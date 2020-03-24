Công dụng của hoa tam thất đối với sức khỏe

Hoa tam thất hiện nay được rất nhiều người sử dụng, chủ yếu là dùng pha trà giúp thanh nhiệt và hỗ trợ điều trị một số bệnh rất hiệu quả. Có rất nhiều người thắc mắc công dụng của hoa tam thất là gì? hay huyết áp thấp có uống được hoa tam thất không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hoa tam thất cũng như những công dụng mà loài hoa này mang đến.

Hoa tam thất có 2 loại là hoa tam thất bắc và hoa tam thất nam. Tam thất bắc trồng 7 năm thì cho loại củ tam thất làm dược liệu. Tuy nhiên, để thu hái được hoa tam thất thì phải đợi đến 3 năm. Hoa tam thất bắc có nhiều thành phần dưỡng chất tốt hơn tam thất nam và có công dụng hỗ trợ bệnh tim mạch rất tốt.

Nụ hoa tam thất là hoa non chưa nở của cây hoa tam thất rừng tại Sapa - Lào Cai. Để sử dụng nụ hoa tam thất, người ta sẽ sấy khô loại hoa này để dễ dàng bảo quản và sử dụng. Hầu hết các bộ phận của cây tam thất đều được sử dùng để làm thuốc.

Hoa tam thất có 2 loại là hoa tam thất bắc và hoa tam thất nam - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm tốt nhất để thu hoạch hoa tam thất bắc là khi nụ hoa vừa chớm nở, vì nụ của hoa tam thất sẽ tốt hơn hoa tam thất đã nở rộ. Một chút nụ hoa tam thất khô tự nhiên hòa cùng nước nóng sẽ có được trà hoa tam thất thơm ngào ngạt. Trà nụ hoa tam thất là một trong những loại trà tự nhiên không qua tinh chế cho tác dụng tốt mà không có phản ứng phụ.

Thành phần có trong hoa tam thất

Saponin là hoạt chất có nhiều ở trong củ tam thất bắc. Hoạt chất này có tác dụng hỗ trợ quá trình kháng viêm, tác động tới hệ tim mạch giúp tăng cường chức năng tim và ổn định huyết áp.

Ngoài ra, trong nụ hoa tam thất bắc còn chứa rất nhiều thành phần như hợp chất có nhân Sterol, các nguyên tố Fe, Ca, axit amin… có tác dụng cầm máu, tiêu sưng và nhiều công dụng khác.

Saponin là hoạt chất có nhiều ở trong củ tam thất bắc - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của hoa tam thất

Tác dụng của hoa tam thất mang lại cho sức khỏe là vô cùng tuyệt vời, điển hình là một số tác dụng dưới đây:

Trị chứng mất ngủ : Hoa tam thất có tác dụng tương tự như nhân sâm giúp bồi bổ hệ thần kinh, chữa mất ngủ và trấn an tinh thần rất hiệu quả. Dùng trà nụ hoa tam thất mỗi ngày sẽ giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn.

Thanh nhiệt cơ thể : Mỗi ngày dùng khoảng 3 - 5g nụ hoa tam thất sẽ giúp thanh nhiệt và làm mát cơ thể, thích hợp dùng vào những ngày hè nóng nực.

Tăng sức đề kháng : Sử dụng hoa tam thất thường xuyên có tác dụng bồi bổ cơ thể và tăng cường sinh lực giúp ngăn ngừa được nhiều bệnh.

Trị cao huyết áp : Nụ hoa tam có tác dụng hạ huyết áp rất hiệu quả. Ngoài ra, sử dụng nụ hoa tam thất thường xuyên còn giúp phòng ngừa đột quỵ do cao huyết áp đột ngột.

Nụ hoa tam thất có tác dụng hạ huyết áp rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chống thiếu máu : Nụ hoa tam thất có công dụng bổ huyết và giảm đau rất tốt. Những người hay chóng mặt do thiếu máu dùng nụ hoa tam thất thường xuyên sẽ cải thiện được tình trạng xay xẩm hoặc chóng mặt rất hiệu quả.

Tăng cường trí nhớ : Trong nụ hoa tam thất có chứa rất nhiều hợp chất tốt cho trí não. Dùng nụ hoa tam thất với lượng hợp lý không những giúp giảm stress, thư giãn thần kinh mà còn giúp cải thiện trí nhớ rất tốt.

Phòng chống ung thư : Các thành phần trong nụ hoa tam thất có khả năng ức chế sự hình các khối u ung thư, đặc biệt là bệnh u xơ tử cung ở phụ nữ.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường : Nụ hoa tam thất có tác dụng phòng ngừa bệnh tiểu đường và chống rối loạn chuyển hóa đường.

Tăng cường chức năng gan : Một trong những tác dụng tuyệt vời nữa của nụ hoa tam thất là phòng chống các bệnh về gan và tăng cường chức năng gan rất tốt, đặc biệt là ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ, xơ gan hoặc viêm gan,...

Cách dùng hoa tam thất khô

Cách dùng hoa tam thất khô pha trà - Ảnh minh họa: Internet

Dùng nụ hoa tam thất pha trà: Cho khoảng một thìa cà phê nụ hoa tam thất vào bình trà, sau đó đổ 200ml nước sôi vào tráng nhẹ để loại bỏ các bụi bẩn. Tiếp theo rót nước sôi vào đầy bình trà và đóng nắp lại. Chờ khoảng 10 phút cho nụ hoa tam thất ra nước là có thể dùng được. Dùng hết trà bạn có thể cho thêm nước mới vào và uống đến khi nào hết vị đắng.

Nên uống trà hoa tam thất trước khi ngủ 2 tiếng như vậy sẽ giúp ngủ ngon hơn. Thay vì sử dụng những viên thuốc ngủ hay thuốc an thần, bạn có thể sử dụng một bình trà nụ hoa tam thất sẽ tốt hơn cho sức khỏe.

Nên uống trà hoa tam thất trước khi ngủ 2 tiếng sẽ giúp ngủ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, với những thông tin chia sẻ trên hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công dụng của hoa tam thất mang lại cho sức khỏe. Sử dụng trà hoa tam thất với liều lượng hợp lý sẽ giúp bạn phòng ngừa được một số bệnh và cải thiện sức khỏe tốt hơn.