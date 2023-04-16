3 con giáp chuẩn bị nhận phúc lớn, Thần tài rót lộc vào nhà ngày 18, 19 và 20/4: trúng quả trời cho, nằm trên đống vàng, quý nhân đưa đường chỉ lối, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà

Trong ngày 18, 19 và 20/4, tuổi Ngọ sẽ vượt qua ngoạn mục, cơ hội để họ làm chủ cuộc sống giàu có, dư giả tiền của sẽ tăng dần theo thời gian. Chắc chắn những người tuổi Ngọ sẽ tạo nên tiếng vang lớn trong xã hội với khối tài sản khổng lồ của mình.

Khả năng kiếm tiền của người tuổi Ngọ trong thời gian này không có gì phải bàn. Đặc biệt là những người có đầu óc kinh doanh, buôn bán thì số lợi nhuận họ thu về nhiều theo cấp số nhân. Tuy nhiên để có được những thành công đó, con giáp này phải chịu khá nhiều vất vả bởi tính cách thẳng thắn bộc trực của mình.

Ngoài công việc làm công ăn lương, tuổi Ngọ nên kiếm thêm một nghề phụ nào đó, vì thời điểm này cũng là lúc phất lên của bạn. Nếu bạn chăm chỉ, chịu khó, nỗ lực thì sẽ thành công. Đừng nản lòng vì lúc đầu ai cũng có thể sẽ gặp khó khăn.

Tình cảm tiến triển tốt, nhưng cần chủ động hâm nóng và giữ gìn. Trên đời này, chỉ khi mất đi thứ gì đó quý giá, người ta mới biết trân trọng nhưng đều đã muộn. Tuổi Ngọ đừng để những mâu thuẫn, xung đột tình cảm của mình đi quá xa.

Vận trình sức khỏe của bạn cũng khá ổn định, duy trì tập thể dục thể thao sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn nhiều đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tinh tế, khôn khéo và hoạt bát nên chẳng ai có thể ghét bỏ họ. Dù bị ganh tỵ, đố kỵ nhưng Mùi không hề kiêu kỳ, càng không khinh thường bất cứ ai. Họ sống đàng hoàng, ngay thẳng và chỉ tập trung làm tốt việc của mình nên sự nghiệp phất lên cực nhanh.

Tử vi 12 con giáp có nói, trong ngày 18, 19 và 20/4 tới Mùi sẽ đạp trúng hũ vàng. Làm gì cũng hanh thông thuận lợi, kiếm được bộn tiền, càng tiêu xài xả láng lộc lá càng đua nhau ùa vào nhà nên Mùi không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc, cứ thế mà phất chính là lộc lá Dần xứng đáng nhận được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tính tình hiền lành, bộc trực, có sao nói vậy. Trong công việc, họ kiên trì, tận tâm, thấy khó khăn cũng không nản. Thời gian gần đây, tài lộc của con giáp tuổi Dậu không nhiều, mưu sự khó thành.

Tuy vậy, con giáp này vẫn cần giữ vững tinh thần và tiếp tục nỗ lực tiến về phía trước. Ngày 18, 19 và 20/4, tài vận của họ tăng lên. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng thời điểm này, người tuổi Dậu sẽ có cơ may lội ngược dòng, mọi dự định đều trở thành hiện thực.

Đặc biệt, những người theo nghiệp kinh doanh thì sẽ đạt được những bước tiến thuận lợi, doanh số tăng nhiều. Con giáp tuổi này vốn nhiều tham vọng nên sẽ đặt nhiều mục tiêu trong thời gian này. May mắn thay, những dự định của họ đều có thể trở thành hiện thực.

Trong tthời điểm này, sức khỏe của con giáp tuổi Dậu không được tốt. Họ dễ mắc bệnh ở mắt và bệnh đường hô hấp. Người tuổi này nên tránh ăn vặt và đồ ăn đông lạnh, đặc biệt là phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.