15 ngày cuối năm Canh Tý: Top con giáp ĐÀO TRÚNG MỎ VÀNG, sang năm Tân Sửu PHÁT TÀI cực to

Tâm linh - Tử vi 27/01/2021 14:43

Từ đây đến cuối năm Canh Tý, những con giáp may mắn này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay.

Công thành danh toại, túi chất chật tiền, tiêu mãi không hết chính là lộc lá trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn nhất 15 ngày cuối năm Canh Tý này. 

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Không chỉ song hỷ lâm môn, tiền ùa vào nhà, con giáp giàu sang này còn có tình duyên vượng vận, hạnh phúc ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp kiên trì, chăm chỉ, không quản khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Họ biết cách lấy lòng cấp trên, cư xử hòa nhã với đồng nghiệp nên ai cũng quý mến, thương yêu. Hơn cả, nhờ tính toán cẩn trọng, tiết kiệm nên con giáp giàu có này sớm thành đại gia.

Tử vi năm Canh Tý có nói, trong 15 ngày cuối năm Dậu sẽ đạp trúng hũ vàng. Không chỉ song hỷ lâm môn, tiền ùa vào nhà, con giáp giàu sang này còn có tình duyên vượng vận, hạnh phúc ấm êm, sang năm Tân Sửu phú quý an nhàn. 

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Lương thưởng tăng vọt, hầu bao rủng rỉnh nên Thìn cứ thế mà phất, sung sướng đủ đầy, ăn Tết cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dù cuộc sống gặp phải vô số gian truân, thử thách cũng không thể làm khó con giáp ngoan cường này. Không từ bỏ trước thất bại, không để người khác có cơ hội xem thường mình nên Thìn nỗ lực miệt mài, làm việc chăm chỉ để khẳng định giá trị của bản thân.

Những tháng đầu năm lao đao, cơ cực nhưng cuối năm Canh Tý con giáp may mắn này sẽ được hái trái ngọt với cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Lương thưởng tăng vọt, hầu bao rủng rỉnh nên Thìn cứ thế mà phất, sung sướng đủ đầy, ăn Tết cực to. 

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Tiền tài dồi dào, tiêu mãi không hết, năm mới như ý là phúc lộc Thân xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, cá tính và hòa nhã nên người tuổi Thân gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây cũng chính là nền tảng để con giáp này có nhiều cơ hội phát triển tốt mà người khác dù muốn cũng chẳng thể có được.

Tử vi năm Canh Tý chỉ rõ, từ đây đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 con giáp may mắn này sẽ được thần tài chiếu cố, quý nhân nuông chiều. Tiền tài dồi dào, tiêu mãi không hết, năm mới như ý là phúc lộc Thân xứng đáng nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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