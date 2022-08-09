Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần thuộc tuýp người ngay thẳng, có sao nói vậy. Con giáp này là người có tài năng, tham vọng nên thường không chịu sống an phận thủ thường.

3 ngày liên tiếp (10, 11, 12/8), con giáp tuổi Dần có tài vận lên cao. Họ nhận được nhiều cơ hội cải thiện thu nhập. Đó có thể là một công việc mới, một cơ hội hợp tác làm ăn hoặc một cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời.

Con giáp tuổi Dần hợp làm chủ hơn làm thuê. Người tuổi này có tài lãnh đạo, có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Con giáp tuổi này kinh doanh có tâm, được khách hàng ủng hộ. Trong khi đó, người làm nông nghiệp cũng có mùa màng tươi tốt, hứa hẹn sẽ cho vụ mùa bội thu. Trong thời gian tới đây, tài vận của họ sẽ ngày càng vượng phát, thu nhập nhờ đó cũng dồi dào.

Tuổi Thìn

Sinh ra đã mang phúc khí đầy mình nên chẳng cần lao lực tài lộc vẫn cứ chảy vào nhà người tuổi Thìn ào ào như thác đổ. Con giáp này rất mát tay trong kinh doanh, mỗi khoản đầu tư đều thu về lợi nhuận gấp mười gấp trăm lần khiến ai cũng ngả mũ thán phục.

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3 ngày liên tiếp (10, 11, 12/8), nhờ cát tinh chiếu mệnh Thìn sẽ phát tài phát lộc, sung sướng hết phần thiên hạ. Lúc này, họ chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc.

Tuổi Hợi

Khó khăn mà Hợi thường gặp phải là không có kế hoạch và tiết kiệm. Bản mệnh thích chấp nhận rủi ro và không có nhiều khái niệm về tiền bạc. Hợi kiếm tiền và tiêu tiền theo ý thích nên khó có dư.

Ảnh minh họa

Thời gian tới, thật may là Hợi biết cách trưởng thành hơn. Bản mệnh đã nhận ra được tầm quan trọng của việc tiết kiệm và nỗ lực mỗi ngày để tiến bộ hơn.

3 ngày liên tiếp (10, 11, 12/8), Hợi liên tục nhận được vận may, được Quý nhân giúp đỡ nên tiến từng bước chắc chắn về phía trước. Vì vậy bản mệnh ngày càng có chỗ đứng, được nhiều người biết tới. Họ có cuộc sống sung túc, được sống bình yên.

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