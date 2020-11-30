Uống tam thất có nóng không? Uống thế nào để đạt hiệu quả tốt?

Sức khỏe 30/11/2020 14:30

Uống tam thất có nóng không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách sử dụng của người dùng. Vì vậy, dù vị thuốc quý này có tốt như thế nào cũng không được lạm dụng, phải tuân theo chỉ dẫn của thầy thuốc. 

Tam thất là một vị thuốc quý, rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt là với phụ nữ ở tuổi sinh sản. Hiện tại, tam thất có 2 loại tam thất bắc và tam thất nam. Tam thất bắc được sử dụng nhiều hơn tam thất nam. Bởi có tác dụng cầm máu, rất tốt dùng cho phụ nữ sau khi sinh. Theo Đông Y, tam thất bắc có vị đắng ngọt, tính ấm. Có tác dụng rất tốt giúp hoạt huyết, bổ huyết, cầm máu, tiêu ứ huyết, tiêu sưng, giảm đau… Tuy nhiên, cũng vì tính ấm này mà một số người bị nổi mụn, nóng trong người, ngứa ở da. Nên nhiều người lo lắng, băn khoăn không biết uống tam thất có nóng không? Bài viết này sẽ giải thích giúp bạn nhé!

uong tam that co nong khong
Củ tam thất có tác dụng tốt cho sức khỏe

Uống tam thất có nóng không? 

Theo các thầy thuốc Đông Y, uống tam thất có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, mát gan. Do đó, với những đối tượng gan bị nhiễm độc do sử dụng nhiều hóa chất, rượu bia và những đồ uống chứa cồn thì uống tam thất rất có lợi. Tuy nhiên, điều này chỉ phát huy được khi uống với liều lượng vừa đủ. Đồng thời, khi uống với liều lượng vừa đủ thì sẽ không nóng và sử dụng trong thời gian dài cũng không có tác dụng phụ. 

Tuy nhiên, do cơ chế thải độc của cơ thể khi uống tam thất chính là thông qua da và đi ngoài. Do đó, với những người có cơ địa nóng hoặc quá lạnh thì nên hạn chế sử dụng tam thất. Khi cơ thể nóng mà dùng tam thất với liều lượng cao và trong một thời gian dài có thể bị nổi mụn, nóng trong người, gây mẩn ngứa. Với những người cơ thể lạnh, khi dùng tam thất sẽ dễ dẫn đến tình trạng đau bụng, đi ngoài nhiều lần.

uong tam that co nong khong 1
Uống tam thất nóng không phụ thuộc vào liều dùng và cách sử dụng 

Do đó, uống tam thất có nóng không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào liều lượng và tình trạng cơ thể. Vì vậy, không nên uống tam thất một cách tùy tiện. Thầy thuốc sẽ thông qua phương pháp bắt mạch, chẩn đoán để biết bạn thuộc thể trạng nào, nóng hay lạnh và đưa ra liều lượng phù hợp. 

Hơn nữa, dù không thông qua chẩn đoán thì chính bạn cũng có thể xác nhận được mình thuộc cơ địa lạnh hay nóng. Bởi không ai hiểu cơ thể bạn hơn chính bạn. Chỉ với một số biểu hiện sau đây, biết sẽ biết được mình ở cơ địa hàn hay nhiệt. 

Thông thường, nếu bạn thường xuyên bị lạnh bụng, đi ngoài ra phân lỏng, bụng đau âm ỉ hoặc hay đi ngoài sau khi ăn đồ lạnh như hải sản, thịt cua đồng… thì điều này có nghĩa bạn đang sở hữu một cơ thể hàn. Còn bạn là người thường xuyên bị táo bón, mụn nhọt hay thích uống đồ lạnh da dẻ hồng hào, bàn tay lúc nào cũng ấm… chứng tỏ bạn thuộc cơ thể nóng. 

Trong trường hợp cơ thể nóng hoặc lạnh cần sử dụng đến tam thất, cần tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Chỉ nên dùng thời gian ngắn rồi ngưng hoặc sử dụng theo mục đích chữa bệnh, sau khi bệnh được điều trị dứt điểm thì nên ngưng.

Cũng tương tự, uống nụ tam thất có nóng không cũng phụ thuộc vào đối tượng sử dụng và liều dùng. Đây cũng thảo dược quý, mang đến tác dụng tốt cho sức khỏe. Không chỉ giúp hạ huyết áp, thanh nhiệt, bình can, bổ huyết và an thần, điều hòa giấc ngủ, nụ hoa tam thất còn giúp phòng chống bệnh ung thư, điều trị bệnh về gan, giúp phụ nữ sau sinh lợi sữa. Mặc dù tốt, nhưng nụ hoa tam thất cũng giống củ tam thất, không phải đối tượng nào cũng có thể sử dụng được. Chống chỉ định tuyệt đối với phụ nữ có thai, bởi tác dụng hoạt huyết của vị thuốc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

uong tam that co nong khong 2
Uống nụ tam thất hãm trà cũng rất tốt cho sức khỏe

Hơn nữa, cũng giống như củ tam thất, những người có thể trạng hàn mà sử dụng nụ tam thất cũng phải cẩn trọng, Bởi tính mát của dược liệu sẽ khiến cho tình trạng của người sử dụng nặng thêm. Hơn nữa, không nên sử dụng thường xuyên trong một thời gian dài, sẽ ảnh hưởng tới đường tiêu hóa, gây đầy bụng, chậm tiêu…

Uống tam thất như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất? 

