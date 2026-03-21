Anh trai mất được 6 tháng, chị dâu bỗng dẫn một đứa trẻ lạ về chơi, tôi hỏi thăm thì chị nói một câu khiến tôi sốc ngất

Tâm sự gia đình 21/03/2026 22:23

Anh trai tôi còn trẻ nhưng mắc bệnh ung thư không thể qua khỏi, qua đời đã 6 tháng. Anh trai tôi lấy vợ 7 năm, có hai con. Anh lại là con trai một trong nhà, cũng may bố mẹ tôi còn có hai cháu để bớt nhớ thương con trai.

Thời gian gần đây, tôi thường thấy chị dâu dẫn một đứa trẻ lạ mặt về nhà tôi chơi. Đứa trẻ này nhỏ tuổi hơn hai đứa cháu của tôi. Chị dâu tôi và anh trai có một con trai và một con gái. Thấy đứa trẻ lạ này về nhà chơi, cháu của tôi vì không quen nên chưa thân thiết. Thấy thế, chị dâu tôi làm căng để con mình đến làm quen với đứa trẻ lạ kia.

Tôi hỏi mẹ về danh tính của đứa trẻ thì mẹ tôi bảo là con của đồng nghiệp,chị chỉ trông giúp một lúc. Nhưng tôi thấy có vẻ không phải như thế. Tôi thấy chị dâu thường dỗ ngọt đứa trẻ này, nhiều khi còn bắt con mình nhường nó. Thái độ của chị có vẻ lạ lắm.

Không tự suy đoán nữa, tranh thủ lúc nấu ăn cùng nhau trong bếp, tôi hỏi nhỏ chị dâu đứa trẻ kia là con của ai? Chị dâu tôi im lặng, suy nghĩ một lúc rồi chị thì thầm vào tai tôi. Nghe được những gì chị nói, tôi ngỡ ngàng đến ngây người. Đứa trẻ kia là con của người đồng nghiệp trong công ty của chị dâu. Chị dâu và anh ta đang tìm hiểu, với hy vọng sẽ tái hôn cùng nhau.

Chị dâu kể với tôi anh đồng nghiệp này đã ly hôn với vợ nhiều năm, người vợ cũng đã sang nước ngoài tái hôn. Sau khi anh trai tôi mất, người này thường xuyên hỏi han, an ủi và động viên chị rất nhiều. Chị định khoảng vài tháng nữa thì cả hai sẽ công khai việc chuẩn bị tái hôn. Có nghĩa là chị muốn đi bước nữa khi anh trai tôi mất chưa tròn năm.

Giờ tôi đã hiểu vì sao chị thường đưa đứa trẻ kia về nhà chồng cũ. Chị muốn con mình làm quen với con của chồng tương lai. Tôi vẫn thấy sốc vô cùng, dù hai người họ đều đang độc thân. Nhưng tôi không muốn cháu mình đi theo mẹ lấy chồng khác. Bố mẹ tôi đã không còn con trai, giờ chẳng lẽ lại không có cháu nội bên cạnh? Huống hồ, tôi không muốn cháu mình chịu cảnh con chung con riêng.

Tôi nói chuyện này cho bố mẹ, sau đó chúng tôi họp gia đình trò chuyện với chị dâu. Nhưng chị dâu không hề nghĩ cho bố mẹ tôi, chỉ một mực không chịu sống xa con. Giờ tôi phải làm sao đây?

Chồng mất chưa lâu, tôi bàng hoàng khi mẹ chồng đẩy một người đàn ông lạ vào phòng ngủ của tôi

Chồng mất chưa lâu, tôi bàng hoàng khi mẹ chồng đẩy một người đàn ông lạ vào phòng ngủ của tôi

Đến một hôm, mẹ chồng đi sang nhà họ hàng, tôi ở nhà một mình nên quyết định đi ngủ sớm. Tôi nằm xuống chưa được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi cứ đinh ninh mẹ chồng về hoặc anh chị em trong nhà về chơi.

