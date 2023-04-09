3 con giáp đón chờ 2 ngày đầu tuần (10-11/4) khá sóng gió, cảm xúc tiêu cực vây quanh, vận xui đeo bán

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 06:25

Cùng chờ xem 2 ngày đầu tuần này (10-11/4) của những con giáp sau có gì biến động.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý đương đầu với cục diện Xung Thái Tuế nên nay sẽ là một ngày khá sóng gió với bạn. Con giáp này có thể gặp phải tình trạng có công mà không được hưởng lộc. Dường như bạn đang bị lợi dụng công sức mà không hề hay biết.

Tài lộc trong đầu tuần ngày 10-11/4 Kiếp Tài xuất hiện cũng có dấu hiệu hao tổn. Bạn dễ nghe theo lời rủ rê, dụ dỗ của kẻ xấu mà đầu tư mù quáng. Tết đã cận kề nhưng còn mất tiền khiến tâm trạng của bạn sa sút khá mạnh, nhưng hãy coi như của đi thay người, đừng quá rầu rĩ mà khiến những ngày Tết cũng nặng nề.

3 con giáp đón chờ 2 ngày đầu tuần (10-11/4) khá sóng gió, cảm xúc tiêu cực vây quanh, vận xui đeo bán - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thủy Hỏa xung khắc là nguyên nhân khiến tình cảm của bạn nguội nhạt. Những trận cãi vã triền miên khiến rạn nứt trong mối quan hệ ngày càng lớn, đẩy hai người ra xa nhau hơn. Khoảng cách đang “giết chết” tình yêu của hai bạn.

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Tuổi Tị

Tử vi ngày 10-11/4, nếu bạn nào vẫn phải đi làm thì không được vui do vận lâm Tỷ Kiên. Tuổi Tị cô độc ở nơi làm việc, dễ bị lôi vào việc chia bè kéo cánh nói xấu nhau. Người làm chức cao thì cô độc, không được cấp dưới ủng hộ, tốt nhất nên làm tròn việc của mình, tiểu nhân nói thì thì kệ.

Cục diện Hỏa sinh Thổ thổi lửa cho các cặp đôi đang yêu, các bạn có một ngày vui vẻ ở bên nhau. Nhiều vợ chồng mới cưới sắp có thêm thành viên mới trong gia đình, đó là món quà lớn nhất của 2 bạn. Hãy biết trân trọng hạnh phúc hiện tại bạn đang có, đó là niềm mong ước bao người thèm khát.

3 con giáp đón chờ 2 ngày đầu tuần (10-11/4) khá sóng gió, cảm xúc tiêu cực vây quanh, vận xui đeo bán - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh mang đến vận may tài lộc cho con giáp này. Tuy nhiên nếu chỉ biết mỗi việc chi tiêu và nhận lương mỗi tháng thì không thể nào giàu nổi. Đã đến lúc tuổi Tỵ cần tìm hiểu thêm các lĩnh vực mới để tiền bạc sinh sôi nảy nở một cách hiệu quả nhất, thứ 7 này là ngày đẹp để làm điều đó.

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Tuổi Thân

Tử vi hai ngày đầu tuần 10-11/4của tuổi Thân báo hiệu dễ xảy ra những cảm xúc tiêu cực với người xung quanh. Trong công việc dễ to tiếng với đồng nghiệp, xích mích với sếp, điều này khiến bạn khó mà tập trung hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra áp lực dễ khiến bạn có thái độ không mấy tích cực với cả người ấy. Khoảng thời gian này bạn nên tạm gác lại tất cả và làm những gì mình yêu thích, đọc sách, mua sắm, nghe nhạc hoặc một chuyến du lịch bất ngờ cũng giúp bạn cải thiện tâm trạng rất nhiều.

3 con giáp đón chờ 2 ngày đầu tuần (10-11/4) khá sóng gió, cảm xúc tiêu cực vây quanh, vận xui đeo bán - Ảnh 3
Hai ngày cuối tuần tuổi Thân báo hiệu dễ xảy ra những cảm xúc tiêu cực với người xung quanh. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin này chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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