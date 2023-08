Vaccine COVID-19 Pfizer có hiệu quả ở trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi, Hàn Quốc bắt đầu tổ chức tiêm phòng

Tiêm phòng cho trẻ. Ảnh: Internet

Các phản ứng thường xuất hiện trong vài ngày đầu tiên sau khi tiêm vaccine và sẽ hết trong vòng 2 ngày. Không có trường hợp viêm cơ tim nào được báo cáo trong số những trẻ tham gia.

Hiện tại, việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ nhỏ thấp hơn so với các nhóm tuổi khác ở Hoa Kỳ. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết, chỉ có khoảng 10% trẻ em dưới 5 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 và 5% đã hoàn thành các mũi chính.

Thông tin từ TTXVN, tại Hàn Quốc, KDCA sẽ sử dụng loại vaccine dành cho trẻ em của hãng Pfizer, liều tiêm 3 mũi cách nhau 8 tuần bắt đầu từ ngày 20/2. Đây cũng là loại vaccine đã được Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) kiểm chứng về tính an toàn và hiệu quả trong quá trình cấp phép tiêm chủng. Cũng theo cơ quan này, trẻ em dưới 4 tuổi có tỷ lệ tử vong hoặc nhập viện do COVID-19 cao hơn thanh thiếu niên nên cần phải có đối sách bảo vệ thông qua việc tiêm chủng tích cực. KDCA đặc biệt khuyến nghị trẻ em thuộc nhóm rủi ro nhiễm bệnh cao nên tích cực tham gia tiêm phòng do vaccine ngừa COVID-19 có thể tiêm đồng thời với các loại vaccine khác thuộc chương trình tiêm chủng quốc gia. Tuy nhiên, trẻ em khi đi tiêm chủng nhất định phải có người bảo hộ hoặc người đại diện pháp lý đi cùng.

Hàn Quốc bắt đầu tiêm cho trẻ từ 20/2. Ảnh: Internet

KDCA cho biết thêm rằng trẻ em thuộc nhóm rủi ro cao được khuyến nghị tiêm chủng lần này là những trẻ sử dụng steroid liều cao trên 14 ngày; đang điều trị ung thư (như ung thư máu); đang được điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch; được ghép nội tạng; bị suy giảm miễn dịch kết hợp trầm trọng hoặc nhiễm HIV; được ghép tủy hoặc tế bào gốc tạo máu; mắc các bệnh mãn tính (như tim, gan, thận mãn tính); bị bại não nặng hoặc bị hội chứng down cần được hỗ trợ trong sinh hoạt thường ngày.

Theo quy định, trẻ em có thể đăng ký tiêm chủng tại hơn 840 địa điểm được ủy thác và chỉ định trên toàn quốc, bao gồm các bệnh viện đa khoa tuyến đầu.