điểm vận tài lộc của Mùi đỏ như son, làm ăn vượng phát, tiền chất chật nhà. Tình duyên của Mùi cũng ấm êm viên mãn, ngọt ngào vô cùng.

Sống tình cảm, biết trước biết sau và khôn ngoan nên Mùi biết cách tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền. Họ không hoang phí thanh xuân vào những điều vô bổ, càng không vì người khác hơn mình mà ganh ghét đố kỵ. Với Mùi, mỗi ngày họ càng phải cố gắng gấp bội, càng phấn đấu không ngừng để theo đuổi giấc mơ đổi đời của mình

Không chỉ thành công, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió Dậu còn có đường tình duyên viên mãn như mơ - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Dậu

Bước sang năm 2019 nàng Dậu dù đang cực khổ, mệt mỏi đến mấy cũng phơi phới hân hoan, sung sướng an nhàn. Dậu vốn là người độc lập, chăm chỉ và có phần yếu đuối nên cả tin, dễ bị người khác lừa gạt. Chính vì dễ tin người nên Dậu bị đồng nghiệp xấu tranh công đoạt lợi, khiến họ lâm vào cảnh trắng tay. Tuy nhiên, năm 2019 sẽ trả lại Dậu những gì đã mất và còn hơn thế nữa.

Không chỉ thành công, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió Dậu còn có đường tình duyên viên mãn như mơ. Họ và một nửa được thăm thú nhiều nơi, tha hồ hưởng thụ cuộc sống xa hoa, sung sướng, được nuông chiều hết nấc khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Hợi may mắn đến mức muốn nghèo cũng không được, tiền cứ thế ập xuống đầu bắt Hợi phải tiêu xài thả ga - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Hợi

Hợi là con giáp mang nhiều phúc khí, không chỉ cho mình mà còn cho cả người thân, những người kề cận. Họ may mắn đến mức muốn nghèo cũng không được, tiền cứ thế ập xuống đầu bắt Hợi phải tiêu xài thả ga, mua sắm không cần xem giá.

Sở hữu nhà lầu, xe hơi, tiền trong tài khoản tăng lên mỗi ngày vẫn chưa phải là tất cả những gì Hợi có. Con giáp này may mắn đến mức chiến thắng tất cả các trò chơi đỏ đen, mua vé số còn có thể trúng giải độc đắc, đã giàu lại càng giàu hơn trong năm 2019.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.