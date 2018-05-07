Xương chắc khỏe hơn bằng cách uống loại nước ép này mỗi buổi sáng

Tập thể dục là một trong những cách phổ biến để có xương chắc khỏe. Tuy nhiên, chỉ cần uống loại nước ép này mỗi sáng bạn cũng sẽ có cơ xương khỏe mạnh đấy.
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Xương chủ yếu được cấu thành từ collagen (một loại protein) và canxi (một loại khoáng chất). Xương giúp cân bằng cơ thể, đảm bảo sức mạnh và bảo vệ các cơ quan nội tạng. Xương chắc khỏe cũng mang đến một vóc dáng đầy đặn, trẻ trung hơn trong nhiều năm. Nếu thường xuyên quan tâm tới sức khỏe xương thì bạn có thể tự tin tham gia mọi hoạt động mà không lo sợ mệt mỏi hay kiệt sức. Chính vì vậy, bảo vệ xương và tăng cường năng lượng cho cơ thể mỗi ngày là điều rất cần thiết.
Một chế độ ăn uống tốt có chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như canxi, magiê, kali, vitamin D và K, beta-carotene và protein có thể giúp xương chắc khỏe, tăng sức chịu đựng và giúp bạn phục hồi nhanh hơn sau các buổi tập luyện mệt mỏi hoặc lao động mệt nhọc. Để đảm bảo có đủ các dưỡng chất này, bạn có thể tự làm loại nước ép này tại nhà với các nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm.
Cách làm loại nước uống giúp xương chắc khỏe
Nguyên liệu: ½ chén rau chân vịt, ½ chén nước cam ép, 1 quả dưa chuột, 2 quả táo xanh, 1 củ gừng.
- Rau chân vịt: Đây là loại rau xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe của xương. Rau chân vịt giàu vitamin K, cụ thể, chỉ với 1 chén rau chân vịt cũng đã cung cấp tới 181% lượng vitamin K cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Loại vitamin này giúp ngăn ngừa sự phát triển của các loại tế bào phá hủy xương.
- Nước cam ép: Nước cam giàu vitamin D, giúp hấp thụ canxi, cần thiết để duy trì xương chắc khỏe. Sự thiếu hụt vitamin D có thể gây ra xương mềm, mỏng và giòn. Điều này có thể dẫn đến còi xương ở trẻ em và loãng xương ở người lớn.
- Dưa chuột: Dưa chuột là nguồn giàu vitamin A, B và C và các khoáng chất như canxi, magiê, phốt pho và kali. Nói chung, các khoáng chất này không chỉ dưỡng ẩm cho cơ thể mà còn đóng góp cho xương chắc khỏe hơn. Thêm nữa, dưa chuột có tính kiềm cao trong tự nhiên và giúp điều chỉnh độ pH của cơ thể. Chúng cũng chứa silica hỗ trợ sự phát triển và tăng cường các mô liên kết. Khi uống cùng với nước cam có nhiều vitamin C, dưa chuột làm giảm nồng độ acid uric bằng cách đẩy nó ra khỏi cơ thể của bạn và do đó ngăn ngừa hoặc làm giảm bệnh gút hoặc đau khớp.
- Táo xanh: Táo xanh chứa flavonoid gọi là phloridzin, có thể làm giảm nguy cơ loãng xương bằng cách cải thiện các dấu hiệu viêm và tăng mật độ xương. Thêm vào đó, vitamin C trong chúng rất cần thiết cho quá trình sản xuất collagen, giúp duy trì cơ bắp, mạch máu, xương và sụn.
- Gừng: Gừng giúp giảm đau khớp. Gừng cũng chữa gingerol có tính chống viêm mạnh mẽ.
Cách làm:
- Rửa sạch tất cả các nguyên liệu.
- Cắt các nguyên liệu thành miếng rồi cho vào máy ép, ép lấy nước.
- Cho tiếp nước cam ép vào và trộn thật đều.
- Uống mỗi ngày.
Chúc bạn thành công.