Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) đã can thiệp kịp thời cứu sống bệnh nhi bị kéo đâm tổn thương động mạch khoeo chân trái, suýt đoạn chi lúc đang chơi đùa.

Thông tin từ Zing cho hay, ngày 19/2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết gần đây đơn vị này tiếp nhận bé trai A.V.L. (11 tuổi) vô tình bị kéo nhọn đâm vào bắp đùi trái trong lúc đùa giỡn với em trai.

Sau khi được cắt lọc khâu vết thương và theo dõi 4 ngày tại bệnh viện địa phương, tình trạng chân bé L. vẫn còn sưng, đau nhức nên được chuyển lên bệnh viện tỉnh để cắt bớt chỉ vết thương và băng ép. Cuối cùng, bé L. được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) để điều trị.

Tại đây, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến cho biết trẻ tỉnh, tiếp xúc được, vết thương vùng khoeo trái 2x1 cm vùng má ngoài, đầu ngón chân tái phù và ấm. Kết quả chụp CT mạch máu cản quang cho thấy bệnh nhi hẹp đoạn cuối động mạch khoeo và tắc đoạn cuối tĩnh mạch khoeo tại vị trí túi phình.

Ảnh chụp chân bé trai. Ảnh: Zing

Cũng theo VTV, toàn bộ hệ tĩnh mạch cẳng chân, tĩnh mạch hiển lớn, hiển bé, tĩnh mạch đùi trái bắt thuốc tương phản rất sớm cùng lúc với động mạch do nhận máu từ túi phình động tĩnh mạch và qua các nhánh tĩnh mạch bàng hệ vùng gối và cẳng chân.

Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật mở rộng vết thương bóc tách cơ, bộc lộ tìm hệ thống mạch máu vùng khoeo chân trái, ghi nhận tổn thương rách động mạch khoeo chân trái trên chỗ chia đôi 1 cm, tạo túi phình mạch máu thông thương với tĩnh mạch đứt gần như hoàn toàn. Các bác sĩ đã tiến hành khâu nối phục hồi động mạch khoeo, cột tĩnh mạch khoeo.

Sau mỗ, bệnh nhi được chuyển Khoa Hồi sức ngoại điều trị tích cực với thuốc chống đông phối hợp truyền dung dịch cao phân tử để chống đông, giữ lưu thông mạch máu. Kết quả sau gần 2 tuần điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần, chân hết sưng, cử động khá, mạch mu chân và chày sau bắt rõ.

Qua trường hợp này, các bác sĩ lưu ý phụ huynh không cho trẻ chơi đồ sắc nhọn dễ dẫn đến các tai nạn đáng tiếc, ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí tính mạng của trẻ.

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