Kết quả chụp CT lồng ngực cho thấy bà có một khối u tuyến ức kích thước 4x4 cm. Theo các bác sĩ, đây là căn nguyên gây nên tình trạng nhược cơ kéo dài vì chưa được điều trị triệt để. Bệnh nhân cần phẫu thuật cắt khối u để ngăn sản xuất chất ức chế dẫn truyền thần kinh cơ, cải thiện triệu chứng yếu cơ.

Theo thông tin từ VNExpress, hôm nay Việt Nam có 1 ca bệnh hiếm gặp liên quan tới yếu cơ và u tuyến ức . Cụ thể bà V.K. được các bác sĩ chẩn đoán bị nhược cơ giai đoạn IIB. bà đã được điều trị tại bệnh viện trước đó, dù đã tăng liều lượng thuốc nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm.

Bệnh nhân được rút nội khí quản sau 6 giờ, mí mắt đỡ nặng, chức năng vận động cải thiện. Sau khi xuất viện, bà tiếp tục được điều trị nhược cơ với liều thuốc thấp hơn.

Các bác sĩ Khoa tim mạch cho biết bà sẽ được phẫu thuật nội soi lồng ngực. Theo bác sĩ, phương pháp mổ truyền thống (mở lồng ngực với đường mổ dài) khiến bệnh nhân đau nhiều, chậm hồi phục. Hiện nay, với phẫu thuật nội soi lồng ngực có video hỗ trợ với hai đường mổ nhỏ (khoảng 1-2 cm ở thành ngực) kết hợp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống (ESP), bệnh nhân ít mất máu, không cần dùng morphin giảm đau sau mổ. Sau hơn một giờ phẫu thuật, toàn bộ khối u và mô mỡ trung thất trước (ở lồng ngực) được lấy trọn vẹn, gửi giải phẫu bệnh.

Theo thông tin từ Thanh niên Online, ở trẻ em, tuyến ức có vai trò của hệ thống miễn dịch - sinh ra các tế bào lympho. Tuyến ức sẽ ngưng phát triển ở người trưởng thành. Tuy nhiên, một số trường hợp bất thường, ở người lớn tuyến ức vẫn tiếp tục phát triển. Khi đó, thay vì sản xuất ra chất giúp cơ thể tăng trưởng thì ngược lại, nó tiết ra các chất ức chế dẫn truyền thần kinh cơ, đây là một bệnh tự miễn.

Các chuyên gia chia sẻ rằng bệnh lý nhược cơ chiếm khoảng 0,02% dân số, trong đó có 10% trường hợp bị nhược cơ có u tuyến ức. Tình trạng này gây ảnh hưởng lâu dài nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng cách. Có nhiều phương pháp điều trị riêng lẻ hoặc kết hợp, giúp giảm triệu chứng bệnh. Tùy thuộc vào độ tuổi của bệnh nhân, mức độ nghiêm trọng và tốc độ tiến triển, bác sĩ sẽ chọn phương pháp phù hợp như thuốc, truyền kháng thể, lọc huyết tương...

Bệnh nhược cơ kèm u tuyến ức khá hiếm gặp và khó phát hiện sớm - Ảnh: Internet

Ở người bình thường, muốn cho các cơ vận động được là nhờ các xung động của hệ thần kinh cơ qua các chất trung gian ở các đầu tận của dây thần kinh được gọi là 'sinap', chất đó được gọi là Acetylcholine. Tuyến ức tiết ra các chất ức chế hoạt động của Acetylcholine nên các xung động thần kinh bị ảnh hưởng tùy mức độ. Những chất này không ảnh hưởng tới vận động của cơ tim và ruột.

Bệnh nhược cơ ở giai đoạn sớm, khi chất ức chế dẫn truyền thần kinh do u tuyến ức tiết ra còn ít, lúc này bệnh chỉ ở mức độ nhẹ với biểu hiện: Người bệnh thấy yếu khi vận động, đi lại nhưng trở lại bình thường sau khi nghỉ ngơi. Tiếp đó người bệnh có dấu hiệu sụp mi mắt (thường là cả hai bên), mỏi mắt và nhìn đôi. Nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn này, điều trị nội khoa để kháng lại chất gây ức chế dẫn truyền thần kinh có hiệu quả.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp nhược cơ bị bỏ qua ở giai đoạn sớm vì các triệu chứng bệnh không rõ ràng (vì mệt mỏi sẽ lui khi bệnh nhân nghỉ ngơi), hoặc có thể nhầm với bệnh lý khác (bệnh về mắt).