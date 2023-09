Khi cơ thể bị thiếu kali: Đừng chủ quan vì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Kali là khoáng chất cần thiết có nhiều vai trò trong cơ thể bạn. Nó giúp điều chỉnh sự co cơ, duy trì chức năng thần kinh khỏe mạnh và điều chỉnh cân bằng chất lỏng. Do vậy, khi cơ thể bị thiếu kali, nhiều vấn đề sức khỏe sẽ xuất hiện mà có thể, bạn chẳng hề hay biết.

Kali giúp điều chỉnh sự co giãn cơ. Khi nồng độ kali trong máu thấp thì cơ bắp sẽ co bóp yếu hơn.

Thiếu hụt kali cũng tác động tới khả năng cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng, dẫn đến mệt mỏi.

2. Chuột rút và co thắt cơ

Thiếu hụt kali. Ảnh minh họa: Internet.

Khi cơ thể bị thiếu kali, những cơn chuột rút và co thắt cơ cũng có khả năng xuất hiện nhiều hơn. Nguyên nhân là do kali giúp vận chuyển tín hiệu từ não mà chịu trách nhiệm kích thích các cơn co thắt. Khi kali di chuyển ra khỏi các tế bào cơ thì các cơn co thắt cũng sẽ chấm dứt.

3. Các vấn đề về tiêu hóa

Vấn đề tiêu hóa có nhiều nguyên nhân, một trong số đó có thể là thiếu kali. Cụ thể, khi lượng kali trong máu thấp thì não không thể truyền tín hiệu hiệu quả để tăng cường hoạt động hệ tiêu hóa, dẫn đến một số triệu chứng như táo bón và đầy bụng. Thiếu hụt kali nghiêm trọng còn có thể làm cho ruột bị tê liệt hoàn toàn.