2 tháng cuối năm: 3 tuổi ăn lộc Tổ tiên, làm ăn gặp gỡ, gặp đen hóa đỏ, chỉ ngồi rung đùi tiền rơi trúng túi, phát lộc phát tài, hanh thông viên mãn

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 05:50

Thời điểm cuối năm 2022, có 3 con giáp sẽ gặp nhiều vận may, giàu có hơn người.

 Tuổi Mùi

Mọi người thường có ấn tượng tốt với con giáp tuổi Mùi. Chính vì vậy mà sự phát triển của họ ngày càng được mở rộng, mạng lưới đối tác làm ăn ngày càng lớn, nhờ đó có thể nắm bắt được nhiều cơ hội để phát triển.

Năm nay, vận trình của con giáp tuổi Mùi khá gập ghềnh, đầu năm có nhiều khó khăn, va vấp. Nhưng vận may thực sự đến với họ vào cuối năm 2022 này. Vài tháng nữa, người tuổi Mùi sẽ bội thu, cuộc sống hanh thông, viên mãn sẽ đến với họ.

Con giáp tuổi này ngày càng tự tin và tích cực phấn đấu, nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội, tài lộc ngày càng tốt, phát huy được nhiều thế mạnh nên tiền bạc chảy vào túi không ít.

2 tháng cuối năm: 3 tuổi ăn lộc Tổ tiên, làm ăn gặp gỡ, gặp đen hóa đỏ, chỉ ngồi rung đùi tiền rơi trúng túi, phát lộc phát tài, hanh thông viên mãn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có tâm lý vững vàng, làm việc tương đối thận trọng. Tuy không đạt được mục tiêu cuối cùng nhanh chóng nhưng con giáp tuổi Mùi có phương pháp hành động thông minh, từng bước đạt được thành công một cách vững vàng.

Đây cũng chính là điểm mạnh chứng tỏ sự trưởng thành của họ. Người tuổi này chậm hơn một chút nhưng đảm bảo thu hoạch triệt để, tiến độ phát triển ổn định.

Vận trình của con giáp tuổi Mão trong 2 tháng cuối năm sẽ rất tốt. Sự nghiệp tiến triển nhanh hơn, mở rộng mối quan hệ làm ăn.

Họ luôn có nhiều cơ hội nổi bật trong và ngoài nơi làm việc. Tính cách của con giáp này cũng rất sôi nổi, hoạt bát nên không thiếu bạn bè. Cuối năm họ lại có thêm anh em tốt để kết mối làm ăn, mọi đường đi nước bước hanh thông, tương lai xán lạn.

2 tháng cuối năm: 3 tuổi ăn lộc Tổ tiên, làm ăn gặp gỡ, gặp đen hóa đỏ, chỉ ngồi rung đùi tiền rơi trúng túi, phát lộc phát tài, hanh thông viên mãn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ làm công ăn lương có một túi tiền rủng rỉnh trong 2 tháng cuối năm này vì bạn đã hoàn thành vượt mức yêu cầu. Chắc chắn chẳng có cấp trên nào lại không sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng hậu hĩnh cả.

Tuy nhiên, bạn cần phải chấp nhận một điều là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Những thành tích xuất sắc của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị, hạ thấp uy tín, vì thế điều bạn cần làm là bỏ ngoài tai những lời không hay, tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Người làm ăn có thể nhận được tin vui vào cuối tuần. Với con mắt tinh đời của mình, bạn có thể phát hiện ra những cơ hội làm ăn quý giá, thậm chí trở thành người dẫn đầu xu hướng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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Tử vi trong 2 tháng cuối năm, những con giáp dưới đây sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, cuộc sống viên mãn.

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