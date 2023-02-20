Hai người được xuất viện đều ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, là bà Phạm Thị Mai (sinh năm 1960, trú tại thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà) và bà Trần Thị Bông (sinh năm 1963, trú tại xã Nghĩa Dũng). Bà Mai nhập viện trong tình trạng bị gãy 2 xương sườn và chấn thương đầu. Bà Bông nhập viện trong tình trạng bị chấn động phần mềm.

Theo Báo Tin tức, sáng 20/2, có 2 trong tổng số 11 nạn nhân của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 14/2 tại huyện Núi Thành, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã được xuất viện.

Bà Mai chia sẻ, trong những ngày được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, bà đã nhận được sự tận tình chăm sóc của các y, bác sĩ nên nay đã bình phục và được xuất viện. Bên cạnh đó, bà cùng các nạn nhân vụ tai nạn còn nhận được sự quan tâm thăm hỏi và hỗ trợ vật chất, tinh thần của các cấp, ngành. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với các nạn nhân lớn trong vụ tai nạn giao thông vừa qua.

Các y bác sĩ căn dặn những người được xuất việc tiếp tục uống thuốc đều đặn theo hướng dẫn. Ảnh: TTXVN

Ngoài hai nạn nhân được xuất viện nói trên, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang hoàn thiện các thủ tục hành chính để ngày 21/2, sẽ cho xuất viện hai vợ chồng ông Dương Ngọc Kỳ, (54 tuổi) và bà Lê Thị Tín (48 tuổi), trú tại xã Nghĩa Hòa, thành phố Quảng Ngãi.

Cuối tuần trước, Bệnh viện đã cho nạn nhân đầu tiên trong vụ tai nạn xuất viện. Như vậy, đến ngày 20/2, đã có 3 người được xuất viện. Ngày 21/2, thêm 2 người nữa sẽ được xuất viện. Sức khỏe của 6/11 người được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam còn lại tiến triển tốt.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, Phó Giám đốc (phụ trách) Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết: Cuối tuần qua, Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) đã cử bác sĩ hỗ trợ đơn vị để thực hiện phẫu thuật mổ cột sống cổ cho chị Võ Thị Thúy Trâm (sinh năm 1984), nạn nhân của vụ tai nạn giao thông ngày 14/2. Hiện, sức khỏe bệnh nhân Trâm đã ổn định.

Tai nạn thương tâm tại Quảng Nam. Ảnh: VnExpress

Theo VnExpress trước đó, sáng 14/2, 21 người chủ yếu là bệnh nhân đi ôtô Ford Transit 16 chỗ từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng khám bệnh. Đến ngã tư đường Võ Chí Công giao với đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, ôtô khách đâm vào rơ moóc của xe đầu kéo, bị kéo lê một đoạn và lật ngửa. 6 người trên ôtô khách tử vong tại chỗ, 4 người chết tại bệnh viện.

Dữ liệu của Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy tốc độ xe khách Ford Transit lúc tai nạn là 69 km/h, 10 giây trước 73 km/h. Ôtô này đã chạy vào đường cấm vì đoạn 26,5 km đường Võ Chí Công cấm xe tải và xe khách, phương tiện khác chỉ được chạy tối đa 60 km/h. Xe đầu kéo lúc tai nạn chạy 30 km/h, 10 giây trước 48 km/h, trong giới hạn cho phép. Hai xe đều còn hạn đăng kiểm.

Nguyên nhân tai nạn đang được công an điều tra.