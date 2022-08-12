Chuyện tình cảm của tuổi Tuất cũng rất ngưỡng mộ, khi tình yêu đơm hoa kết trái, để lại nhiều sự ghen tỵ trong lòng người khác khi hai bạn hết sức thắm thiết, trao trọn tình yêu cho đối phương.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cũng là một trong những con giáp may mắn trong tháng cô hồn, thời gian may mắn kéo dài tới hết tháng 9 dương.

Nguyên do may mắn đến là trong cuộc sống bình thường người tuổi Mùi phần lớn biết sống hiền lành, chân thật, đặt chữ "tâm" lên hàng đầu để biết phải làm gì cho đời, cho người.

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2 ngày cuối tuần (13, 14/8), người tuổi Mùi có quý nhân giúp đỡ, gặp vận may về tài lộc nhiều gấp 2-3 lần so với bình thường.

May mắn nhất là người tuổi Mùi tìm được bạn đời chân thành, chung thủy, có được tình cảm chân ái và cùng hạnh phúc trăm năm. Nhờ vậy cha mẹ cũng vui, tinh thần tốt thì sức khỏe dồi dào, sống trường thọ.

Tuổi Tí

Những tháng cuối năm 2022, tuổi Tí cần chuẩn bị tinh thần đón nhiều vận may vì năm nay sẽ là một năm có nhiều hy vọng và cơ hội để đổi đời. Vì vậy bản mệnh này nên nhân thời cơ đến, hãy lập ra những kế hoạch phù hợp với khả năng của mình, không nên chờ đợi mà bắt tay vào thực hiện để có thể gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

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Người tuổi Tí vốn có tinh thần nhẫn nại, chăm chỉ, luôn không ngừng nỗ lực và cố gắng để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng mọi thứ sẽ chính thức khép lại từ giờ. Họ sẽ tìm được một năng lượng tích cực giúp họ làm được nhiều việc, kiếm được nhiều tiền.

Cụ thể, 2 ngày cuối tuần này, tuổi Tí sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Mọi điều xung quanh như sự nghiệp, tài vận và đời sống tình cảm đang dần cải thiện. Những người nào đang chờ đón hạnh phúc ấm êm thì sẽ đạt được. Ngoài ra, đối với những người làm ăn kinh doanh, hoặc làm công ăn lương, thì sẽ được đền đáp xứng đáng với sự chăm chỉ, cần cù mà họ đã bỏ ra trong thời gian qua.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo