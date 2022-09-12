10 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, Top 3 con giáp được 'tổ tiền phù trợ', làm đâu trúng đó, ăn nên làm ra dễ có trong tay bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 12:33

3 con giáp dưới đây nhận được lộc trời ban, cuộc sống hanh thông, viên mãn không ai sánh bằng.

Tuổi Dần

Những con giáp may mắn trong 10 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, muốn nghèo cũng khó, vận số người tuổi Dần như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Đặc biệt, càng gần những tháng tháng tuổi Dần sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Dần vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc. Người tuổi Dần không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng vô cùng viên mãn. Nếu còn độc thân thì người tuổi Dần chính là con giáp sẽ tìm thấy một nửa chân ái trong thời gian tới.

10 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, Top 3 con giáp được 'tổ tiền phù trợ', làm đâu trúng đó, ăn nên làm ra dễ có trong tay bạc tỷ - Ảnh 1
Những con giáp may mắn trong 10 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, muốn nghèo cũng khó. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Tử vi trong 10 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch những người tuổi Tuất chính là con giáp nhận được nhiều may mắn, đường công danh tài lộc viên mãn không ai bằng. Trong 12 con giáp thì người tuổi Tuất chính là con giáp không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn thử thách.  

Theo tử vi, 10 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Tuất có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Trong những ngày cuối tháng người tuổi Tuất chỉ cần nỗ lực hết mình cho công việc nhất định thành tựu thu về sẽ vô cùng rực rỡ.

 

Tuổi Ngọ

10 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, những người tuổi Ngọ sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản. Thời gian tới, tuổi Ngọ nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương. Tử vi cho biết càng tới cuối tháng 8 âm lịch là lúc mà tuổi Ngọ sẽ cảm nhận được vận may chín muồi, sự nghiệp suôn sẻ đáng ghen tị. Đối với những người tuổi Ngọ đang làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối năm nay trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi tuất tuổi ngọ

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