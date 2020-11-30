Uống tam thất có nóng không? Uống thế nào để đạt hiệu quả tốt?

Theo các thầy thuốc Đông Y, uống tam thất có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, mát gan. Do đó, với những đối tượng gan bị nhiễm độc do sử dụng nhiều hóa chất, rượu bia và những đồ uống chứa cồn thì uống tam thất rất có lợi. Tuy nhiên, điều này chỉ phát huy được khi uống với liều lượng vừa đủ. Đồng thời, khi uống với liều lượng vừa đủ thì sẽ không nóng và sử dụng trong thời gian dài cũng không có tác dụng phụ.

Tam thất là một vị thuốc quý, rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt là với phụ nữ ở tuổi sinh sản. Hiện tại, tam thất có 2 loại tam thất bắc và tam thất nam. Tam thất bắc được sử dụng nhiều hơn tam thất nam. Bởi có tác dụng cầm máu, rất tốt dùng cho phụ nữ sau khi sinh. Theo Đông Y, tam thất bắc có vị đắng ngọt, tính ấm. Có tác dụng rất tốt giúp hoạt huyết, bổ huyết, cầm máu, tiêu ứ huyết, tiêu sưng, giảm đau… Tuy nhiên, cũng vì tính ấm này mà một số người bị nổi mụn, nóng trong người, ngứa ở da. Nên nhiều người lo lắng, băn khoăn không biết uống tam thất có nóng không ? Bài viết này sẽ giải thích giúp bạn nhé!

Do đó, uống tam thất có nóng không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào liều lượng và tình trạng cơ thể. Vì vậy, không nên uống tam thất một cách tùy tiện. Thầy thuốc sẽ thông qua phương pháp bắt mạch, chẩn đoán để biết bạn thuộc thể trạng nào, nóng hay lạnh và đưa ra liều lượng phù hợp.

Tuy nhiên, do cơ chế thải độc của cơ thể khi uống tam thất chính là thông qua da và đi ngoài. Do đó, với những người có cơ địa nóng hoặc quá lạnh thì nên hạn chế sử dụng tam thất. Khi cơ thể nóng mà dùng tam thất với liều lượng cao và trong một thời gian dài có thể bị nổi mụn, nóng trong người, gây mẩn ngứa. Với những người cơ thể lạnh, khi dùng tam thất sẽ dễ dẫn đến tình trạng đau bụng, đi ngoài nhiều lần.

Hơn nữa, dù không thông qua chẩn đoán thì chính bạn cũng có thể xác nhận được mình thuộc cơ địa lạnh hay nóng. Bởi không ai hiểu cơ thể bạn hơn chính bạn. Chỉ với một số biểu hiện sau đây, biết sẽ biết được mình ở cơ địa hàn hay nhiệt.

Thông thường, nếu bạn thường xuyên bị lạnh bụng, đi ngoài ra phân lỏng, bụng đau âm ỉ hoặc hay đi ngoài sau khi ăn đồ lạnh như hải sản, thịt cua đồng… thì điều này có nghĩa bạn đang sở hữu một cơ thể hàn. Còn bạn là người thường xuyên bị táo bón, mụn nhọt hay thích uống đồ lạnh da dẻ hồng hào, bàn tay lúc nào cũng ấm… chứng tỏ bạn thuộc cơ thể nóng.

Trong trường hợp cơ thể nóng hoặc lạnh cần sử dụng đến tam thất, cần tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Chỉ nên dùng thời gian ngắn rồi ngưng hoặc sử dụng theo mục đích chữa bệnh, sau khi bệnh được điều trị dứt điểm thì nên ngưng.

Cũng tương tự, uống nụ tam thất có nóng không cũng phụ thuộc vào đối tượng sử dụng và liều dùng. Đây cũng thảo dược quý, mang đến tác dụng tốt cho sức khỏe. Không chỉ giúp hạ huyết áp, thanh nhiệt, bình can, bổ huyết và an thần, điều hòa giấc ngủ, nụ hoa tam thất còn giúp phòng chống bệnh ung thư, điều trị bệnh về gan, giúp phụ nữ sau sinh lợi sữa. Mặc dù tốt, nhưng nụ hoa tam thất cũng giống củ tam thất, không phải đối tượng nào cũng có thể sử dụng được. Chống chỉ định tuyệt đối với phụ nữ có thai, bởi tác dụng hoạt huyết của vị thuốc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Uống nụ tam thất hãm trà cũng rất tốt cho sức khỏe

Hơn nữa, cũng giống như củ tam thất, những người có thể trạng hàn mà sử dụng nụ tam thất cũng phải cẩn trọng, Bởi tính mát của dược liệu sẽ khiến cho tình trạng của người sử dụng nặng thêm. Hơn nữa, không nên sử dụng thường xuyên trong một thời gian dài, sẽ ảnh hưởng tới đường tiêu hóa, gây đầy bụng, chậm tiêu…

Uống tam thất như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất?

