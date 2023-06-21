Bé gái theo gia đình ra ruộng chơi thì bị ong nghệ đốt gần 20 mũi, dẫn đến sốc phản vệ nặng, nguy kịch.

Dẫn nguồn tin từ VnExpress, ngày 21/6, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết bệnh nhi nhập viện trong tình trạng phù mi mắt, sốt, mệt nhiều và khó thở, cơ thể có gần 20 nốt sưng phù. Gia đình cho biết sau khi bị ong đốt, bệnh nhi nổi đỏ toàn thân, khó thở và ngất, được đưa vào trạm y tế gần nhà. Tuy nhiên, tình trạng trẻ diễn tiến nguy kịch, huyết áp tụt, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.

Tình trạng trẻ diễn tiến nguy kịch, huyết áp tụt, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh - Ảnh minh họa: Internet Tại đây, các chỉ số xét nghiệm cho thấy bệnh nhi có tình trạng sốc phản vệ nặng, bác sĩ xử trí hồi sức tích cực. Sau một ngày, các chỉ số sinh tồn của em đã ổn định hơn, giảm mệt, khó thở. Hiện, sức khỏe bé gái đã ổn định và được xuất viện. Bác sĩ Huỳnh Trung Hiếu, chuyên khoa Nhi, cho biết gần đây nơi này liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị ong đốt phải nhập viện, trong đó một số em nguy kịch. Hiện, mùa hè là thời điểm ong về vườn làm tổ, kiếm ăn, cũng là dịp trẻ em được nghỉ học, hay ra vườn, đồng chơi. Vì thế, phụ huynh cần lưu ý không để trẻ đùa giỡn hay vô tình động đến tổ ong, nguy cơ bị đốt.

Theo thông tin từ VTV, vào ngày 21/10/2022, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cũng đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi N.T.C (12 tuổi, trú tại Việt Trì, Phú Thọ) do bị ong đốt. Theo lời kể của gia đình, bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt một nốt ở đầu, sau đó 3 phút, bệnh nhi xuất hiện tình trạng khó thở, mẩn đỏ toàn thân và mất ý thức, gia đình ngay lập tức đưa vào viện cấp cứu. Bác sĩ đến thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: VTV Thời điểm vào viện, bệnh nhi tím tái toàn thân, nồng độ oxy trong máu đo được chỉ còn 80 - 85% (trong khi chỉ số này ở người bình thường là trên 95%); phổi thông khí kém, mạch quay bắt yếu, huyết áp không đo được, trẻ li bì. Bệnh nhi được chẩn đoán phản vệ độ 3 do ong vò vẽ đốt. Các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo, ngay khi phát hiện trẻ bị ong đốt, phụ huynh cần nhanh chóng di chuyển bé tới khu vực an toàn, tránh bị ong đốt nhiều nốt hơn; tuyệt đối không được nặn bóp vết ong đốt vì việc làm này sẽ giải phóng nọc độc của ong. Thay vào đó cần nhanh chóng đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và hướng dẫn xử trí đúng. Đặc biệt, trong trường hợp trẻ bị ong đốt nhiều nốt, bị đốt vào các vùng đầu, mặt, cổ kèm theo các triệu chứng như: phù nề lan nhanh, sốt, mệt mỏi, khó thở, tiểu ít hoặc dị ứng, mẩn ngứa, choáng váng, chóng mặt… cần ngay lập tức đưa trẻ đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.

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