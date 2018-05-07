Xương chắc khỏe hơn bằng cách uống loại nước ép này mỗi buổi sáng

Xương chủ yếu được cấu thành từ collagen (một loại protein) và canxi (một loại khoáng chất). Xương giúp cân bằng cơ thể, đảm bảo sức mạnh và bảo vệ các cơ quan nội tạng. Xương chắc khỏe cũng mang đến một vóc dáng đầy đặn, trẻ trung hơn trong nhiều năm. Nếu thường xuyên quan tâm tới sức khỏe xương thì bạn có thể tự tin tham gia mọi hoạt động mà không lo sợ mệt mỏi hay kiệt sức. Chính vì vậy, bảo vệ xương và tăng cường năng lượng cho cơ thể mỗi ngày là điều rất cần thiết.

Một chế độ ăn uống tốt có chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như canxi, magiê, kali, vitamin D và K, beta-carotene và protein có thể giúp xương chắc khỏe, tăng sức chịu đựng và giúp bạn phục hồi nhanh hơn sau các buổi tập luyện mệt mỏi hoặc lao động mệt nhọc. Để đảm bảo có đủ các dưỡng chất này, bạn có thể tự làm loại nước ép này tại nhà với các nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm.