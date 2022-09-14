15 ngày còn lại của tháng 9, 3 con giáp đón nhận hỷ sự, phát tài phát lộc, tiền xếp chật két, ngồi không hưởng phúc, giàu sang tới tận năm sau

Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho người tuổi Tỵ nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân hiện tại của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng, đó đã là một tín hiệu tích cực.

Bên cạnh đó, tuổi Tị cũng cần phải học cách nhìn người, đừng để vẻ hào nhoáng bề ngoài đánh lừa.Vận trình tài lộc trong tuần khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay ngay, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Thế nhưng bạn vẫn nên để mọi thứ phát triển theo hướng tự nhiên nhất. Có duyên gặp gỡ, nhưng để thành đôi lứa hay không còn phụ thuộc khá nhiều vào tình cảm của đôi bên qua thời gian tìm hiểu.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện nhiều vấn đề nhưng con giáp này luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều việc khác nhau. Tuổi Tỵ ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, đạt được sự tin tưởng của cấp trên.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi hãy ăn mừng đi là vừa vì công việc 15 ngày tới của bạn vô cùng tốt. Bạn được cấp trên ưu ái lại có quý nhân phù trợ nên công việc cứ thế theo đà thăng tiến. Bạn hãy nhân cơ hội này để có được sự tín nhiệm của cấp trên vì cơ hội thăng tiến nằm trong bàn tay bạn. Cố gắng thêm một chút nữa, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế đó.

Ảnh minh họa

Tài lộc phát tài, tiền bạc cũng rủng rỉnh nên bạn có thể có nhiều cơ hội để làm việc lớn, ví dụ như đầu tư làm ăn chẳng hạn. Hãy mạnh mẽ, dũng cảm, bạn chắc chắn sẽ nhận được thêm bội phần.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng khi người ấy đã tỏ tình với bạn. Cần cân nhắc xem bạn và người ấy đã thực sự thấu hiểu nhau chưa, có thể đi xa hơn nữa không. Người ấy thực sự tốt thì hãy trân trọng và yêu thương nhé bởi tìm được một tình yêu chân chính là điều vô cùng khó khăn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ nên mọi thứ dường như đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bạn. Công việc có nhiều biến động khi liên tiếp những thử thách mới xuất hiện, buộc bạn phải gồng mình lên đảm nhận.

Thời gian này, bản mệnh thực sự cảm thấy mình đã quá sức vì công việc bề bộn mà sức người có hạn. Thường xuyên phải quay cuồng với công việc, giấy tờ sổ sách chồng chất khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí có người còn sinh ý định muốn nghỉ việc ngay lập tức.

Ảnh minh họa

Tài lộc vượng nhất vào 15 ngày tới nhưng do hung vận án ngữ nên bạn vẫn cần thận trọng trong các kế hoạch đầu tư, kinh doanh ở thời điểm này. Mọi quyết định đều nên được tính toán thận trọng, tham khảo các luồng thông tin để tránh rủi ro không đáng có.

Chuyện tình cảm trong 15 ngày tới của con giáp này vẫn vậy, không gặp phải nhiều trở ngại nhưng cũng không thấy có bước chuyển biến nào đáng kể. Có lẽ cả hai nên làm mới bầu không khí bằng buổi hẹn hò lãng mạn nào đó sẽ có tác dụng hơn rất nhiều.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.