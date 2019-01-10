Hờn đỏ mắt với 3 nàng giáp có số ĐẠI GIA, không chỉ cuốn hút mà còn giỏi giang hơn người

Vợ tuổi này chính là của báu trời cho, đàn ông nào may mắn lấy được sẽ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, phát tài phát lộc, gia đình hưng thịnh.

Không chỉ chăm lo cho đời sống hôn nhân ấm êm, viên mãn Tý còn là cánh tay đắc lực hỗ trợ chồng trong sự nghiệp. Nhờ thế, cuộc đời Tý và gia đình sẽ hạnh phúc ấm êm, sung túc đủ đầy, không bao giờ thiếu tiền.

Phụ nữ tuổi Tý nổi tiếng thông minh, nhạy bén và có óc làm giàu. Họ biết cách thu phục lòng người, cư xử khôn ngoan nên ai cũng yêu thương, nể trọng. Thuở độc thân tài năng, thành công bao nhiêu thì sau khi kết hôn Tý càng may mắn, phát triển bấy nhiêu.

Khi kết hôn Thìn lại là người phụ nữ vượng phu ích từ, hết lòng vì chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Thìn

Thìn là nàng giáp có mệnh thiếu phu nhân. Bởi lẽ, họ sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng từ trong trứng nước. Thuở độc thân được bố mẹ nuông chiều, tạo mọi điều kiện để làm những điều mình muốn nên nàng giáp này gặt hái khá nhiều thành tích đáng nể chốn thương trường.

Tiểu thư là thế, nhưng khi kết hôn Thìn lại là người phụ nữ vượng phu ích từ, hết lòng vì chồng con. Họ dễ dàng tìm được người chồng đại gia, tài năng và rất hợp nhau trong quan điểm sống. Càng chung chăn chung gối Thìn càng giàu sang vô đối, hạnh phúc ngút trời.

Nhờ tham vọng, óc chiến lược nên Ngọ chắc chắn sẽ giàu có, kiếm tiền tỷ khi còn khá trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Ngọ

Là người ham chơi, thích khám phá và không ngừng sáng tạo nên Ngọ chẳng bao giờ chấp nhận ngồi chơi hưởng phúc. Họ tự ép mình phải nỗ lực miệt mài, lao động hăng say và chinh phục những đỉnh cao danh vọng. Nhờ tham vọng, óc chiến lược nên Ngọ chắc chắn sẽ giàu có, kiếm tiền tỷ khi còn khá trẻ.

Với sự cá tính, thú vị của mình Ngọ sẽ khiến chồng chết mê chết mệt, say mê cả đời. Nhờ thế, vợ chồng Ngọ đồng lòng chung sức gầy dựng sự nghiệp nên tiền đẻ ra tiền, đếm mãi không hết. Con cái của nàng Ngọ cũng ngoan ngoãn lễ phép, thành công hơn cả bố mẹ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.