Để uống tam thất hiệu quả, không gây ra tác dụng phụ, bạn cần để ý đến liều lượng uống cho phù hợp. Theo các nhà khoa học, tam thất bắc có chứa Saponin. Đây là chất quan trọng nhất trong tam thất giúp tiêu sưng, giảm đau. Hơn thế nữa, saponin còn giúp cơ thể chống viêm, chống lại quá trình oxy hóa tế bào, phòng ngừa ung thư. Bên cạnh đó, tam thất còn chứa Flavonoid, Fe, Ca… là những dưỡng chất giúp tăng cường sức đề kháng, làm chậm quá trình lão hóa tế bào, cầm máu, tiêu ứ huyết và nhiều tác dụng khác. Do đó, bạn cần căn cứ vào hàm lượng của các dưỡng chất này mà cơ thể cần để bổ sung cho hợp lý. 

Tốt nhất, bạn nên kết hợp tam thất với các vị thuốc, món ăn để giảm tính nóng, tính đắng và bồi bổ cho sức khỏe. Đồng thời đảm bảo được tính bình, không gây nóng hoặc hàn cho cơ thể.

uong tam that co nong khong 4
Gà ác hầm tam thất rất tốt cho sức khỏe chúng ta

Hiện nay, tam thất được sử dụng ở 2 dạng chính là: ăn sống và nấu chín. Cả hai cách này đều tốt cho sức khỏe. Với cách ăn sống, phổ biến nhất vẫn là tán củ tam thất khô thành bột mịn hoặc cắt thành từng lát mỏng nhỏ vừa đủ để nhai hoặc ngậm ăn trực tiếp. Cách này giúp tam thất giữ được trọn vẹn những hoạt chất bổ dưỡng. Gần như cung cấp được cho con người 100% dưỡng chất tự nhiên, bởi không phải qua chế biến. Tuy nhiên, tam thất có vị đắng nên nhiều người thấy khó ăn. Do đó, cách này không mấy người lựa chọn. 

Để dễ ăn nhất, ngay cả người cơ địa yếu cũng có thể sử dụng, hấp thu tốt nhất đó là  nấu tam thất với thức ăn cho dễ sử dụng. 

Bạn có thể dùng tam thất hầm cách thủy cùng chim bồ câu, gà ác và các nguyên liệu khác để bồi bổ và hồi phục sức khỏe. Tam thất nấu với gà ác chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể mới ốm dậy.  Hơn nữa, tam thất kết hợp với gà ác, chim bồ câu… còn là món ăn bồi bổ cơ thể và dưỡng khí tráng dương cho phái mạnh rất tốt. Nhanh chóng làm giảm mệt mỏi, tăng sung mãn và cảm hưng phấn. Do đó, món ăn này được xem là “thần dược” giúp nam giới lấy lại phong độ chốn phòng the. 

Nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh được, việc ăn gà ác hầm với tam thất điều độ sẽ giúp tăng khả năng cương cứng của “cậu nhỏ” và kéo dài thời gian yêu cho lứa đôi. Điều này góp phần là gia tăng tình cảm vợ chồng, hạnh phúc hơn. 

Không những thế, món ăn này còn hỗ trợ tăng số lượng và cải thiện chất lượng tinh binh. Chỉ cần canh đúng ngày quan hệ sẽ dễ thụ thai, phát triển tốt, con cái sinh ra khỏe mạnh. 

Còn với những người ở thể trạng yếu, mới ốm dậy hoặc phụ nữ sau sinh có thể sử dụng tam thất bắc thường xuyên 6 đến 10g mỗi ngày để cải thiện tình trạng sức khỏe. Với liều lượng phù hợp tam thất sẽ hỗ trợ thúc đẩy sản sinh tế bào máu mới, cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó giúp tăng cường sức khỏe cho buồng trứng, điều hòa kinh nguyệt cho phái đẹp. Thời gian thích hợp để uống canh tam thất chính là buổi tối trước khi đi ngủ.

>>> Xem thêm:

- Tam thất mật ong có tác dụng gì đối với sức khỏe?

- Giải đáp: Hoa tam thất uống có tác dụng gì?

uong tam that co nong khong 5
Uống bột tam thất trộn mật ong cũng rất tốt

Bên cạnh việc nấu canh gà tam thất, bạn cũng có thể dùng bột tam thất trộn với mật ong rừng pha với nước ấm để giảm vị đắng và dễ uống hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng tam thất để hãm trà uống. Chỉ cần cho tam thất vào 1 bình hoặc ấm trà, tráng qua 1 lần nước sôi. Tiếp theo đổ khoảng 1-1.5 lít nước sôi vào và đợi khoảng 3-5 phút là có thể thưởng thức. Cách uống này khá dễ uống, giúp người sử dụng dễ ngủ và ăn ngon miệng. 

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp bạn biết được uống tam thất có nóng không. Nóng hay không nóng sẽ phụ thuộc vào liều lượng và cách sử dụng của bạn. Vì vậy, sau khi biết được các đặc tính thảo dược của tam thất, bạn hãy sử dụng theo đúng chỉ định của bác sĩ nhé!

Công dụng của hoa tam thất đối với sức khỏe

Công dụng của hoa tam thất đối với sức khỏe

Hoa tam thất hiện nay được rất nhiều người biết đến nhờ những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Vậy công dụng của hoa tam thất là gì, bạn đã biết chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   hoa tam thất tam thất có nóng không uống nụ tam thất có nóng không

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm