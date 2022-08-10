3 ngày cuối tuần (12, 13, 14/8) 3 con giáp tài lộc được mùa, tiền đồ khởi sắc, cuộc đời giàu sang, viên mãn

Tử vi dự báo rằng tuổi Tuất là con giáp có thể thăng quan phát tài trong 3 ngày cuối tuần (12, 13, 14/8) tới đây. Bản mệnh càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu thì khả năng phát tài càng lớn bây nhiêu. Đây là giai đoạn tuổi Tuất có thể chuyển mình trong tài vận.

Tuổi Tý

Tử vi 3 ngày cuối tuần (12, 13, 14/8) cho thấy, vận trình của người tuổi Tý sáng rỡ, những đen đủi xui xẻo trước đó đều tan biến và đang bắt đầu đổi vận với nhiều may mắn bất ngờ, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Có thể nói người tuổi Tý có cơ hội đổi đời chỉ sau 1 đêm, hãy thử cơ hội với vé số, rất có thể vận may sẽ mỉm cười với bạn đấy.

Công việc tiến triển theo chiều hướng tích cực, không còn xáo trộn nhiều mà đã dần đi vào khuôn khổ. Lại thêm quý nhân chỉ đường dẫn lối nên thời cơ không bị vụt mất, nắm bắt cơ hội để thể hiện sức mình.

Ảnh minh họa

Đường tài lộc cũng vượng phát khi mà thu nhập chính ổn định, thậm chí còn có chiều hướng tăng nhẹ. Với người làm công ăn lương, có thể sẽ đón niềm vui bất ngờ, rất có thể sẽ được thêm lương thưởng hay thu nhập từ nghề tay trái. Riêng người buôn bán kinh doanh thì có một tháng phát tài, tiền về như nước khi chuyện làm ăn càng cuối năm càng khởi sắc.

Đường tình duyên cũng vô cùng rực rỡ. Do phúc tinh chiếu gọi nên vận đào hoa vô cùng vượng, giúp cho người có đôi tình yêu thêm nồng nàn cháy bỏng. Còn người đơn đơn chiếc thì dễ tìm được người cùng chung đôi chung lối.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình phóng khoáng, ưa thích tự do. Họ phù hợp với các công việc đòi hỏi sự sáng tạo, không thích bó buộc bản thân vào khuôn khổ.

Tuy vậy, nhược điểm của họ là đôi lúc còn chủ quan, bất cẩn. Người tuổi này sớm rời xa gia đình, đi xa lập nghiệp thì sẽ sớm thành danh, thành tài.

Ảnh minh họa

Tử vi 3 ngày cuối tuần (12, 13, 14/8), con giáp tuổi Ngọ có tài vận tăng cao, sự nghiệp hanh thông. Người làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, giúp ích cho sự phát triển của công ty, tổ chức mà họ làm việc. Sau thời gian này, họ có cơ hội lớn được tăng lương, thăng chức, được cấp trên trọng dụng.

Trong khi đó, những người kinh doanh sẽ được hỗ trợ trong cách thức bán hàng, phân phối sản phẩm, thu về lợi nhuận cao. Người tuổi này đạt nhiều thành tựu trong công việc nên tiền thu về cũng rủng rỉnh như mong đợi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.