Osin quỳ ôm chân chồng tôi giữa phòng khách, sự thật đằng sau khiến tôi rụng rời tay chân

Osin quỳ ôm chân chồng tôi giữa phòng khách, sự thật đằng sau khiến tôi rụng rời tay chân

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, vô tình nhìn qua khe cửa phòng ngủ lúc nửa đêm, tôi giật mình trước cảnh tượng anh rể đang làm

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, vô tình nhìn qua khe cửa phòng ngủ lúc nửa đêm, tôi giật mình trước cảnh tượng anh rể đang làm

Nhân tình đột ngột qua đời bỏ lại đứa con đỏ hỏn, tôi bất ngờ trước hành động của vợ khi vừa bước chân vào nhà

Nhân tình đột ngột qua đời bỏ lại đứa con đỏ hỏn, tôi bất ngờ trước hành động của vợ khi vừa bước chân vào nhà

Chồng mất 3 năm tôi mới đi bước nữa, ngay ngày cưới tôi "hóa đá" thấy siêu xe tiền tỷ dừng trước cửa cùng món quà lạ

Chồng mất 3 năm tôi mới đi bước nữa, ngay ngày cưới tôi "hóa đá" thấy siêu xe tiền tỷ dừng trước cửa cùng món quà lạ

Gặp lại người yêu cũ của chồng, tôi ''rụng rời tay chân'' khi thấy người đi cùng chị ấy

Gặp lại người yêu cũ của chồng, tôi ''rụng rời tay chân'' khi thấy người đi cùng chị ấy

Cô gái nghèo từng khước từ tình cảm của đại gia, 5 năm sau xuất hiện khiến cả hào môn phải cúi đầu

Cô gái nghèo từng khước từ tình cảm của đại gia, 5 năm sau xuất hiện khiến cả hào môn phải cúi đầu

Chồng mất chưa lâu, tôi bàng hoàng khi mẹ chồng đẩy một người đàn ông lạ vào phòng ngủ của tôi

Chồng mất chưa lâu, tôi bàng hoàng khi mẹ chồng đẩy một người đàn ông lạ vào phòng ngủ của tôi

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước
Đi công tác 6 tháng về sớm không báo trước, tôi giật mình khi thấy người phụ nữ lạ trong nhà tắm của mình

Đi công tác 6 tháng về sớm không báo trước, tôi giật mình khi thấy người phụ nữ lạ trong nhà tắm của mình

Tâm sự Eva 5 giờ 40 phút trước
Đến sửa ống nước cho khách lạ, thấy vợ mình bước ra từ phòng ngủ chủ nhà, tôi đánh rơi cả hộp đồ nghề

Đến sửa ống nước cho khách lạ, thấy vợ mình bước ra từ phòng ngủ chủ nhà, tôi đánh rơi cả hộp đồ nghề

Ngoại tình 5 giờ 44 phút trước

Giá vàng hôm nay, ngày 21/3/2026: Vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 21/3/2026: Vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Tử vi Chủ Nhật 22/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 22/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố: Khung hình phạt cao nhất lên đến chung thân

Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố: Khung hình phạt cao nhất lên đến chung thân

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, vô tình nhìn qua khe cửa phòng ngủ lúc nửa đêm, tôi giật mình trước cảnh tượng anh rể đang làm

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, vô tình nhìn qua khe cửa phòng ngủ lúc nửa đêm, tôi giật mình trước cảnh tượng anh rể đang làm

Nhân tình đột ngột qua đời bỏ lại đứa con đỏ hỏn, tôi bất ngờ trước hành động của vợ khi vừa bước chân vào nhà

Nhân tình đột ngột qua đời bỏ lại đứa con đỏ hỏn, tôi bất ngờ trước hành động của vợ khi vừa bước chân vào nhà

Gặp lại người yêu cũ của chồng, tôi ''rụng rời tay chân'' khi thấy người đi cùng chị ấy

Gặp lại người yêu cũ của chồng, tôi ''rụng rời tay chân'' khi thấy người đi cùng chị ấy

Chồng mất chưa lâu, tôi bàng hoàng khi mẹ chồng đẩy một người đàn ông lạ vào phòng ngủ của tôi

Chồng mất chưa lâu, tôi bàng hoàng khi mẹ chồng đẩy một người đàn ông lạ vào phòng ngủ của tôi

Ra đi tay trắng nhường hết tài sản cho vợ, 1 năm sau vô tình thấy dáng vẻ của em lúc nửa đêm, tôi vô cùng bất ngờ

Ra đi tay trắng nhường hết tài sản cho vợ, 1 năm sau vô tình thấy dáng vẻ của em lúc nửa đêm, tôi vô cùng bất ngờ

Vợ đột ngột ra đi, 3 ngày sau tủ lạnh bốc mùi lạ, tôi mở ra rồi "ngã quỵ" trước món quà cuối cùng em để lại.

Vợ đột ngột ra đi, 3 ngày sau tủ lạnh bốc mùi lạ, tôi mở ra rồi "ngã quỵ" trước món quà cuối cùng em để lại.