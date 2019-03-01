3 con giáp tình tiền như ý, tài vận bùng nổ, vượng vận đào hoa trong tháng 3/2019

3 con giáp này sẽ may mắn hơn người, chẳng mấy chốc mà đổi đời làm đại gia, vừa giàu sang lại hạnh phúc ấm êm, cuộc đời viên mãn.

Không chỉ tài vận, tình duyên của Tuất cũng đỏ thắm như son trong năm 2019. Nhờ ông Tơ bà Nguyệt se duyên, Tuất sẽ có rất nhiều người theo đuổi, say mê như điếu đổ. Nếu đang thầm thương trộm nhớ ai thì đây là lúc hai bạn viết nên câu chuyện tình lãng mạn, hạnh phúc nhất.

Vận tài lộc của người tuổi Tuất sẽ khởi sắc bất ngờ trong tháng 3/2019. Chỉ cần tận dụng sự thông minh, khôn khéo và chân thành của mình Tuất sẽ thu phục lòng người, dễ dàng kiếm được khối lợi nhuận khổng lồ. Từ đây, Tuất phải thức trắng đêm để đếm tiền, giàu sang sung túc hiếm ai sánh bằng.

Sự cá tính, mạnh mẽ và tự tin khiến người khác giới nào cũng ấn tượng chỉ sau một lần tiếp xúc, chuyện trò - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận đào hoa đeo bám khiến người tuổi Mùi phải chạy trốn các “vệ tinh” đến mệt mỏi. Dẫu không quá gợi cảm, hấp dẫn nhưng ở con giáp này lại có sự cá tính, mạnh mẽ và tự tin khiến người khác giới nào cũng ấn tượng chỉ sau một lần tiếp xúc, chuyện trò.

Tài ăn nói, khéo léo trong đối nhân xử thế không những giúp Mùi có được tình yêu đẹp, hôn nhân viên mãn mà còn giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Tháng 3 này, quý nhân sẽ hỗ trợ con giáp này hết mình trong công việc, thăng chức, tăng lương, kiếm được bộn tiền chỉ là chuyện nhỏ với Mùi.

Họ và một nửa sẽ thoải mái tận hưởng những kỳ nghỉ đắt đỏ bên nhau mà chẳng cần lo nghĩ điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn sinh ra đã ngậm thìa vàng, được trời ban cho mệnh phú quý, vinh hoa. Vậy nên, dẫu không cần nỗ lực hết mình Thìn cũng gặt hái được những thành công đáng nể trong sự nghiệp. Càng đam mê, càng tích cực đeo đuổi ước mơ Thìn càng gom hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, tài vận của Thìn sẽ đỏ rực như son trong 30 ngày tới. May mắn bùng nổ giúp họ làm đâu thắng đó, kiếm tiền tỷ trong chốc lát. Nhờ thế, tình duyên của Thìn càng thuận lợi, êm ấm. Họ và một nửa sẽ thoải mái tận hưởng những kỳ nghỉ đắt đỏ bên nhau mà chẳng cần lo nghĩ điều gì.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.