Để uống tam thất hiệu quả, không gây ra tác dụng phụ, bạn cần để ý đến liều lượng uống cho phù hợp. Theo các nhà khoa học, tam thất bắc có chứa Saponin. Đây là chất quan trọng nhất trong tam thất giúp tiêu sưng, giảm đau. Hơn thế nữa, saponin còn giúp cơ thể chống viêm, chống lại quá trình oxy hóa tế bào, phòng ngừa ung thư. Bên cạnh đó, tam thất còn chứa Flavonoid, Fe, Ca… là những dưỡng chất giúp tăng cường sức đề kháng, làm chậm quá trình lão hóa tế bào, cầm máu, tiêu ứ huyết và nhiều tác dụng khác. Do đó, bạn cần căn cứ vào hàm lượng của các dưỡng chất này mà cơ thể cần để bổ sung cho hợp lý.

Tốt nhất, bạn nên kết hợp tam thất với các vị thuốc, món ăn để giảm tính nóng, tính đắng và bồi bổ cho sức khỏe. Đồng thời đảm bảo được tính bình, không gây nóng hoặc hàn cho cơ thể.

Gà ác hầm tam thất rất tốt cho sức khỏe chúng ta

Hiện nay, tam thất được sử dụng ở 2 dạng chính là: ăn sống và nấu chín. Cả hai cách này đều tốt cho sức khỏe. Với cách ăn sống, phổ biến nhất vẫn là tán củ tam thất khô thành bột mịn hoặc cắt thành từng lát mỏng nhỏ vừa đủ để nhai hoặc ngậm ăn trực tiếp. Cách này giúp tam thất giữ được trọn vẹn những hoạt chất bổ dưỡng. Gần như cung cấp được cho con người 100% dưỡng chất tự nhiên, bởi không phải qua chế biến. Tuy nhiên, tam thất có vị đắng nên nhiều người thấy khó ăn. Do đó, cách này không mấy người lựa chọn.

Để dễ ăn nhất, ngay cả người cơ địa yếu cũng có thể sử dụng, hấp thu tốt nhất đó là nấu tam thất với thức ăn cho dễ sử dụng.

Bạn có thể dùng tam thất hầm cách thủy cùng chim bồ câu, gà ác và các nguyên liệu khác để bồi bổ và hồi phục sức khỏe. Tam thất nấu với gà ác chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể mới ốm dậy. Hơn nữa, tam thất kết hợp với gà ác, chim bồ câu… còn là món ăn bồi bổ cơ thể và dưỡng khí tráng dương cho phái mạnh rất tốt. Nhanh chóng làm giảm mệt mỏi, tăng sung mãn và cảm hưng phấn. Do đó, món ăn này được xem là “thần dược” giúp nam giới lấy lại phong độ chốn phòng the.

Nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh được, việc ăn gà ác hầm với tam thất điều độ sẽ giúp tăng khả năng cương cứng của “cậu nhỏ” và kéo dài thời gian yêu cho lứa đôi. Điều này góp phần là gia tăng tình cảm vợ chồng, hạnh phúc hơn.

Không những thế, món ăn này còn hỗ trợ tăng số lượng và cải thiện chất lượng tinh binh. Chỉ cần canh đúng ngày quan hệ sẽ dễ thụ thai, phát triển tốt, con cái sinh ra khỏe mạnh.

Còn với những người ở thể trạng yếu, mới ốm dậy hoặc phụ nữ sau sinh có thể sử dụng tam thất bắc thường xuyên 6 đến 10g mỗi ngày để cải thiện tình trạng sức khỏe. Với liều lượng phù hợp tam thất sẽ hỗ trợ thúc đẩy sản sinh tế bào máu mới, cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó giúp tăng cường sức khỏe cho buồng trứng, điều hòa kinh nguyệt cho phái đẹp. Thời gian thích hợp để uống canh tam thất chính là buổi tối trước khi đi ngủ.

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Uống bột tam thất trộn mật ong cũng rất tốt

Bên cạnh việc nấu canh gà tam thất, bạn cũng có thể dùng bột tam thất trộn với mật ong rừng pha với nước ấm để giảm vị đắng và dễ uống hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng tam thất để hãm trà uống. Chỉ cần cho tam thất vào 1 bình hoặc ấm trà, tráng qua 1 lần nước sôi. Tiếp theo đổ khoảng 1-1.5 lít nước sôi vào và đợi khoảng 3-5 phút là có thể thưởng thức. Cách uống này khá dễ uống, giúp người sử dụng dễ ngủ và ăn ngon miệng.

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp bạn biết được uống tam thất có nóng không. Nóng hay không nóng sẽ phụ thuộc vào liều lượng và cách sử dụng của bạn. Vì vậy, sau khi biết được các đặc tính thảo dược của tam thất, bạn hãy sử dụng theo đúng chỉ định của bác sĩ nhé!