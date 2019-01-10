Top con giáp phúc lộc tràn vào nhà, tiền rải khắp sân, giàu bất chấp trong 3 năm tới

Trong 3 năm tới, mọi may mắn trên đời đều đổ xuống đầu 3 con giáp này, khiến họ nhất định phải giàu, đếm tiền sái tay.

Bước chân vào Kỷ Hợi 2019, Dần sẽ như hổ mọc thêm cánh, làm đâu thắng đó. Mọi điều xui xẻo sẽ tránh xa, nhường chỗ cho phúc lộc tràn vào nhà tới tấp. Vận số của Dần tốt đến mức, trong 3 năm liên tục chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, chỉ việc ngồi chơi hưởng phúc.

Dần là con giáp mạnh mẽ, cá tính và rất quyết đoán. Một khi đã đề ra mục tiêu Dần sẽ theo đuổi đến cùng, dẫu cho có thất bại cũng kiên cường đứng lên bước tiếp. Nhờ thế, sự nghiệp thăng tiến, công danh rộng mở chính là phúc phần mà người tuổi Dần nắm chắc trong tay.

Công thành danh toại, trở thành đại gia bạc tỷ là chuyện dễ như trở bàn tay với Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều sống ôn hòa, chân thành và đặt nặng tình thân. Họ sẽ không vì mình mà hại người, càng không dẫm đạp lên người khác để mưu cầu lợi ích. Thế nên, càng về hậu vận Mão càng tích được nhiều công đức, phúc phần, tài vận đi lên bất ngờ.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, trong 3 năm tới nhờ thần tài chiếu mệnh Mão sẽ tha hồ hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà, phải mua thêm két sắt để chứa. Công thành danh toại, trở thành đại gia bạc tỷ là chuyện dễ như trở bàn tay với họ.

Người tuổi Tỵ sẽ có trong tay cơ ngơi đồ sộ với nhà lầu, xe sang, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đây là con giáp có gan làm giàu, quyết tâm vươn lên đổi đời cực lớn. Họ sẽ bất chấp nguy nan, thử thách để từng bước chạm tay vào thành công. Cuộc sống càng bế tắc, công việc càng khó khăn thì Tỵ càng gặt hái nhiều thành quả đáng nể.

Thế nên, bước sang năm 2019 này, người tuổi Tỵ sẽ có trong tay cơ ngơi đồ sộ với nhà lầu, xe sang, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.