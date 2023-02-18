Hà Nội: Người phụ nữ gặp biến chứng bất ngờ sau khi tân trang vùng kín, bác sĩ khẳng định quan niệm sai lầm

Tin y tế 18/02/2023 16:43

Sau khi đi thu hẹp, người phụ nữ lại rơi vào cảnh oái ăm trong sinh hoạt vợ chồng, buộc chị phải tìm đến các bác sĩ nới rộng ra, vết thương mất nhiều thời gian để lành lại.

 

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, PGS-TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị cho một số trường hợp biến chứng sau khi đi tân trang, làm đẹp vùng kín tại một số cơ sở spa, thẩm mỹ.

Gần đây nhất là trường hợp người phụ nữ hơn 30 tuổi (ở Hà Nội) tự ti vì âm đạo giãn rộng sau khi sinh 2 con bằng phương pháp sinh thường nên đã đến một cơ sở thẩm mỹ để thu hẹp âm đạo. Tuy nhiên, do thu hẹp quá mức người này đã không thể quan hệ tình dục nên phải tới bệnh viện xử trí, nong rộng âm đạo.

"Bệnh nhân được tiểu phẫu lại vùng đã khâu nối và sau hơn 1 tháng mới có thể hồi phục. Thực tế, vùng "cửa vào" của bệnh nhân bị khâu hẹp quá mức khiến đối tác gặp khó, không thể quan hệ.

Hà Nội: Người phụ nữ gặp biến chứng bất ngờ sau khi tân trang vùng kín, bác sĩ khẳng định quan niệm sai lầm - Ảnh 1
Một ca khắc phục hậu quả sai lầm khi tân trang vùng kín của các bác sĩ. Ảnh: Internet

PGS Cường thông tin thêm trên Báo Dân Trí, với trường hợp này, sau thu gọn không xảy ra trục trặc này, thì cũng không làm tăng thêm khoái cảm cho vợ chồng bởi thực tế mới khâu "cửa ngoài" còn bên trong không xử lý.

Ngoài ra, một trường hợp khác, sau khi cắt bớt môi nhỏ để tạo hình "cô bé" bị biến chứng tụ máu, nhập viện điều trị trong tình trạng sưng nề, to như quả xoài.

Tương tự, tại Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng sau khi chị em đi tân trang, làm đẹp vùng kín.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, xu hướng chị em làm đẹp vùng kín ngày càng phổ biến.

BS Sơn từng điều trị trường hợp nữ bệnh nhân 32 tuổi bị nhiễm trùng, sưng nề vùng âm đạo sau phẫu thuật thu hẹp, làm đẹp "cô bé" tại một cơ sở không phép.

Người phụ nữ này sau khi sinh thường con to luôn cảm thấy không tự tin khi gần gũi chồng. Chị đã làm đủ cách như bôi thuốc, tập các bài tập cho vùng chậu... nhưng vẫn cảm thấy không hiệu quả.

Vì thế, khi nghe một spa quảng cáo dịch vụ se khít vùng kín, thu nhỏ âm đạo, với lời khẳng định thủ thuật đơn giản, ít đau đớn, làm xong về nhà ngay, chị đã mạnh dạn đi làm thủ thuật.

Một giờ sau khi trở về từ spa, chị thấy chảy máu nhiều vùng kín. Khi tái khám lại spa, chị được nhân viên giải thích tình trạng chảy máu có thể kéo dài 2-3 hôm sau thủ thuật. Nhưng sau chị lại thấy hâm hấp sốt, vùng kín sưng nề nên vội đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám.

Nữ bệnh nhân đã phải nhập viện, xử lý vùng sưng nề nhiễm trùng, điều trị dự phòng nhiễm trùng toàn thân.

Theo BS Sơn, nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ là chính đáng. Nhưng có một thực tế, hầu hết mọi người nghĩ đi làm đẹp là tới spa, trong đó có cả những can thiệp y tế vốn phải thực hiện tại bệnh viện, và chỉ khi gặp tai biến phải xử lý, mọi người mới đến bệnh viện để khắc phục hậu quả.

Như trường hợp người phụ nữ này, thực hiện thủ thuật thu hẹp, làm hồng cô bé tại một spa không phép đã gây chảy máu, nhiễm khuẩn sưng nề.

"Tất cả can thiệp trên cơ thể, nếu làm trong môi trường, điều kiện không đảm bảo, tuân thủ chặt vô khuẩn nguy cơ nhiễm khuẩn tại chỗ, từ đó có thể gây nhiễm khuẩn toàn thân, điều trị kháng sinh dài ngày mới khỏi. Còn vùng nhiễm khuẩn có thể để lại sẹo, khiến việc làm đẹp lại để lại hậu quả là xấu hơn cả trước làm đẹp", BS Sơn chia sẻ.

BS Sơn lưu ý thêm, để thực hiện thu nhỏ, làm hẹp âm đạo, chỉ có thể thực hiện phẫu thuật. Còn thực hiện laser chỉ có công dụng làm săn chắc hơn. Các phương pháp khác như bôi gel, viên uống, đặt... đều mang tính hỗ trợ.

"Trong phẫu thuật không chỉ cắt bỏ một phần da, niêm mạc, mà các bác sĩ phải thu hẹp cơ vòng mới mang lại tác dụng thực sự", BS Sơn nói.

Theo PGS Cường, nhu cầu làm đẹp của chị em là chính đáng. Tuy nhiên, nên đến cơ sở làm đẹp uy tín được cấp phép, đến bệnh viện để được làm đẹp đúng, hạn chế biến chứng.

 

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