Theo đó, em bé có khối bướu vùng cổ khổng lồ to bằng kích thước đầu ngay trong bào thai, chèn ép đường thở nặng. Các bác sĩ (BS) sản và nhi quyết định đặt nội khí quản ngay khi vừa rạch cơ tử cung mẹ đưa đầu em bé ra ngoài.

Theo thông tin báo Pháp luật TP.HCM, ngày 21/6, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố, TP.HCM, thông tin vừa phối hợp BV Từ Dũ phẫu thuật Exit cứu sống trẻ sơ sinh mắc khối bướu rất to, giúp mẹ tròn con vuông một cách ngoạn mục.

Theo thông tin từ VTC News, chị H. được các bác sỹ tư vấn chọc ối để xác định các bất thường nhiễm sắc thể hoặc đột biến gene. Lo lắng nguy cơ có khả năng sẩy thai sau chọc ối nên chị quyết định không làm. Lần mang thai này, chị H. cũng bị đái tháo đường thai kỳ và tiếp tục điều trị tiết chế giống lần đầu tiên.

Sản phụ là chị B.T.X.H. (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) mang thai lần 2, sàng lọc dị tật và tiền sản giật ba tháng đầu có kết quả nguy cơ thấp. Đến tuần thai 21, chị H. đi khám và siêu âm hình thái phát hiện vùng mặt và cổ bên phải thai nhi có khối echo hỗn hợp kích thước 26x39x28 mm, nghi là bướu bạch huyết vùng mặt cổ bên phải.

Thai nhi càng lớn kích thước khối bướu vùng cổ cũng tăng lên. Thai 26 tuần khối bướu là 56x64x54 mm; thai 31 tuần kích thước khối bướu tăng lên 95x58x95 mm. Hình ảnh MRI có dấu hiệu chèn ép nhẹ vùng hầu họng nhưng nhu mô não của thai nhi không bị tổn thương.

Khi thai 34 tuần 6 ngày, hội chẩn liên chuyên khoa sản và nhi đánh giá đây là trường hợp kích thước khối u lớn, tiên lượng nặng, có khả năng suy hô hấp sau sinh.

Thời điểm thai 37 tuần, khả năng hô hấp của thai nhi gần giống của ca đủ trưởng thành, Bệnh viện Từ Dũ phối hợp Bệnh viện Nhi đồng TP hội chẩn và quyết định tiến hành phẫu thuật Exit.

Các BS cho biết thêm, đối với trường hợp khối bướu to gây chèn ép đường thở trong bào thai, khi đặt nội khí quản có thể gặp nhiều khó khăn hơn bình thường. Trường hợp này có thể dẫn đến nguy cơ trẻ bị ngạt, suy hô hấp và tử vong.

Có những trẻ mắc bệnh lý nguy hiểm từ khi còn trong bào thai, nếu sinh ra cắt dây rốn thì trẻ sẽ tử vong trên bàn mổ.

BV Nhi đồng TP và BV Từ Dũ đã phối hợp đặt nội khí quản thai nhi và thông khí khi sinh, can thiệp khẩn cấp khi đầu trẻ vừa nhô khỏi bụng mẹ. Sau khi ra đời, trẻ được cắt dây rốn và nhanh chóng chuyển về BV Nhi đồng TP để ổn định hồi sức, phẫu thuật, chăm sóc và tiếp tục điều trị tích cực.

Hiện trẻ đã được tiêm xơ hóa giảm kích thước bướu từng giai đoạn và rút nội khí quản hỗ trợ thở; bắt đầu tự thở, tiêu hóa tốt và có tăng cân.