Hà Nội: Mang thai nhưng không biết, nữ sinh lớp 10 đi khám phát hiện bầu đôi ở tháng thứ 5

Theo đó, khi phát hiện con gái bụng to bất thường, người mẹ đã đưa con gái đi khám và phát hiện con đã mang thai ở tuần thứ 21. Bất ngờ hơn, nữ sinh này mang song thai.

Thông tin trên Báo VietNamNet cho hay, mới đây, bác sĩ Nguyễn Trung Đạo (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho biết có tiếp nhận ca khám thai là nữ sinh lớp 10 đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội.

Thai nhi đã lớn, bác sĩ khuyên nên giữ lại, gia đình cũng thuận tình đồng ý. Bác sĩ cho biết, khi siêu âm phát hiện cổ tử cung của thai phụ bị ngắn, dọa sinh non, bác sĩ buộc phải khâu vòng cổ tử cung để giữ hai bé. Đến nay, thai kỳ của nữ sinh đã bước sang tuần 23.

Chia sẻ với bác sĩ, nữ sinh kể rằng 2 năm trước, em nhận lời yêu bạn trai và nhanh chóng đồng ý quan hệ nhưng chưa từng dùng biện pháp tránh thai nào. Dù không thấy kinh nguyệt suốt nhiều tháng nhưng em không nghi ngờ gì.

Con gái mang bầu 5 tháng gia đình mới biết. Ảnh: Internet

Một trường hợp khác mang song thai 20 tuần khi mẹ mới 16 tuổi.

Mẹ bé cho biết thấy bụng con lớn dần chỉ nghĩ con ăn nhiều tăng cân. Nhưng khi bụng con lùm lùm sau lớp áo hoodie hay mặc, chiếc cặp sách không thể che nổi nữa, mẹ bé nghi ngờ và yêu cầu thử thai nhưng nữ sinh này nhất quyết không thử.

Sau nhiều lần được khuyên nhủ, cô bé cũng nghe theo. Nhìn thấy que thử thai hiện 2 vạch đỏ chót, bố mẹ cô bé vô cùng bàng hoàng.

Theo bác sĩ Đạo, những 'thai phụ tuổi teen' này đến khám đều cho biết không có biểu hiện mang bầu như ốm nghén, mệt mỏi, vẫn đi học, chạy nhảy bình thường. Vì thế, hầu hết các em gặp bác sĩ khi thai đã lớn, được tư vấn giữ thai. Với những trường hợp thai ít tuần, không ít phụ huynh lựa chọn biện pháp đình chỉ thai nghén.

“Điều khiến các thầy thuốc sản phụ khoa xót xa là không ít trường hợp được đưa đến khám thai vẫn vô tư, thản nhiên trêu đùa với bạn trai trong khi bố mẹ lo đến bạc đầu.

Dường như các em chưa thấy sợ hãi, chưa nhận thức được những ảnh hưởng của việc quan hệ sớm, bệnh lây qua đường tình dục, phá thai hay mang thai khi tuổi còn nhỏ đến tương lai, sức khỏe, thậm chí việc nghỉ học cũng chưa từng nghĩ đến”, bác sĩ chia sẻ.

Như trường hợp người mẹ trẻ 12 tuổi nói trên, sau sinh, cô bé vẫn hồn nhiên đi chơi với bạn như bình thường, con đã có bố mẹ nuôi.

Bác sĩ Đạo cho hay làm mẹ sớm khiến các em có nguy cơ bị khủng hoảng tâm lý. Ảnh: VietNamNet

Theo VnExpress, những ngày gần đây, vụ việc nữ sinh lớp 7 ở Bắc Giang tự sinh con trong nhà tắm như một hồi chuông cảnh tỉnh đến các bậc cha mẹ, phụ huynh cần quan tâm đến con em của mình hơn. Dư luận xã hội cũng vô cùng bàng hoàng trước sự việc này.

Theo chia sẻ của người thân nữ sinh, ngày 11/2, trong lúc đang ở nhà, nữ sinh bất ngờ đau bụng dữ dội. Sau khi vào phòng tắm, em đã một mình hạ sinh bé trai nặng khoảng 2,7 kg.

Sau khi sự việc xảy ra, mọi người trong gia đình biết tin đã đưa cháu nữ sinh cùng bé sơ sinh đến Trung tâm Y tế để chăm sóc sức khỏe.

Hiệu trưởng trường của nữ sinh cho biết em học lớp 7 nhưng thể hình lớn hơn các bạn cùng lớp. Gần một năm qua, em thường mặc áo rộng đến lớp và không có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ nên thầy cô, bạn bè không ai biết mang thai.