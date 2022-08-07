Từ 8/8 - 15/8: Chuỗi ngày đại hỷ lâm môn đã tới, 3 con giáp thỏa sức vươn đến giàu sang, hưởng phúc an nhàn mãi mãi về sau

Tử vi dự báo rằng, từ 8/8 - 15/8, những con giáp này sẽ hưởng phúc lộc dồi dào, cuộc sống bình an.
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Tuổi Sửu
Tuổi Sửu có bản tính thật thà, chăm chỉ, kiên trì. Con giáp này còn có nhân duyên tốt, luôn được mọi người giúp đỡ.
Bản mệnh không ngừng cố gắng, bỏ nhiều công sức để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự cố gắng của con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong công việc, tuổi Sửu đảm nhận vị trí quan trọng, mang lại lợi nhuận cao.
Tử vi dự báo, từ 8/8 - 15/8, con giáp này gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, có cơ hội phát tài. Vận quý nhân của tuổi Sửu tương đối vượng, luôn có người giúp đỡ khi bản mệnh gặp khó khăn.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ khẳng khái, bộc trực, dám nghĩ dám làm, luôn yêu thích khám phá những điều mới lạ. Con giáp này luôn cố gắng phấn đấu để bản thân là người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực.
Từ 8/8 - 15/8, tài vận của người tuổi Ngọ có sự đột phá mạnh mẽ, đồng thời vận đen được hóa giải, vận may cát lợi kéo đến . Con giáp này có thể có được một cuộc sống giàu sang, sung túc không ai sánh bằng từ nguồn thu chính ổn định dồi dào và lợi nhuận kếch xù từ các khoản đầu tư bên ngoài.
Tuổi Hợi
Nhưng người tuổi Hợi lạc quan, kiên cường, có trí tuệ và tài thao lược tuyệt vời, làm việc chăm chỉ và khắt khe với chính mình, gian nan, trắc trở mấy cũng tự lực vượt qua và luôn biết mình muốn gì, cần làm gì để tiến tới đích, đạt được mục tiêu đề ra.
Từ 8/8 - 15/8, vận mệnh của người tuổi Hợi thay đổi đáng kể, vận may xoay chuyển chóng mặt do người tuổi Hợi được các sao cát lành chiếu sáng. Có nhiều sự kiện vui vẻ, tốt lành lần lượt đến. Họ chỉ cần làm hết sức mình là có thể giành được cơ hội và gặt hái thành quả.
Người tuổi Hợi cũng cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỉ sự, nơi làm việc có thể gặp nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, có thể thăng chức, tăng lương.
Những người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, tập trung phát huy những nền tảng đã có để khuếch trương lên và cứ thế mà hốt tài lộc, có thể trở thành đại gia, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.
Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.