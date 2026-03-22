Vincom Retail cùng đối tác đón đầu xu hướng, đưa bán lẻ Việt Nam bước vào kỷ nguyên trải nghiệm mới

Sự kiện “Kỷ nguyên mới – Đồng hành kiến tạo tương lai” do Vincom Retail tổ chức với sự tham gia của 500 đối tác quan trọng bao gồm: các thương hiệu bán lẻ quốc tế hàng đầu như UNIQLO, MUJI, Decathlon, Pandora, CGV, AEON Beta Cinema, SuperPark, KOHNAN, Central Retail, WinMart, Starbucks, Dookki, Guardian, MEDICARE… cùng các thương hiệu và các chuỗi lớn trong nước như ACFC, Maison, Phoenix Group, Golden Gate, Aladdin Group, Takahiro, RuNam, Highlands Coffee, The New Playground…

Sự thay đổi này phản ánh rõ nét hành vi khách hàng mới – ưu tiên trải nghiệm, cảm xúc và sự tương tác thay vì chỉ tập trung vào mua sắm và sở hữu.

Tại sự kiện, đại diện Ban lãnh đạo Vincom Retail nhấn mạnh, ngành bán lẻ đang chuyển mình mạnh mẽ, khi trung tâm thương mại và khu phố thương mại không chỉ là nơi mua sắm mà trở thành điểm đến trải nghiệm của phong cách sống, tích hợp trải nghiệm, kết nối cộng đồng và dẫn dắt xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Bà Phạm Thị Thu Hiền – Tổng Giám đốc Vincom Retail chia sẻ chiến lược phát triển công ty

Định hình xu hướng, Vincom Retail chia sẻ chiến lược phát triển mạnh mẽ đến năm 2030 tại các điểm đến đẳng cấp quốc tế.

Vincom định vị sẽ là nhà phát triển và quản lý BĐS bán lẻ hàng đầu châu Á, dẫn đầu về xu hướng & trải nghiệm khách hàng, sở hữu danh mục tài sản đa dạng, phong phú, mở rộng độ phủ ra thị trường quốc tế với hệ sinh thái toàn cầu.

Đây là nền tảng hiếm có để các thương hiệu và concept tiên phong hội tụ, cùng kiến tạo những trải nghiệm đột phá lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người tiêu dùng Việt, qua đó định hình tương lai ngành bán lẻ và mở ra chuẩn mực mới để dẫn dắt thị trường khu vực.

Về chiến lược sản phẩm, Vincom Retail tập trung vào 2 dòng sản phẩm chủ lực, trong đó Vincom Mega Mall được định vị là “Mega Shoppertainment Destination” – trung tâm trải nghiệm quy mô lớn dẫn dắt xu hướng; còn Vincom Collection là điểm đến mua sắm - du lịch “Retail-tainment Destination” với 5 trụ cột chính: Chơi – Xem – Mua – Ăn – Thư giãn.

Điển hình, mô hình “siêu điểm đến” Retail - Tourism - Entertainment tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ với 15 tổ hợp thương mại bán lẻ xu hướng mới, trong đó Vincom Mega Mall Cần Giờ và Vincom Collection Cosmo Bay là những dự án được hé lộ đầu tiên, sẽ mang đến trải nghiệm đa lớp, gắn kết thiên nhiên và hướng tới vận hành bền vững.

Sự kiện “Kỷ nguyên mới – Đồng hành kiến tạo tương lai” do Vincom Retail tổ chức quy tụ hơn 500 đối tác trong nước và quốc tế

Không dừng lại ở đó, hội thảo còn mang đến các bài học thành công thực tiễn và những chia sẻ chiến lược từ các thương hiệu tiên phong đã tạo ra làn sóng trải nghiệm mới tại Việt Nam.

Anh Vũ Ngọc Thuân – Nhà sáng lập chuỗi nhà hàng Longwang, Tianlong, Bò tơ quán mộc, GMaster đã chia sẻ: “Việc đồng hành cùng các đơn vị như Vincom chính là bệ phóng để thương hiệu đi nhanh hơn, xa hơn và chuyên nghiệp hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế”.

Anh Shin Jae Hyuk – Đại diện thương hiệu Dookki cũng chia sẻ về các chiến lược phát triển để nắm bắt cơ hội của thị trường: “Cùng với đối tác tin cậy Vincom, chúng tôi sẽ tiếp tục viết nên lịch sử mới cho thị trường F&B Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là bán Tteokbokki, mà là truyền tải văn hóa ẩm thực vui vẻ của Hàn Quốc đến thực khách với mức giá hợp lý”.

Vincom đóng vai trò là nhà phát triển, nền tảng, cầu nối đưa các thương hiệu quốc tế đến Việt Nam và đồng hành cùng các thương hiệu Việt trên hành trình vươn mình ra thế giới.

Bên cạnh đó, SuperPark - thương hiệu giải trí vận động gia đình toàn cầu, cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình giải trí vận động gia đình – một trong những xu hướng đang gia tăng mạnh mẽ trong các trung tâm thương mại thế hệ mới.

Những câu chuyện thực tiễn cho thấy thị trường đang mở ra những cơ hội tốt để các thương hiệu hợp tác đồng hành cùng Vincom Retail để mở rộng quy mô, phát triển các sản phẩm bán lẻ đột phá, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ông Juha Tanskanen, CEO and CoFounder SuperPark chia sẻ tại sự kiện

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phát triển mới, sự kiện không chỉ là nơi chia sẻ chiến lược mà còn mở ra kết nối bền vững giữa Vincom Retail và các đối tác.

Với vai trò tiên phong, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng thương hiệu mở rộng quy mô, nâng tầm mô hình kinh doanh và đón đầu cơ hội tăng trưởng dài hạn.

Đặc biệt, các siêu điểm đến như Cần Giờ – nơi được định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc gia, được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ, góp phần định hình tương lai ngành bán lẻ Việt Nam.