Đúng ngày mai, thứ Năm 28/1: Top con giáp gánh tiền mỏi lưng, vàng chất chật nhà, giàu sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 27/01/2021 00:08

Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 28/1/2021 những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay hốt bạc, giàu ú ụ chỉ sau một đêm.

Được cát tinh soi chiếu, quý nhân phù trợ nên dù hiện tại khó khăn đến mấy thì 4 con giáp may mắn này cũng phất lên đổi đời, tiền nhiều vô kể. 

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Công việc thuận lợi, có cơ hội trúng số phát tài nên Mão nghèo mấy cũng đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp cực tinh tế, khéo léo trong hành xử nên đi đến đâu cũng được quý mến thương yêu. Càng chân thành, điềm đạm con giáp may mắn này càng gặt hái nhiều thành công, sự nghiệp rực rỡ.

Xem tử vi thứ Năm ngày 28/1/2021 cho thấy, con giáp giàu sang này sẽ gánh tiền mỏi lưng, vàng rải khắp sân. Công việc thuận lợi, có cơ hội trúng số phát tài nên Mão nghèo mấy cũng đổi đời, sung sướng như tiên. 

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Tuất có những ngày cuối tuần ăn nên làm ra, phú quý theo chân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là người cương trực, thẳng thắn và biết cách tận dụng thời cơ để tiến thân. Đây chính là lý do vì sao dù không dựa dẫm vào ai Tuất vẫn thăng tiến ầm ầm, lương thưởng tăng vọt.

Khổ tận cam lai, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 28/1 con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời. Chẳng những được thần tài điểm danh trong hôm nay, Tuất còn có những ngày cuối tuần ăn nên làm ra, phú quý theo chân. 

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Tình duyên của Sửu cũng ấm êm thuận hòa, hạnh phúc êm đềm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Được cát tinh phù trợ nên con giáp giàu sang này sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà trong hôm nay. Vậy nên, Sửu hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận phúc lộc trời ban, cả ngày cười tươi như hoa.

Không chỉ tài vận, tình duyên của Sửu cũng ấm êm thuận hòa, hạnh phúc êm đềm khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. 

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Thân sẽ có tiền tài viên mãn, chỉ việc nằm duỗi mà ăn, ngồi chơi tiền cũng ùa vào két - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh và có gan làm giàu nên Thân chưa bao giờ lâm vào khốn cùng, càng không biết từ bỏ là gì. Càng nằm gai nếm mật con giáp bản lĩnh này càng hái ra tiền, gầy dựng được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Thân sẽ có tiền tài viên mãn, chỉ việc nằm duỗi mà ăn, ngồi chơi tiền cũng ùa vào két.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng mùng 1 Tết Tân Sửu 2021: 3 con giáp tài lộc bùng nổ, song hỷ lâm môn, giàu sau một đêm

Đúng mùng 1 Tết Tân Sửu 2021: 3 con giáp tài lộc bùng nổ, song hỷ lâm môn, giàu sau một đêm

Chỉ cần bước sang ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, thăng hoa rực rỡ, cả năm phát tài.

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