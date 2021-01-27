3 con giáp lộc lá vây quanh, làm đâu thắng đó, nợ nhiều đến mấy cũng trả sạch trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 27/01/2021 11:14

Nhờ được trời thương nên trong 49 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, vạn sự hanh thông, két chất chật tiền.

Làm chơi hưởng thật, của nả ùa vào nhà ầm ầm nên trong 49 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ nằm ngửa mà ăn, thăng hoa rực rỡ. 

Tuổi Sửu

Sửu hiền lành, điềm đạm và chưa bao giờ buông xuôi trước số phận nên dù nằm gai nếm mật, chật vật đủ đường con giáp bản lĩnh này vẫn có thể vượt qua tất cả. Càng chí thú làm ăn, có gan làm giàu Sửu càng vượng phát.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm con giáp giàu có này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được. 

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Tình tiền như ý, hỷ sự ập vào nhà nên Tuất sẽ có năm Tân Sửu 2021 ngập trong biển tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là người thông minh, có trách nhiệm và dám dấn thân nên được cấp trên hết lòng nâng đỡ, đồng nghiệp hỗ trợ. Hãy cứ tiến về phía trước, hãy cứ vững vàng trước số phận Tuất ắt có của nả đầy nhà, vàng rải khắp sân.

Số trời đã định, 49 ngày tới chính là thời hoàng kim để Tuất vươn lên làm đại gia. Tình tiền như ý, hỷ sự ập vào nhà nên Tuất sẽ có năm Tân Sửu 2021 ngập trong biển tiền. 

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Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 cho thấy, chỉ cần chớp lấy thời cơ, tận dụng cơ hội Thân ắt nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nổi tiếng là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và nhạy bén trước thời cuộc nên Thân sớm gặt hái được những thành công trong cuộc sống, sự nghiệp. Tiền ùn ùn chui vào túi, từ ngưỡng 30 nhà xe chờ sẵn chính là lộc lá trời cho Thân.

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 cho thấy, chỉ cần chớp lấy thời cơ, tận dụng cơ hội Thân ắt nằm trên đống vàng, cả năm phú quý.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 28/1/2021 những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay hốt bạc, giàu ú ụ chỉ sau một đêm.

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