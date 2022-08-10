3 con giáp phúc dày mệnh lớn, tháng 9 gặp may, tháng 10 phát tài, cuối năm rủng rỉnh hầu bao, giàu lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 00:05

Càng về cuối năm, những con giáp sau đây kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người siêng năng mà lại rất thông minh nên họ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, thời gian vừa qua tuổi Dậu lại không gặp nhiều may mắn, khiến sự nghiệp của họ bị chững lại, kéo theo tài chính trì trệ.

Mặc dù vậy, tuổi Dậu luôn đối diện với mọi thứ bằng tinh thần lạc quan, vui vẻ và luôn nhìn về phía trước.

3 con giáp phúc dày mệnh lớn, tháng 9 gặp may, tháng 10 phát tài, cuối năm rủng rỉnh hầu bao, giàu lên trông thấy - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Từ tháng 9 trở đi, tuổi Dậu liên tục gặp may, làm ăn thuận lợi. Chưa cần đến Tết, tài vận tuổi Dậu sẽ có chuyển biến tích cực, không những họ tìm được hướng đi mới trong công việc và mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, thuận lợi.

Có thể nói thời điểm cuối năm đầy khởi sắc cho tuổi Dậu, vì vậy hãy phát huy mọi thế mạnh để xây dựng được cuộc sống mỹ mãn vạn người ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần tài năng, tự tin. Không những thế, con giáp này còn có khả năng giao tiếp tốt, có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình. Họ hợp với các công việc liên quan đến tính toán, kinh doanh, nghiên cứu, giảng dạy.

3 con giáp phúc dày mệnh lớn, tháng 9 gặp may, tháng 10 phát tài, cuối năm rủng rỉnh hầu bao, giàu lên trông thấy - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Từ tháng 9 trở đi, người tuổi Dần trúng đại vận, được quý nhân phù trợ. Họ được quý nhân động viên, trao cho cơ hội nên này càng tự tin và hăng hái trong công việc. Người tuổi này yêu nghề, làm việc tận tâm ắt thu về thành quả.

Con giáp tuổi Dần phát huy được thế mạnh nên tạo ra bước đột phá mới, tạo tiền đề vững chắc trong tương lai. Công việc có nhiều bước phát triển thuận lợi giúp họ có thu nhập cao, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.

Tuổi Thân

Người cầm tinh con Khỉ thông minh, lanh lợi và nhìn chung là hiểu biết rộng. Họ hòa đồng với mọi người, biết sửa sai và là một người rất đáng tin cậy.

3 con giáp phúc dày mệnh lớn, tháng 9 gặp may, tháng 10 phát tài, cuối năm rủng rỉnh hầu bao, giàu lên trông thấy - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Tử vi dự báo, trong những tháng cuối năm 2022, tuổi Thân sẽ thu được nhiều lợi nhuận khá lớn. Nhờ sự khéo léo của bản thân và Thần Tài phù hộ mà các hợp đồng lớn đều suôn sẻ, thành công. Lúc này, Thân có thể thoải mái đầu óc để giúp những người xung quanh.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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