3 ngày liên tiếp 14, 15, 16/9: Cát tinh soi chiếu lại thêm sao Thiên Vương chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn thỏa sức hốt vàng, tha hồ vơ bạc, vận hên dẫn lối, làm gì cũng thành công rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 00:02

Cát tinh soi chiếu thêm thần May mắn hết lòng ủng hộ, 3 tuổi tay trái hái tiền, tay phải vơ vàng, của nả đầy nhà, vận hên dẫn lối, làm gì cũng công thành danh toại, cuộc sống gặt hái nhiều trái ngọt.

Tuổi Dần

Khoảng thời gian đầu năm, Dần gặp phải khá nhiều chuyện thị phi đau đầu, cuộc sống lao đao, khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, cuối năm là thời điểm họ sẽ được bù đắp lại. Từ giờ tới tết 2021, họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

3 ngày liên tiếp 14, 15, 16/9: Cát tinh soi chiếu lại thêm sao Thiên Vương chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn thỏa sức hốt vàng, tha hồ vơ bạc, vận hên dẫn lối, làm gì cũng thành công rực rỡ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Đặc biệt, 3 ngày liên tiếp tới đây, họ làm gì thì làm, tuổi Dần sẽ được tận hưởng trái ngọt với nhiều điều mới mẻ cùng cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Chúc mừng Dần, vì cuối cùng bạn cũng được đáp lại bằng sự nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân. Hãy tận dụng thời cơ này thật tốt để đổi đời Dần nhé.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tý vốn tính tình phóng khoáng, thoải mái, thích sáng tạo và độc lập. Họ không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Khi còn trẻ, phần lớn Tý gặt hái được nhiều thành công vì họ luôn nhiệt huyết và biết theo đuổi đam mê.

Người tuổi Tý tính tình lạc quan, yêu đời và luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tích cực. Chính nhờ vậy mà khó khăn nào họ cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng.

3 ngày liên tiếp 14, 15, 16/9: Cát tinh soi chiếu lại thêm sao Thiên Vương chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn thỏa sức hốt vàng, tha hồ vơ bạc, vận hên dẫn lối, làm gì cũng thành công rực rỡ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Theo tử vi, 3 ngày liên tiếp tới đây, người tuổi Tý sắp bước sang một trang mới với nhiều điều tốt đẹp hơn. Tý được Thần Phật che chở, thần May Mắn chiếu cố nên làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tý còn có thể gặp được vận may đổi đời, nếu biết nắm bắt thì cuộc sống sẽ không còn sầu muộn.

Tuổi Sửu

Vận trình phương diện tài lộc của Tuổi Sửu về cơ bản là thuận lợi. Tiền bạc của con giáp này trong tuần không thiếu, nhưng để chờ đến lúc tài lộc dồi dào thì cũng phải tới cuối tuần. Tuổi Sửu có từ nhiều nguồn, dù bản mệnh làm nghề gì thì cứ yên tâm là có lộc, chỉ cần chăm chỉ mà thôi. Thiên Tài và Chính Tài cho thấy dù làm ở lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng.

3 ngày liên tiếp 14, 15, 16/9: Cát tinh soi chiếu lại thêm sao Thiên Vương chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn thỏa sức hốt vàng, tha hồ vơ bạc, vận hên dẫn lối, làm gì cũng thành công rực rỡ - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Trong 3 ngày liên tiếp tới đây, Đường công danh sự nghiệp tiến triển khá tốt, Con giáp này sẽ vượt qua được những thử thách đang đặt ra. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng trước đó, nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách.

Người làm ăn kinh doanh có thể nhận được nhiều đơn hàng đến từ những khách hàng, đối tác mới. Dù hơi bận rộn một chút nhưng bạn sẽ có một túi tiền rủng rỉnh.

Với người làm công ăn lương, bạn tìm được thời điểm thích hợp để nắm bắt cơ hội, đồng thời không ngại nhận thêm các nhiệm vụ khó nên dễ chinh phục được lòng tin của lãnh đạo, tạo cơ hội cất nhắc trong tương lai. Thời gian tới, việc được thưởng nóng là điều nằm trong tầm tay.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   3 con giáp giàu sang 3 con giáp đổi vận 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 49 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 49 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 49 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng