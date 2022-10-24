Vitamin A có ở đâu? Bạn có thể tìm thấy rất nhiều trong những thực phẩm này!

Vitamin A là một chất thuộc nhóm các vi chất dinh dưỡng quan trọng và cần thiết với sức khỏe con người. Việc thiếu hụt hay dư thừa vitamin A đều gây ra những tình trạng không tốt cho sức khỏe.

- Vitamin A đảm bảo chức năng thị giác của mắt, tạo sắc tố võng mạc giúp mắt nhìn rõ hơn trong điều kiện thiếu ánh sáng. Nếu thiếu vitamin A làm mắt không thể nhìn thấy trong điều kiện ánh sáng yếu.

Lý do là bởi vitamin A tham gia vào những chức năng quan trọng dưới đây:

- Vitamin A là yếu tố cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn của giác mạc và các tổ chức biểu mô dưới da, khí quản, ruột non,... từ đó giúp tăng tiết chất nhầy và ức chế sự sừng hóa của các tổ chức biểu mô. Chính vì vậy, nếu bị thiếu vitamin A, cơ thể sẽ gặp phải một số tình trạng như da khô, nứt nẻ, sần sùi, mắt bị khô,…

- Vitamin A cũng tham gia vào quá trình tổng hợp các protein miễn dịch, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Nếu thiếu vitamin A, bệnh nhân sẽ dễ bị mắc các bệnh về nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, tổn thương hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, sinh dục… và dễ nhạy cảm hơn.

- Vitamin A cùng với vitamin D còn giúp xương phát triển một cách thuận lợi. Đây chính là lý do vì sao trẻ em và thanh thiếu niên bị thiếu vitamin A sẽ dễ dẫn đến còi xương, chậm lớn, kém phát triển về chiều cao, thể chất.

Lượng vitamin A khuyến cáo cho các đối tượng theo độ tuổi và giới tính như sau:

STT Đối tượng Nhu cầu 1 Trẻ em 1 -3 tuổi 300 mcg/ngày 2 Trẻ em 4 – 8 tuổi 400 mcg/ngày 3 Trẻ em 9 – 13 tuổi 600 mcg/ngày 4 Nam giới trên 14 tuổi 900 mcg/ngày 5 Nữ giới trên 14 tuổi 700 mcg/ngày 6 Nữ giới 14-18 tuổi 750 mcg/ngày 7 Nữ giới mang thai 750 - 770 mcg/ngày 6 Phụ nữ cho con bú 1200 - 1300 mcg/ngày

Vitamin A có ở đâu?

Với rất nhiều những tác dụng quan trọng như vậy, tất cả mọi người đều muốn biết vitamin A có ở đâu trong những loại thực phẩm chúng ta vẫn ăn thường ngày. Dưới đây là những thực phẩm rất giàu vitamin A, mà các chị em có thể tham khảo và bổ sung vào thực đơn hàng ngày nhé:

1. Gan bò

Gan động vật, mà cụ thể là gan bò là một thực phẩm rất giàu vitamin A. Giống như con người, gan động vật là nơi lưu trữ vitamin A, trong khẩu phần 85 gan bò có chứa 6.582 mcg vitamin A - một hàm lượng rất tuyệt vời phải không nào? Bên cạnh đó, cách chế biến tốt nhất là xào vì vitamin A có đặc điểm hấp thu cùng với các loại dầu, mỡ.

Gan bò là thực phẩm tốt để cung cấp vitamin A!

2. Cà rốt

Cà rốt là loại củ rất giàu lượng beta carotenne – tiền vitamin A. Một 100gr cà rốt có chứa từ 1-9mg beta - carotene, cùng các dưỡng chất thiết yêu như canxi, photpho, sắt, vitamin B1, B2 và vitamin C. Chính vì vậy, việc thường xuyên ăn cà rốt là cách bổ sung vitamin A rất tốt, đặc biệt là cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

3. Khoai lang

Các loại khoai lang, đặc biệt là khoai lang vàng cung cấp khá nhiều vitamin A cho cơ thể. Cụ thể, trong 1 củ khoai lang nướng cung cấp khoảng 1.403mcg vitamin A, cùng rất nhiều vitamin C, vitamin nhóm B, Kali và chất ít béo, giúp kiểm soát tiểu đường và huyết áp hiệu quả.

Khoai lang nướng vừa là món ăn ngon vừa cung cấp vitamin A dồi dào!

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, vitamin A ở dạng beta carotene có thể bảo vệ cơ thể chống lại ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng,…

4. Quả gấc

Vitamin A có ở đâu trong các loại rau củ chúng ta ăn mỗi ngày? Bạn đừng quên một loại quả rất quen thuộc đó là quả gấc. Với màu đỏ tươi, gấc rất dồi dào beta carotene. Trong 100gr gấc chín, kể cả phần màng bao quanh hạt gấc có chứa tới 21756mcg beta carotene.

Bên cạnh đó, dầu gấc cũng rất thích hợp là một thực phẩm giàu vitamin A cho bé trong giai đoạn tập ăn. Bằng cách chế biến gấc thành dầu gấc và dùng để cho vào cháo, bột ăn dặm của bé, mẹ đã giúp bổ sung vitamin A thật dồi dào, đảm bảo cho sự phát triển thị giác và thể chất của bé rồi đấy!

5. Trứng gà

Trứng gà là một thực phẩm nhiều dinh dưỡng, khoáng chất và giàu cả vitamin A. Người ta coi trứng gà là một nguồn cung cấp vitamin A phong phú, vì trong 100gr trứng gà sẽ cung cấp khoảng 700mcg vitamin A, giúp đáp ứng đủ nhu cầu vitamin cần thiết của 1 phụ nữ trưởng thành trong một ngày.

Trứng gà - siêu thực phẩm giàu vitamin A!

6. Cải bẹ xanh

Các loại rau lá xanh, đặc biệt là cải bẹ xanh cũng là nguồn cung cấp vitamin A lý tưởng. Đây là một thực phẩm giàu vitamin A được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên sử dụng bởi những lợi ích cho sức khỏe, giúp phòng ngừa bệnh tật. Trong 100gr cải bẹ xanh cung cấp 6300mcg beta carotene cho cơ thể.

7. Trái bơ

Trái bơ cung cấp nguồn chất béo có lợi, nhiều vitamin, khoáng chất và cũng chứa một lượng vitamin A khá phong phú. Hàm lượng trong 100gr bơ tươi có chứa 768mcg và chứa tới 610mcg tiền vitamin A. Ngoài ra trái bơ còn rất nhiều vitamin khác như vitamin B, vitamin C, vitamin E, kali, đồng,…

Trái bơ là nguồn cung cấp chất béo và vitamin rất tốt!

8. Phô mai

Phô mai là một sản phẩm được chế biến từ sữa tươi và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như canxi, vitamin nhóm B, vitamin D,… Không chỉ có hương vị thơm ngon, béo ngậy, đặc biệt trẻ em rất yêu thích mà đây còn là thực phẩm cung cấp một lượng vitamin A khá tốt, cụ thể, trong 100gr phô mai có thể cung cấp khoảng 275mcg vitamin A.

9. Dầu gan cá tuyết

Một muỗng canh dầu gan cá tuyết cung cấp tới 4.080mcg vitamin A cho cơ thể. Với hàm lượng này, mỗi ngày bạn chỉ cần dùng khoảng ¼ muỗng canh dầu gan cá là đã đủ nhu cầu khuyến nghị. Bên cạnh đó, dầu gan cá tuyết cũng cung cấp nguồn omega 3 phong phú, giúp chống viêm, tốt cho tim mạch và trí não.

10. Lươn

Trong 100gr thịt lươn có chứa tới 12,7g chất đạm, 25,6g chất béo và đặc biệt là chứa tới gần 2000mcg vitamin A và tiền vitamin A- là nguồn thực phẩm rất thích hợp để bồi bổ cho những người bị thiếu máu, gầy gò, trẻ nhỏ còi xương, ốm yếu và phụ nữ sau sinh,…

Các món ăn từ lươn rất thích hợp để bồi bổ cho người thiếu vitamin A!

Ngoài những thực phẩm trên thì các bí đỏ, ớt chuông đỏ, ớt chuông vàng, cà chua, rau cải bó xôi, khoai tây... cũng là những nguồn cung cấp vitamin A tốt mà bạn có thể đưa vào thực đơn của gia đình mình thường xuyên.

Bên cạnh đó, ngoài việc bổ sung vitamin A bằng thực phẩm thì một số đối tượng bị thiếu vitamin A có thể bổ sung bằng việc uống viên vitamin A, ví dụ như trẻ em, những người bị quáng gà, khô mắt, bị một bệnh ngoài da... Tuy nhiên, việc sử dụng vitamin A cần phải tuân thủ đúng theo chỉ định của bác sĩ, chuyên gia y tế, uống đúng liều lượng cần thiết. Không sử dụng quá liều hoặc ít hơn so với liều khuyến cáo vì việc thừa hay thiếu đều có thể gây ra những nguy cơ không tốt cho sức khỏe.

Tóm lại, qua những thông tin trên, hẳn các chị em đã biết được tầm quan trọng của việc bổ sung vitamin A, cũng như câu trả lời cho câu hỏi vitamin A có ở đâu trong những thực phẩm hàng ngày. Hy vọng các chị em sẽ biết cách bổ sung đủ vitamin A mỗi ngày, để cơ thể luôn khỏe mạnh và ngăn ngừa được nhiều bệnh tật nhé!