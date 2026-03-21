Nóng: Tây Ninh ráo riết truy tìm cặp đôi chuyên nhắm vào người bán vé số

Đời sống 21/03/2026 17:19

Tại xã Hòa Khánh (Tây Ninh), một vụ dàn cảnh lừa đảo vé số vừa xảy ra khiến dư luận bức xúc. Cụ thể, đôi nam nữ đi xe máy đã tiếp cận người phụ nữ bán vé số ven đường, vờ hỏi mua để đánh lạc hướng rồi nhanh tay trộm mất khoảng 60 tờ vé số.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 21/3, bà Trần Ngọc Hiền (63 tuổi, ngụ xã Đức Hòa) cho biết, bà đã đến Công an xã Hòa Khánh (Tây Ninh) trình báo việc bị đôi nam nữ đi xe máy hỏi mua vé số rồi lừa lấy khoảng 60 tờ trên đường ĐT825.

Theo bà Hiền, khoảng 13h20 ngày 13/3, bà đứng bán vé số trên đường ĐT825, gần tiệm thuốc tây ở xã Hòa Khánh.

Nóng: Tây Ninh ráo riết truy tìm cặp đôi chuyên nhắm vào người bán vé số - Ảnh 1
Bà Trần Ngọc Hiền (63 tuổi, ngụ xã Đức Hòa) bị lừa lấy khoảng 60 tờ trên đường ĐT825. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Thời điểm này, người đàn ông lái xe máy chở theo một phụ nữ tiếp cận, hỏi mua vé số. Người phụ nữ ngồi sau cầm xấp vé số của bà Hiền để lựa, sau đó giấu 2 xấp (khoảng 60 tờ) rồi trả lại phần còn lại.

Phát hiện mất 2 xấp vé số đài Trà Vinh, bà Hiền hỏi thì đôi nam nữ lái xe máy bỏ đi.

“Tôi lấy vé số đi bán nên nhớ rất kỹ số lượng và các đài. Người phụ nữ cầm xấp vé đưa qua phía bên kia để lựa rồi lấy hết vé đài Trà Vinh. Khi tôi phát hiện, yêu cầu trả lại thì họ chối và lái xe rời đi. Tôi đã đến công an xã trình báo”, bà Hiền nói.

Trước đó, ngày 14/2, cách vị trí bà Hiền bị lừa khoảng 100m, ông Dương Văn Hiệp (76 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) cũng bị đôi nam nữ đi xe máy hỏi mua vé số rồi giật 180 tờ.

Nóng: Tây Ninh ráo riết truy tìm cặp đôi chuyên nhắm vào người bán vé số - Ảnh 2
Khoảnh khắc đôi nam nữ tiếp cận bà Hiền. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Cụ thể theo thông tin báo VietNamNet, khoảng 5h45 ngày 14/2, ông Hiệp đạp xe mang theo xấp vé số 180 tờ len lỏi qua các khu dân cư để mưu sinh. Khi đến khu vực cầu Láng Giang (xã Hòa Khánh), một đôi nam nữ đi xe máy bất ngờ áp sát, giả vờ hỏi mua.

Lợi dụng lúc ông Hiệp đưa xấp vé số cho chọn, hai đối tượng này bất ngờ tăng ga phóng chạy. Dù cụ ông đã cố gắng hô hoán, cầu cứu người đi đường nhưng các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát trong màn sương sớm.

Chia sẻ trong nghẹn ngào, ông Hiệp cho biết số tiền 1,8 triệu đồng bị mất là toàn bộ tiền vốn ông dành dụm để lấy vé bán kiếm lời dịp Tết. Hoàn cảnh khó khăn, ông phải rời TPHCM xuống Tây Ninh thuê trọ, sống nương nhờ vào những tờ vé số qua ngày.

Vụ việc không chỉ khiến cụ ông mất đi tài sản lớn nhất mà còn làm tan biến hy vọng về một cái Tết ấm cúng.

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