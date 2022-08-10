Tháng 9/2022, 3 con giáp cầu được ước thấy, giàu sang bất ngờ, mua vé số biết đâu trúng lớn, tiền của chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 11:30

Tháng 9 tới đây, 3 con giáp này được Phúc tinh soi sáng nên vô cùng may mắn, bạn có nằm trong số đó?

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong tháng 9 dương lịch này, vận trình của người tuổi Dậu vô cùng suôn sẻ và cát tường. Công việc thuận buồm xuôi gió, làm đâu trúng đó. Tuy hơi vất vả nhưng về cơ bản dễ dàng có được thứ mình muốn. Tiền bạc cũng theo đà đó mà ào ào chảy vào túi như được trúng số vậy.

Tháng 9/2022, 3 con giáp cầu được ước thấy, giàu sang bất ngờ, mua vé số biết đâu trúng lớn, tiền của chất đầy nhà - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Người làm công ăn lương có cơ hội đổi đời, tăng lương thăng chức. Riêng người kinh doanh có sự nhạy cảm tinh tế với thời cuộc, khéo léo uốn mình để tùy cơ ứng biến, nắm bắt thời cơ thì chắc chắn chuyện phát tài phát lộc sẽ nhanh chóng đến mà thôi.

Đường tình duyên được đào hoa soi bóng, nhân duyên tốt lành, chẳng những người tuổi Dậu có đôi được hưởng hạnh phúc ngập tràn mà người độc thân cũng dễ tìm người vừa ý, nên mối duyên lành.

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất kiên nhẫn và có ý chí, sự nghiệp phát triển luôn ổn định, không có quá nhiều hiện tượng bất ngờ xảy ra. Họ có khả năng cải thiện cuộc sống, may mắn luôn song hành.

Vận trình tài lộc của tuổi Mùi vào tháng 9 dương tới sẽ khởi sắc, sự nghiệp bùng nổ. Có thể nói ví tiền ngày càng dày lên, những rắc rối về tài chính cũng biến mất.

Tháng 9/2022, 3 con giáp cầu được ước thấy, giàu sang bất ngờ, mua vé số biết đâu trúng lớn, tiền của chất đầy nhà - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Công việc tốt nên tài lộc cũng theo đó mà tăng lên theo tỉ lệ thuận. Các nguồn thu nhập đều gia tăng không ngừng, bản mệnh thu lợi về đầy tay.

Tình cảm cá nhân cũng đơm hoa kết trái, người độc thân được nhiều người khác phái ngỏ lời, còn người đã có đôi cũng có những giây phút ngọt ngào của sự thấu hiểu và gắn kết giữa hai con tim cháy bỏng vì yêu.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý khá cẩn thận, chu đáo. Người này có phúc khí nên có số mệnh giàu sang phú quý. Con giáp này thông minh hơn người lại có giác quan thứ 6 nhạy bén. Họ có con mắt nhìn xa trông rộng, làm gì cũng có kế hoạch, tính toán chứ không ngẫu hứng, bốc đồng.

Tháng 9/2022, 3 con giáp cầu được ước thấy, giàu sang bất ngờ, mua vé số biết đâu trúng lớn, tiền của chất đầy nhà - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Trong tháng 9 dương tới, con giáp tuổi Tý có tài lộc nhiều vô kể, thăng tiến nhanh hơn người khác. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông, xuôi thuận.

Người làm kinh doanh cũng ký được nhiều hợp đồng giá trị, nhận được nhiều đơn hàng. Con giáp này làm nông nghiệp thì mùa vụ tốt tươi, mưa thuận gió hòa. Họ từng bước đạt được thành công như mong đợi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của gia đình.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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