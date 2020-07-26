Giải đáp: Hoa tam thất uống có tác dụng gì?

Hoa tam thất là một loại thảo dược được biết đến với nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe như hỗ trợ điều trị một số bệnh và chữa chứng mất ngủ rất hiệu quả. Hoa tam thất là một phần của cây tam thất. Hầu hết các bộ phận của cây tam thất đều được sử dụng và không ngoại trừ hoa. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa biết hoa tam thất uống có tác dụng gì hay cách pha nụ hoa tam thất như thế nào?. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về công dụng của loài hoa này.

Đầu tháng 7 và cuối tháng 9 mùa thu là mùa của hoa tam thất nở. Hoa sau khi thu hoạch sẽ được sấy khô và đem đi đóng gói sử dụng. Thông thường cây tam thất sẽ được thu hoạch hết các bộ phận cây vào lúc này.

Hoa tam thất là một phần của cây tam thất thuộc họ cuồng cuồng. Các bộ phận của cây đều được sử dụng với mục đích khác nhau và không ngoại trừ hoa tam thất. Loài hoa này có đường kính 4-6cm, màu xanh nhạt. Hầu hết mọi người thường nhầm lẫn giữa nụ hoa tam thất và hoa tam thất. Hoa tam thất thường nở to hơn rất nhiều so với nụ hoa tam thất, từ phần đài hoa đến phần nhụy hoa rất mỏng manh. Hoa tam thất bắc gồm rất nhiều nhụy nhỏ kết hợp lại với nhau.

Cây tam thất thường mọc ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Sapa, Lai Châu, Lào Cai, ... Hoa thường được dùng như một loại rau ăn bình thường, trong các bữa cơm hàng ngày của người dân nơi đây. Hoa tam thất sau khi được thu hái về sẽ đem phơi khô nắng, sau đó bảo quản dùng dần.

Hoa tam thất uống có tác dụng gì?

Dưới đây là một số tác dụng bất ngờ của hoa tam thất mà bạn cần biết:

Hoa tam thất chữa mất ngủ

Hoa tam thất chứa các hoạt chất saponin gingsenoid nhóm Rb có khả năng làm ức chế thần kinh. Nhờ vậy mà uống hoa tam thất tinh thần sẽ ổn định, giảm hưng phấn thần kinh quá mức, hỗ trợ lưu thông máu lên não giúp người dùng dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Nhờ cơ chế như trên nên khi uống hoa tam thất bạn sẽ có một giấc ngủ thoải mái, sâu giấc, giải tỏa căng thẳng sau khi làm việc mệt mỏi. Đặc biệt là sau khi ngủ dậy, người dùng sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái để bắt đầu công việc mới. Vì vậy mà nhiều người truyền tay nhau rằng hoa tam thất trị mất ngủ rất hiệu quả.

Uống hoa tam thất tinh thần sẽ ổn định, giảm hưng phấn thần kinh quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Một công dụng tuyệt vời nữa của hoa tam thất đó là giúp cân bằng lượng đường trong máu, giúp ổn định đường huyết. Từ đó hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường cho người dùng. Nhờ vậy nên uống trà hoa tam thất sẽ giúp người dùng ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm do đái tháo đường gây nên như tăng huyết áp, nhiễm khuẩn, mù lòa, suy tim…

Chống thiếu máu

Hoa tam thất còn được biết đến là rất tốt cho máu, giúp tăng cường tuần hoàn máu đến các cơ quan trong cơ thể, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu cho người dùng. Hạn chế các triệu chứng của thiếu máu như hồi hộp, hoa mắt đau đầu, đánh trống ngực, giúp người dùng khỏe mạnh, tăng cường đề kháng.

Thanh nhiệt cơ thể

Có rất nhiều người thắc mắc uống hoa tam thất có nóng không? Theo như Đông y, hoa tam thất có tính mát, giải nhiệt cơ thể, giúp hạ huyết áp đối với người dùng bị tăng huyết áp. Ngoài ra còn giúp điều trị ù tai, nghe kém, thường xuyên bị chóng mặt, hoa mắt. Từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh và tăng cường sức sống.

Hoa tam thất có tính mát, giải nhiệt cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Uống hoa tam thất giúp lợi sữa

Sữa mẹ luôn là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ. Uống hoa tam thất sẽ giúp lợi sữa rất tốt, vì vậy được nhiều mẹ tin tưởng sử dụng. Trẻ có nguồn sữa tốt sẽ giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh, thông minh. Ngoài ra, hoa tam thất còn giúp phụ nữ sau sinh hạn chế tình trạng bị tắc sữa, sở hữu làn da tươi trẻ, chống lão hóa giữ gìn thanh xuân.

Hỗ trợ giảm cân

Hoa tam thất có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu và điều chỉnh lượng mỡ trong cơ thể không vượt mức quá cho phép. Dùng trà hoa tam thất thường xuyên cũng sẽ giúp quá trình trao đổi chất tốt hơn, thanh lọc cơ thể, từ đó hỗ trợ giảm cân nhanh chóng hơn.

Cách pha trà nụ hoa tam thất

Cách pha trà nụ hoa tam thất - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị

5g nụ hoa tam thất đã phơi khô (nên cho nụ hoa tam thất vào túi lọc để tránh tình trạng các nụ hoa nhỏ sẽ bị lọt qua vòi ấm ra ngoài)

Ấm pha trà (người dùng nên chọn ấm được làm bằng đất sét hoặc sứ sẽ cho ra vị trà ngon hơn)

300ml nước sôi

Cách pha

Tráng trà: Đây là công đoạn đầu tiên mà bạn nên nhớ. Cho 5g nụ hoa tam thất vào ấm pha trà, thêm khoảng 100ml nước sôi vào và lắc nhẹ. Sau đó đổ hết nước trong ấm đi.

Pha trà: Sau khi đã tráng trà xong, bạn cho thêm 200ml nước sôi vào ấm, đậy nắp kín và đợi khoảng 10 phút sau là có thể uống.

Cách pha trà hoa tam thất - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trong bài viết trên sẽ giúp bạn biết được hoa tam thất uống có tác dụng gì. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả sử dụng bạn nên lưu ý liều lượng dùng sao cho phù hợp và tốt cho sức khỏe.