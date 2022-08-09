Thân là con giáp lanh lẹ, tinh anh và có đầu óc kinh doanh. Ngay từ thuở nhỏ họ đã bộc lộ năng khiếu kiếm tiền của mình, càng lớn con giáp này càng khẳng định việc đi theo nghiệp buôn bán là đúng đắn.

Rằm tháng 7, Thân sẽ có trong tay những gì khiến người khác ước ao với nhà lầu, xe hơi, số dư trong tài khoản tăng từng ngày và một gia đình ấm êm, hạnh phúc vẹn tròn.

Dẫu phải tự lực cánh sinh, một thân một mình đương đầu với khốn khó nơi đất khách quê người cũng không làm con giáp này nhụt chí. Ngược lại, cuộc đời càng khắc nghiệt càng khiến con giáp này quyết tâm vươn lên làm giàu, trở thành đại gia.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình phóng khoáng, ưa thích tự do. Họ phù hợp với các công việc đòi hỏi sự sáng tạo, không thích bó buộc bản thân vào khuôn khổ. Người tuổi này sớm rời xa gia đình, đi xa lập nghiệp thì sẽ sớm thành danh, thành tài.

Ảnh minh họa

Vào ngày Rằm tháng 7, Ngọ được thần Tài theo gót ủng hộ, làm việc gì cũng thuận lợi, gặp may. Họ có cơ hội trúng số độc đắc đổi đời giàu sang khiến người đời phải ghen tị.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ phải chịu đựng rất nhiều khó khăn trong cuộc sống trước khi tìm được phương pháp và kênh phù hợp. Bên cạnh đó, Tuất còn gặp phải vấn đề là người quá tình cảm và công bằng. Chính vì điều này mà Tuất sẵn sàng làm mọi việc, không cần nghĩ đến bản thân.

Ảnh minh họa

Điều này đôi khi khiến Tuất phải hy sinh lợi ích của bản thân, thậm chí là lợi ích của gia đình để làm hài lòng người khác. Thật may là với tính cách chân thành và nhiệt tình, Tuất sẽ tích tụ được nhiều phúc khí cho bản thân. Từ Rằm tháng 7 này, mọi mặt cuộc sống sẽ dần tốt lên. Chỉ cần Tuất nắm bắt cơ hội đúng lúc, vận may sẽ lần lượt đến.

Hãy tích lũy kinh nghiệm khi còn trẻ, nửa đời sau cuộc sống sẽ sung túc và an nhàn hơn rất nhiều.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm