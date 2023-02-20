Báo cáo ban đầu về nhiễm virus Marburg xảy ra ở phụ nữ mang thai và thai nhi bắt nguồn từ đợt bùng phát xảy ra ở làng khai thác vàng Dursa và thủ phủ huyện Watsa ở DR Congo vào năm 1998-1999. Trong đợt bùng phát này, ít nhất 3 phụ nữ mang thai bị Marburg đã được báo cáo, tất cả đều đã tử vong.

Theo VOV, những phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Marburg có thể khiến virus tồn tại trong nhau thai, nước ối và thai nhi.

Cả hai loại virus này đều liên quan đến thai chết lưu trong các báo cáo ca bệnh và các nghiên cứu mô tả nhỏ, chủ yếu ở Tây Phi. Đã có báo cáo về những phụ nữ mang thai sống sót sau virus Marburg, được xuất viện về cộng đồng, nhưng sau đó bị sảy thai tự nhiên và thai chết lưu. Tỷ lệ tử vong đối với thai nhi được sinh ra từ phụ nữ mang thai nhiễm virus Marburg cấp tính gần 100%, mặc dù các bà mẹ sống sót.

Do hầu hết các đợt bùng phát dịch virus Marburg diễn ra ở vùng nông thôn nên tác động của những đợt bùng phát này trong thời kỳ mang thai vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Tuy nhiên, từ năm 1976 - 2014, tổng cộng có 109 trường hợp nhiễm virus Marburg hoặc Ebola khi mang thai đã được công bố. Do hầu hết các đợt bùng phát dịch virus Marburg diễn ra ở vùng nông thôn nên tác động của những đợt bùng phát này trong thời kỳ mang thai vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Tuy nhiên, từ năm 1976 - 2014, tổng cộng có 109 trường hợp nhiễm virus Marburg hoặc Ebola khi mang thai đã được công bố.

Cùng họ Filoviridae, virus Marburg cũng có thể lây nhiễm sang nhau thai và gây ra các biến chứng cho thai nhi tương tự như virus Ebola. Phần lớn các trường hợp mang thai ở bệnh nhân nhiễm virus Marburg dẫn đến sảy thai hoặc thai chết lưu và một số ít trẻ sinh ra đã chết sau vài ngày.

Nhiễm virus họ Filovirus trong thời kỳ mang thai có liên quan đến băng huyết ở mẹ, sinh non, sảy thai và tử vong ở mẹ và trẻ sơ sinh. Nhiễm trùng dọc khi mang thai có liên quan đến tình trạng sức khỏe thai nhi bị suy giảm dẫn đến các biến chứng như dị tật thai nhi, nhiễm trùng sau sinh và thậm chí thai nhi tử vong.

Các đánh giá cho thấy, ở những phụ nữ bị nhiễm bệnh khi đang mang thai, virus vẫn tồn tại trong nhau thai, nước ối và thai nhi. Với những phụ nữ bị nhiễm bệnh khi đang cho con bú, virus có thể tồn tại trong sữa mẹ. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào cho thấy phụ nữ đang mang thai dễ bị nhiễm virus Marburg hoặc virus Ebola hơn phụ nữ không mang thai.

Cũng theo Báo Nhân Dân, chuyên gia truyền nhiễm này nhấn mạnh, hiện nay bệnh chưa có vaccine hay thuốc kháng virus đặc hiệu để điều trị.

Về đường lây, bác sĩ Cường cho hay, con người hít phải chất tiết hoặc nước tiểu của loài dơi ăn quả sẽ bị nhiễm bệnh, sau đó lây từ người sang người.

Virus Marburg lây từ người sang người qua tiếp xúc gần, dịch cơ thể, đường máu, nước tiểu, nước bọt, mồ hôi, các chất tiết nôn, sữa, dịch ối, tinh dịch…Virus Marburg cũng có thể lây trong phòng thí nghiệm hay nhân viên y tế chăm sóc người bệnh cũng có khả năng nhiễm bệnh. Theo chuyên gia này, bệnh do virus Marburg gây ra rất khó chẩn đoán lâm sàng, biểu hiện lâm sàng rất dễ nhầm với các bệnh lưu hành tại từng vùng.

Virus Marburg. Ảnh: Internet

Do đó, mọi người cần phòng bệnh bằng các phương pháp không đặc hiệu như: Hạn chế đến các vùng có nguy cơ nhiễm bệnh; Tránh tiếp xúc với dịch tiết của các loài dơi ăn quả; Không tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh;

Nếu tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh thì cần mang bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang, dung dịch sát trùng, khử khuẩn…). Phòng lây nhiễm từ người bệnh sang nhân viên y tế hoặc nhân viên trong phòng thí nghiệm.

"Người mắc bệnh do virus Maruburg sẽ phải cách ly nghiêm ngặt và phương pháp điều trị chủ yếu là điều trị hỗ trợ như bù nước điện giải, chống xuất huyết, nếu có biểu hiện suy đa tạng thì cần thở oxy, hồi sức… Tuy nhiên với tỷ lệ tử vong khá cao, thường những người mắc bệnh đều có tiên lượng nặng", bác sĩ Cường cho hay.

Hiện Việt Nam chưa xuất hiện ca bệnh do virus Marburg, PGS Cường khuyến cáo mọi người cần thận trọng nhưng không cần quá lo ngại.

Điều đáng lo ngại nhất là những bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tính chất lây truyền nhanh. Nhưng đối với virus Marburg, chỉ có thể lây truyền khi tiếp xúc gần và gây bệnh theo vùng.

"Có thể nói virus Marburg là một loại bệnh mang tính chất vùng miền thường xuất hiện ở châu Phi. Đây là một bệnh gây dịch lẻ tẻ, tuy nguy hiểm nhưng hiện tại chưa đủ yếu tố để lan ra toàn cầu cũng như đến Việt Nam. Người dân cần nâng cao cảnh giác, có những biện pháp để bảo vệ bản thân thì sẽ hạn chế được nguy cơ mắc bệnh", PGS Cường cho hay.