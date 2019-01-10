Top con giáp phúc lộc tràn vào nhà, tiền rải khắp sân, giàu bất chấp trong 3 năm tới

Tâm linh - Tử vi 10/01/2019 14:52

Tiền rơi trúng đầu, vận đỏ như son, sung sướng an nhàn chính là phúc phần mà top con giáp này nhận được trong 3 năm tới.

Trong 3 năm tới, mọi may mắn trên đời đều  đổ xuống đầu 3 con giáp này, khiến họ nhất định phải giàu, đếm tiền sái tay.

Top con giáp phúc lộc tràn vào nhà, tiền rải khắp sân, giàu bất chấp trong 3 năm tới - Ảnh 1
ận số của Dần tốt đến mức, trong 3 năm liên tục chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, chỉ việc ngồi chơi hưởng phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp mạnh mẽ, cá tính và rất quyết đoán. Một khi đã đề ra mục tiêu Dần sẽ theo đuổi đến cùng, dẫu cho có thất bại cũng kiên cường đứng lên bước tiếp. Nhờ thế, sự nghiệp thăng tiến, công danh rộng mở chính là phúc phần mà người tuổi Dần nắm chắc trong tay.

Bước chân vào Kỷ Hợi 2019, Dần sẽ như hổ mọc thêm cánh, làm đâu thắng đó. Mọi điều xui xẻo sẽ tránh xa, nhường chỗ cho phúc lộc tràn vào nhà tới tấp. Vận số của Dần tốt đến mức, trong 3 năm liên tục chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, chỉ việc ngồi chơi hưởng phúc.

Top con giáp phúc lộc tràn vào nhà, tiền rải khắp sân, giàu bất chấp trong 3 năm tới - Ảnh 2
Công thành danh toại, trở thành đại gia bạc tỷ là chuyện dễ như trở bàn tay với Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều sống ôn hòa, chân thành và đặt nặng tình thân. Họ sẽ không vì mình mà hại người, càng không dẫm đạp lên người khác để mưu cầu lợi ích. Thế nên, càng về hậu vận Mão càng tích được nhiều công đức, phúc phần, tài vận đi lên bất ngờ.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, trong 3 năm tới nhờ thần tài chiếu mệnh Mão sẽ tha hồ hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà, phải mua thêm két sắt để chứa. Công thành danh toại, trở thành đại gia bạc tỷ là chuyện dễ như trở bàn tay với họ.

Top con giáp phúc lộc tràn vào nhà, tiền rải khắp sân, giàu bất chấp trong 3 năm tới - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ sẽ có trong tay cơ ngơi đồ sộ với nhà lầu, xe sang, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đây là con giáp có gan làm giàu, quyết tâm vươn lên đổi đời cực lớn. Họ sẽ bất chấp nguy nan, thử thách để từng bước chạm tay vào thành công. Cuộc sống càng bế tắc, công việc càng khó khăn thì Tỵ càng gặt hái nhiều thành quả đáng nể.

Thế nên, bước sang năm 2019 này, người tuổi Tỵ sẽ có trong tay cơ ngơi đồ sộ với nhà lầu, xe sang, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Sau tuổi 35 top con giáp này sẽ tha hồ hưởng lộc, tiền vào tới tấp, muốn nghèo cũng không được

Sau tuổi 35 top con giáp này sẽ tha hồ hưởng lộc, tiền vào tới tấp, muốn nghèo cũng không được

May mắn mỉm cười, vận số hưng thịnh giúp 3 con giáp sau giàu vô đối, tiền tài cứ ập vào nhà tới tấp ở tuổi 35.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 42 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 17 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 42 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 55 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 47 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi