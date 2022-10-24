Vitamin A có ở đâu? Bạn có thể tìm thấy rất nhiều trong những thực phẩm này!

Sức khỏe 24/10/2022 15:25

Vitamin A đóng vai trò thiết yếu trong duy trì thị lực, tăng cường miễn dịch và tăng trưởng cơ thể. Vậy vitamin A có ở đâu trong những thực phẩm mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nội dung bài viết

Vitamin A có tác dụng gì?

Vitamin A là một chất thuộc nhóm các vi chất dinh dưỡng quan trọng và cần thiết với sức khỏe con người. Việc thiếu hụt hay dư thừa vitamin A đều gây ra những tình trạng không tốt cho sức khỏe.

vitamin a co o dau 1
Vitamin A rất quan trọng với cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

 Lý do là bởi vitamin A tham gia vào những chức năng quan trọng dưới đây:

- Vitamin A đảm bảo chức năng thị giác của mắt, tạo sắc tố võng mạc giúp mắt nhìn rõ hơn trong điều kiện thiếu ánh sáng. Nếu thiếu vitamin A làm mắt không thể nhìn thấy trong điều kiện ánh sáng yếu.

- Vitamin A là yếu tố cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn của giác mạc và các tổ chức biểu mô dưới da, khí quản, ruột non,... từ đó giúp tăng tiết chất nhầy và ức chế sự sừng hóa của các tổ chức biểu mô. Chính vì vậy, nếu bị thiếu vitamin A, cơ thể sẽ gặp phải một số tình trạng như da khô, nứt nẻ, sần sùi, mắt bị khô,…

- Vitamin A cũng tham gia vào quá trình tổng hợp các protein miễn dịch, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Nếu thiếu vitamin A, bệnh nhân sẽ dễ bị mắc các bệnh về nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, tổn thương hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, sinh dục… và dễ nhạy cảm hơn.

- Vitamin A cùng với vitamin D còn giúp xương phát triển một cách thuận lợi. Đây chính là lý do vì sao trẻ em và thanh thiếu niên bị thiếu vitamin A sẽ dễ dẫn đến còi xương, chậm lớn, kém phát triển về chiều cao, thể chất.

Lượng vitamin A khuyến cáo cho các đối tượng theo độ tuổi và giới tính như sau:

STT

Đối tượng

Nhu cầu

1

Trẻ em 1 -3 tuổi

300 mcg/ngày

2

Trẻ em 4 – 8 tuổi

400 mcg/ngày

3

Trẻ em 9 – 13 tuổi

600 mcg/ngày

4

Nam giới trên 14 tuổi

900 mcg/ngày

5

Nữ giới trên 14 tuổi

700 mcg/ngày

6

Nữ giới 14-18 tuổi

750 mcg/ngày

7

Nữ giới mang thai

750 - 770 mcg/ngày

 6

Phụ nữ cho con bú

1200 - 1300 mcg/ngày

Vitamin A có ở đâu?

Với rất nhiều những tác dụng quan trọng như vậy, tất cả mọi người đều muốn biết vitamin A có ở đâu trong những loại thực phẩm chúng ta vẫn ăn thường ngày. Dưới đây là những thực phẩm rất giàu vitamin A, mà các chị em có thể tham khảo và bổ sung vào thực đơn hàng ngày nhé:

1. Gan bò

Gan động vật, mà cụ thể là gan bò là một thực phẩm rất giàu vitamin A. Giống như con người, gan động vật là nơi lưu trữ vitamin A, trong khẩu phần 85 gan bò có chứa 6.582 mcg vitamin A - một hàm lượng rất tuyệt vời phải không nào? Bên cạnh đó, cách chế biến tốt nhất là xào vì vitamin A có đặc điểm hấp thu cùng với các loại dầu, mỡ.

vitamin a co o dau 2
Gan bò là thực phẩm tốt để cung cấp vitamin A!

2. Cà rốt

Cà rốt là loại củ rất giàu lượng beta carotenne – tiền vitamin A. Một 100gr cà rốt có chứa từ 1-9mg beta - carotene, cùng các dưỡng chất thiết yêu như canxi, photpho, sắt, vitamin B1, B2 và vitamin C. Chính vì vậy, việc thường xuyên ăn cà rốt là cách bổ sung vitamin A rất tốt, đặc biệt là cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. 

3. Khoai lang

Các loại khoai lang, đặc biệt là khoai lang vàng cung cấp khá nhiều vitamin A cho cơ thể. Cụ thể, trong 1 củ khoai lang nướng cung cấp khoảng 1.403mcg vitamin A, cùng rất nhiều vitamin C, vitamin nhóm B, Kali và chất ít béo, giúp kiểm soát tiểu đường và huyết áp hiệu quả.

vitamin a co o dau 3
Khoai lang nướng vừa là món ăn ngon vừa cung cấp vitamin A dồi dào!

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, vitamin A ở dạng beta carotene có thể bảo vệ cơ thể chống lại ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng,…

4. Quả gấc

Vitamin A có ở đâu trong các loại rau củ chúng ta ăn mỗi ngày? Bạn đừng quên một loại quả rất quen thuộc đó là quả gấc. Với màu đỏ tươi, gấc rất dồi dào beta carotene. Trong 100gr gấc chín, kể cả phần màng bao quanh hạt gấc có chứa tới 21756mcg beta carotene.

Bên cạnh đó, dầu gấc cũng rất thích hợp là một thực phẩm giàu vitamin A cho bé trong giai đoạn tập ăn. Bằng cách chế biến gấc thành dầu gấc và dùng để cho vào cháo, bột ăn dặm của bé, mẹ đã giúp bổ sung vitamin A thật dồi dào, đảm bảo cho sự phát triển thị giác và thể chất của bé rồi đấy!

5. Trứng gà

Trứng gà là một thực phẩm nhiều dinh dưỡng, khoáng chất và giàu cả vitamin A. Người ta coi trứng gà là một nguồn cung cấp vitamin A phong phú, vì trong 100gr trứng gà sẽ cung cấp khoảng 700mcg vitamin A, giúp đáp ứng đủ nhu cầu vitamin cần thiết của 1 phụ nữ trưởng thành trong một ngày.

vitamin a co o dau 4
Trứng gà - siêu thực phẩm giàu vitamin A!

6. Cải bẹ xanh

Các loại rau lá xanh, đặc biệt là cải bẹ xanh cũng là nguồn cung cấp vitamin A lý tưởng. Đây là một thực phẩm giàu vitamin A được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên sử dụng bởi những lợi ích cho sức khỏe, giúp phòng ngừa bệnh tật. Trong 100gr cải bẹ xanh cung cấp 6300mcg beta carotene cho cơ thể.

7. Trái bơ

Trái bơ cung cấp nguồn chất béo có lợi, nhiều vitamin, khoáng chất và cũng chứa một lượng vitamin A khá phong phú. Hàm lượng trong 100gr bơ tươi có chứa 768mcg và chứa tới 610mcg tiền vitamin A. Ngoài ra trái bơ còn rất nhiều vitamin khác như vitamin B, vitamin C, vitamin E, kali, đồng,…

vitamin a co o dau 5
Trái bơ là nguồn cung cấp chất béo và vitamin rất tốt!

8. Phô mai

Phô mai là một sản phẩm được chế biến từ sữa tươi và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như canxi, vitamin nhóm B, vitamin D,… Không chỉ có hương vị thơm ngon, béo ngậy, đặc biệt trẻ em rất yêu thích mà đây còn là thực phẩm cung cấp một lượng vitamin A khá tốt, cụ thể, trong 100gr phô mai có thể cung cấp khoảng 275mcg vitamin A.

9. Dầu gan cá tuyết

Một muỗng canh dầu gan cá tuyết cung cấp tới 4.080mcg vitamin A cho cơ thể. Với hàm lượng này, mỗi ngày bạn chỉ cần dùng khoảng ¼ muỗng canh dầu gan cá là đã đủ nhu cầu khuyến nghị. Bên cạnh đó, dầu gan cá tuyết cũng cung cấp nguồn omega 3 phong phú, giúp chống viêm, tốt cho tim mạch và trí não.

10. Lươn

Trong 100gr thịt lươn có chứa tới 12,7g chất đạm, 25,6g chất béo và đặc biệt là chứa tới gần 2000mcg vitamin A và tiền vitamin A- là nguồn thực phẩm rất thích hợp để bồi bổ cho những người bị thiếu máu, gầy gò, trẻ nhỏ còi xương, ốm yếu và phụ nữ sau sinh,…

vitamin a co o dau 6
Các món ăn từ lươn rất thích hợp để bồi bổ cho người thiếu vitamin A!

Ngoài những thực phẩm trên thì các bí đỏ, ớt chuông đỏ, ớt chuông vàng, cà chua, rau cải bó xôi, khoai tây... cũng là những nguồn cung cấp vitamin A tốt mà bạn có thể đưa vào thực đơn của gia đình mình thường xuyên. 

Bên cạnh đó, ngoài việc bổ sung vitamin A bằng thực phẩm thì một số đối tượng bị thiếu vitamin A có thể bổ sung bằng việc uống viên vitamin A, ví dụ như trẻ em, những người bị quáng gà, khô mắt, bị một bệnh ngoài da... Tuy nhiên, việc sử dụng vitamin A cần phải tuân thủ đúng theo chỉ định của bác sĩ, chuyên gia y tế, uống đúng liều lượng cần thiết. Không sử dụng quá liều hoặc ít hơn so với liều khuyến cáo vì việc thừa hay thiếu đều có thể gây ra những nguy cơ không tốt cho sức khỏe.

Tóm lại, qua những thông tin trên, hẳn các chị em đã biết được tầm quan trọng của việc bổ sung vitamin A, cũng như câu trả lời cho câu hỏi vitamin A có ở đâu trong những thực phẩm hàng ngày. Hy vọng các chị em sẽ biết cách bổ sung đủ vitamin A mỗi ngày, để cơ thể luôn khỏe mạnh và ngăn ngừa được nhiều bệnh tật nhé!

Cách làm cá nục hấp cuốn bánh tráng độc lạ, chuẩn ngon cho bữa ăn cuối tuần!

Cách làm cá nục hấp cuốn bánh tráng độc lạ, chuẩn ngon cho bữa ăn cuối tuần!

Cá nục hấp cuốn bánh tráng - món ngon với sự kết hợp độc lạ của các nguyên liệu tươi ngon, vừa healthy lại bắt vị, đảm bảo ăn một lần là ghiền ngay nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   vitamin a thực phẩm giàu vitamin a bổ sung vitamin a

TIN MỚI NHẤT

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 30 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm