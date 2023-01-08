XBB 1.5: Các triệu chứng của chủng COVID 'dễ lây lan nhất' đang bùng phát mạnh, Tết này phải cẩn trọng gấp đôi

Sức khỏe 08/01/2023 11:31

XBB 1.5 là biến thể phụ mới nhất của Omicron của COVID hiện đang thúc đẩy các trường hợp nhiễm vi-rút corona ở Hoa Kỳ.

XBB 1.5: Các triệu chứng của chủng COVID 'dễ lây lan nhất' đang bùng phát mạnh, Tết này phải cẩn trọng gấp đôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết họ đang theo dõi biến thể mới. Dữ liệu đã tiết lộ rằng XBB 1.5 chịu trách nhiệm cho 40,5% trường hợp nhiễm COVID mới. Đây là lý do tại sao tốt nhất bạn nên cảnh giác và thực hiện các biện pháp thích hợp để chống lại vi-rút.

Biến thể 'Kraken'

XBB 1.5: Các triệu chứng của chủng COVID 'dễ lây lan nhất' đang bùng phát mạnh, Tết này phải cẩn trọng gấp đôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Biến thể phụ XBB 1.5 Omicron đã được đặt biệt danh là 'Kraken'. Biệt danh này được đưa ra bởi một nhóm chuyên gia do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) triệu tập, những người cũng là những người đứng sau tất cả các biệt danh biến thể COVID khác.

Các chủng trước đây được đặt tên theo bảng chữ cái Hy Lạp bao gồm Alpha, Beta, Delta và Omicron.

Tuy nhiên, XBB 1.5 mới nhất được gọi là Kraken, một con quái vật biển trong thần thoại.

Chủng COVID 'dễ lây nhất': Chuyên gia của WHO

Trong một cuộc họp báo được tổ chức vào thứ Tư, Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của WHO, cho biết: "Đây là biến thể phụ dễ lây truyền nhất đã được phát hiện."

"Lý do cho điều này là do các đột biến bên trong biến thể phụ này của Omicron, cho phép loại virus này bám vào tế bào và nhân lên dễ dàng."

"Và chúng tôi lo ngại về lợi thế tăng trưởng của nó, đặc biệt là ở một số quốc gia ở Châu Âu và Hoa Kỳ ở Bắc Mỹ, đặc biệt là khu vực phía đông bắc của Hoa Kỳ nơi XBB.1.5 đã nhanh chóng thay thế các biến thể lưu hành khác.

"Mối quan tâm của chúng tôi là mức độ lây truyền của nó và loại vi-rút này càng lưu hành nhiều thì càng có nhiều cơ hội để thay đổi.”

Các triệu chứng cần chú ý

XBB 1.5: Các triệu chứng của chủng COVID 'dễ lây lan nhất' đang bùng phát mạnh, Tết này phải cẩn trọng gấp đôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi chuyên gia Kerkhove của WHO nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy biến thể này có thể gây bệnh nặng, bà nói rằng nếu vi rút tiếp tục lây lan, nó có thể thay đổi.

Hiện tại, các triệu chứng liên quan đến biến thể 'Kraken' được cho là tương tự như các chủng Omicron trước đây, nhưng vẫn cần có bằng chứng mạnh mẽ để xác nhận điều tương tự.

Theo Ứng dụng nghiên cứu Zoe Covid của Vương quốc Anh, một số triệu chứng phổ biến liên quan đến COVID hiện bao gồm:

- Viêm họng

- Sổ mũi

- Nghẹt mũi

- Hắt xì

- Ho không có đờm

- Đau đầu

- Ho có đờm

- Khàn giọng

- Đau nhức cơ bắp

- Thay đổi khứu giác

 

Các bước hạn chế lây lan

XBB 1.5: Các triệu chứng của chủng COVID 'dễ lây lan nhất' đang bùng phát mạnh, Tết này phải cẩn trọng gấp đôi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, cách tốt nhất để được bảo vệ khỏi loại vi-rút chết người này là thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách xã hội và tuân thủ vệ sinh tay đúng cách là một số biện pháp bạn có thể tự thực hiện.

Hơn nữa, bạn có thể tiêm vắc xin và tiêm nhắc lại, tùy thuộc vào tình trạng tiêm chủng của bạn và thời điểm bạn tiêm mũi cuối cùng.

Theo Times of India

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