TP.HCM: Bé trai và bạn nghịch súng hơi không may bị đạn găm thấu xương sọ, đầy đau đớn

Tin y tế 20/02/2023 13:53

Tác nhân từ viên đạn chì này sượt qua mắt theo hướng cung mày phải, găm vào xương sọ của bé.

Thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, sáng 20-2, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 phẫu thuật lấy ra viên đạn chì cắm sâu vào xương sọ ngay trên ổ mắt phải cho bé trai 10 tuổi.

Theo bác sĩ (BS) Lê Quang Mỹ, khoa Ngoại thần kinh BV Nhi đồng 2, người nhà bé trai cho biết trước đó trong lúc chơi, bé và bạn đã tự ý sử dụng súng hơi (loại săn chim, chuột) của người lớn. Do không biết trong súng có đạn, người bạn vô tình hướng nòng súng về phía bé bóp cò. Viên đạn chì thoát ra khỏi nòng súng, sượt qua mắt theo hướng cung mày phải, găm vào xương sọ của bé.

TP.HCM: Bé trai và bạn nghịch súng hơi không may bị đạn găm thấu xương sọ, đầy đau đớn - Ảnh 1

Nghịch súng hơi, bé trai bị đạn chì găm vào xương sọ. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Bé được gia đình đưa ngay vào BV địa phương sơ cứu, sau đó đưa đến BV Nhi Đồng 2.

Theo BS Mỹ, đây là tai nạn rất nghiêm trọng, nhưng may mắn viên đạn nằm ở vị trí không ảnh hưởng tới mắt hoặc não.

Bé trai nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, có một vết thương ở chân mày phải đã được khâu tạm ở tuyến trước. Sau chụp cắt lớp sọ não, các BS thấy có dị vật kim loại nằm ngay cạnh mắt phải, găm vào xương sọ.

Bé được gây mê, phẫu thuật mở vết thương kiểm tra và lấy được dị vật là viên đạn chì, kích thước 5 mm.

Hiện sức khoẻ bé đã hồi phục tốt, dự kiến sẽ sớm được xuất viện.

TP.HCM: Bé trai và bạn nghịch súng hơi không may bị đạn găm thấu xương sọ, đầy đau đớn - Ảnh 2

Dị vật là viên đạn chì kích thước 5 mm. Ảnh: VnExpress

Cũng theo Báo VnExpress cho biết, sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhi tốt và dự kiến sẽ xuất viện trong buổi chiều.

Trước nhiều tai nạn sinh hoạt liên quan đến vật dụng có tính sát thương, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên sử dụng, tàng trữ các loại súng, chất nổ. "Ngoài nguy cơ đe dọa tính mạng những người xung quanh, hành vi tàng trữ súng còn bị pháp luật nghiêm cấm", bác sĩ Mỹ nói.

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