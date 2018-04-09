Với cách bảo quản bơ chín được lâu này, chị em tha hồ dự trữ cả năm không lo mất dinh dưỡng

Chúng thường được các chị em nội trợ chế biến thành nhiều món ngon như sinh tố, kem, làm bánh hay salad... Tuy nhiên, bơ lại rất dễ bị hỏng, đặc biệt là những trái chín nếu bạn không biết cách bảo quản.

Các chuyên gia dinh dưỡng trên thế giới đánh giá bơ là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe lẫn làm đẹp . Theo các nghiên cứu, trong trái bơ có nhiều chất chống oxy hóa, chứa đến 14 loại vitamin và khoáng chất, bao gồm canxi, sắt, đồng, kali, natri, kẽm...

Nếu muốn bảo quản được lâu dài, trước tiên các chị em cần phải chọn được trái bơ ngon để sau một thời gian vẫn giữ được hương vị đặc trưng và đầy đủ chất dinh dưỡng.

Để giải quyết vấn đề này, các chị em nội trợ cần ghi nhớ những cách bảo quản bơ chín được lâu mà các nhà hàng hay áp dụng dưới đây.

Đây là cách phân biệt bơ chín ngon được nhiều chị em nội trợ sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Để chọn được những trái chín và ngon, trước hết bạn hãy cạy bỏ cuống bơ rồi quan sát. Nếu lõi cuống có màu xanh đó là bơ chưa chín, màu nâu sậm là trái chín quá hoặc có thể đã bị nẫu. Tốt nhất bạn nên chọn những trái có phần cuống lõi màu hơi vàng vì chúng vừa chín tới, ăn sẽ rất ngon.

Cách bảo quản bơ chín được lâu

Cách 1: Đông lạnh

Nếu muốn bảo quản bơ được lâu mà vẫn giữ nguyên được hương vị và chất dinh dưỡng, bạn cần phải chế biến đúng cách. Trước tiên, dù có bảo quản bơ có vỏ hay không thì bạn cũng nên rửa sạch vỏ bằng nước ấm.

Sau đó, dùng một con dao sắc, cắt đôi quả bơ theo chiều dọc bằng cách xoay dao xung quanh quả bơ. Sau khi đã cắt đôi, dùng tay vặn 2 nửa quả bơ theo chiều ngược nhau để tách chúng ra và bỏ hạt.

Cách cắt bơ tuy có chút cầu kỳ nhưng sẽ giúp phần thịt không bị nát hay thâm - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, các chị em nội trợ hãy quét một ít nước cốt chanh (có thể thay bằng dầu ô liu) lên bơ rồi cho vào túi zip hay túi hút chân không trước khi cho vào ngăn đá tủ lạnh. Lưu ý: bạn nên bóc vỏ bơ trước khi để vào tủ lạnh vì nếu để nguyên sau khi trữ đông sẽ rất khó tách vỏ ra và còn bị mất thêm không ít phần thịt.

Bơ được bảo quản theo cách này có thể sử dụng trong suốt một năm mà không lo mất chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2: Nghiền bơ với chanh

Với phương pháp bảo quản này, các chị em nội trợ dùng một cái muỗng múc hết phần thịt cho vào một chiếc hộp sạch có nắp. Sau đó, vắt một ít nước cốt chanh vào rồi dùng nĩa dầm nát bơ và trộn đều. Cuối cùng, bạn đậy kín nắp hộp, cho vào ngăn đá tủ lạnh.

Nghiền nát bơ với chanh là một trong những cách bảo quản chúng được lâu hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc cần dùng, bạn đổ nước ấm vào một chiếc tô lớn, cho hộp bơ đông lạnh vào ngâm. Sau đó, bạn dùng một chiếc khăn bông phủ lên miệng tô, để trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, bạn vớt hộp bơ ra là có thể dùng hoặc chế biến thành các món khác.

Nếu lo lắng vị chua của chanh sẽ làm ảnh hưởng đến hương vị của bơ thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Bởi theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước cốt chanh có một số thành phần có tác dụng giữ nguyên được màu sắc, chất dinh dưỡng mà không hề làm ảnh hưởng đến mùi vị đặc trưng của bơ.

Với những cách bảo quản bơ chín được lâu ở trên, hy vọng các chị em nội trợ sẽ áp dụng thành công và yên tâm có thể sử dụng chúng cả năm mà không lo bị hỏng nhé!