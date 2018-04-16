Khi cơ thể bị thiếu kali: Đừng chủ quan vì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Sức khỏe 16/04/2018 09:20

Một số dấu hiệu cơ thể bị thiếu kali mà tất cả chúng ta cần biết để kịp thời bổ sung chất dinh dưỡng này cho cơ thể.

Kali là khoáng chất cần thiết có nhiều vai trò trong cơ thể bạn. Nó giúp điều chỉnh sự co cơ, duy trì chức năng thần kinh khỏe mạnh và điều chỉnh cân bằng chất lỏng. Do vậy, khi cơ thể bị thiếu kali, nhiều vấn đề sức khỏe sẽ xuất hiện mà có thể, bạn chẳng hề hay biết.

1. Yếu ớt và mệt mỏi

Cơ thể yếu ớt và mệt mỏi thường là những biểu hiện đầu tiên củat? việc thiếu kali. Triệu chứng này xuất phát từ việc:

  • Kali giúp điều chỉnh sự co giãn cơ. Khi nồng độ kali trong máu thấp thì cơ bắp sẽ co bóp yếu hơn.
  • Thiếu hụt kali cũng tác động tới khả năng cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng, dẫn đến mệt mỏi.

2. Chuột rút và co thắt cơ

Thiếu hụt kali
Thiếu hụt kali. Ảnh minh họa: Internet.

Khi cơ thể bị thiếu kali, những cơn chuột rút và co thắt cơ cũng có khả năng xuất hiện nhiều hơn. Nguyên nhân là do kali giúp vận chuyển tín hiệu từ não mà chịu trách nhiệm kích thích các cơn co thắt. Khi kali di chuyển ra khỏi các tế bào cơ thì các cơn co thắt cũng sẽ chấm dứt.

3. Các vấn đề về tiêu hóa

Vấn đề tiêu hóa có nhiều nguyên nhân, một trong số đó có thể là thiếu kali. Cụ thể, khi lượng kali trong máu thấp thì não không thể truyền tín hiệu hiệu quả để tăng cường hoạt động hệ tiêu hóa, dẫn đến một số triệu chứng như táo bón và đầy bụng. Thiếu hụt kali nghiêm trọng còn có thể làm cho ruột bị tê liệt hoàn toàn.

Thiếu kali gây ra các vấn đề về tiêu hóa
Thiếu kali gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Ảnh minh họa: Internet.

4. Đánh trống ngực

Bạn đã bao giờ cảm thấy mạch đập nhanh cực kỳ bên trong lồng ngực chưa? Triệu chứng này còn gọi là đánh trống ngực, thường có thể do căng thẳng hoặc lo lắng. Tuy nhiên, tim đập nhanh như vậy có khả năng là biểu hiện của sự thiếu hụt kali trong cơ thể.

Ngoài ra, tim đập nhanh cũng có thể là biểu hiện của loạn nhịp tim hoặc nhịp tim không đều - hai vấn đề sức khỏe này cũng liên quan đến thiếu kali. Do vậy, bạn cần chú ý để kịp thời bổ sung kali cho cơ thể.

5. Khó thở

Khi nồng độ kali trong máu thấp, phổi của bạn không thể mở rộng và co lại hợp lý. Điều này dẫn đến hụt hơi. Ngoài ra, lượng kali thấp làm tim đập bất thường khiến cho ít máu được bơm từ tim đến các cơ quan còn lại của cơ thể.

Thực phẩm giàu kali
Thực phẩm giàu kali. Ảnh minh họa: Internet.

Để bổ sung kali cho cơ thể, hãy ăn nhiều thực phẩm giàu kali như hoa quả, rau, đậu và các loại hạt. Nhờ vậy, bạn có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình một cách an toàn và hiệu quả nhất.  

Những tín hiệu cảnh báo cơ thể đang bị thiếu chất xơ, bạn cần bổ sung ngay

Những tín hiệu cảnh báo cơ thể đang bị thiếu chất xơ, bạn cần bổ sung ngay

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