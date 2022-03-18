Uống nước khi bụng rỗng vào mỗi sáng sẽ có những tác động không ngờ này đến sức khỏe mà bạn nên cân nhắc

Sức khỏe 18/03/2022 10:23

Sau khi nghiên cứu một chút, bạn sẽ phát hiện ra nghi thức uống nước khi bụng đói của người Nhật ngay sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng sẽ là một bí quyết siêu lạ mà bạn chưa từng nghĩ tới.

Uống nước khi bụng rỗng vào mỗi sáng sẽ có những tác động không ngờ này đến sức khỏe mà bạn nên cân nhắc - Ảnh 1

Theo nhiều nghiên cứu, thực hành đơn giản bằng cách uống nước khi bụng đói ngay sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng mang lại kết quả tích cực liên quan đến các tình trạng sức khỏe khác nhau. 

Uống nước khi bụng rỗng vào mỗi sáng sẽ có những tác động không ngờ này đến sức khỏe mà bạn nên cân nhắc - Ảnh 2

 

1. Cảm thấy tươi tắn và khỏe mạnh hơn

Vài ngày sau khi bắt đầu uống nước vào buổi sáng, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng thư thái hơn. Bạn có thể cảm thấy rằng cơ thể mình đang giải độc dễ dàng hơn.

2. Sự trao đổi chất được cải thiện

Cách uống nước này làm cho chế độ ăn kiêng dễ dung nạp hơn. Bạn sẽ không còn cảm thấy cơn đói làm phiền mình từng giờ. Nhu cầu ăn nhẹ giữa các bữa ăn không còn nữa, và bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn.

Uống nước khi bụng rỗng vào mỗi sáng sẽ có những tác động không ngờ này đến sức khỏe mà bạn nên cân nhắc - Ảnh 3

 

 

3. Giúp bạn giảm cân

Ngoài cảm giác đói ít hơn, tiêu hóa sẽ không còn chậm chạp và nặng nề. Bạn sẽ có thêm năng lượng thúc đẩy bạn tập thể dục nhiều hơn.

4. Giảm chứng ợ nóng không ngừng

Sau khi tôi bắt đầu uống nước mỗi sáng, vấn đề về chứng ợ nóng có thể biến mất và bạn sẽ không còn cảm thấy khó chịu kinh khủng đó mỗi bữa ăn nữa.

5. Làn da được cải thiện trông thấy

Kể từ khi bạn bắt đầu điều trị "bằng nước", các nếp nhăn trên mặt bạn sẽ giảm bớt và từ từ làn da của bạn sẽ trông khỏe mạnh, rạng rỡ và tươi sáng!

Uống nước khi bụng rỗng vào mỗi sáng sẽ có những tác động không ngờ này đến sức khỏe mà bạn nên cân nhắc - Ảnh 4

 

 

6. Tóc bắt đầu đẹp hơn

Nếu tóc của bạn trước đây rất dễ gãy, thậm chí thường phải cắt hai lần một tháng. Uống nước không chỉ giúp tóc phát triển khỏe mạnh mà còn giúp tóc trông bóng mượt đến khó tin!

7. TCó thể giúp ngừng bị nhiễm trùng đường tiết niệu

Phương pháp uống nước này có thể giải quyết vấn đề về đường tiết niệu tốt hơn bất kỳ loại kháng sinh nào có thể. Bạn sẽ không còn bị làm phiền bởi bất kỳ cảm giác bỏng rát đau đớn nào.

8. Không bị ốm trong một thời gian dài

Ccahs uống nước đơn giản này sẽ thực sự cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn. Điều đơn giản như uống nước khi bụng đói sẽ giúp bạn đối phó với bệnh tật mà không cần dùng đến thuốc.

Uống nước khi bụng rỗng vào mỗi sáng sẽ có những tác động không ngờ này đến sức khỏe mà bạn nên cân nhắc - Ảnh 5

 

Làm thế nào để có thể nhận được nhiều lợi ích nhất từ ​​việc uống nước vào buổi sáng?

Thực hiện theo phương pháp này để cảm thấy tràn đầy năng lượng suốt cả ngày:

  • Uống bốn cốc nước ngay sau khi thức dậy, trước khi đánh răng và khi bụng đói. Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi bắt đầu với bốn ly, hãy bắt đầu với một ly và tăng dần số lượng.
  • Không ăn bất cứ thứ gì trong 45 phút tiếp theo.
  • Sau 45 phút, bạn có thể ăn uống như bình thường.
  • Không ăn hoặc uống bất cứ thứ gì trong 2 giờ sau bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.

Khi nào kết quả tuyệt vời cho súc khỏe có thể đến với bạn?

  • Bệnh nhân tiểu đường hoặc cao huyết áp: khoảng 30 ngày.
  • Bệnh nhân táo bón và viêm dạ dày: khoảng 10 ngày.
  • Bệnh nhân lao: khoảng 90 ngày.

Theo Brightside

Ngoài cháo tía tô, đây là 4 món cháo giúp F0 cắt sốt, giải cảm, tăng đề kháng và nhanh khỏi bệnh, giảm rủi ro hậu Covid-19

Ngoài cháo tía tô, đây là 4 món cháo giúp F0 cắt sốt, giải cảm, tăng đề kháng và nhanh khỏi bệnh, giảm rủi ro hậu Covid-19

F0 ăn cháo gì nhanh khỏi? Nếu bạn đang băn khoăn điều này và muốn thay đổi với cháo tía tô, 4 lựa chọn dưới đây sẽ vô cùng hữu ích.

Xem thêm
Từ khóa:   uống nước đúng cách uống nước khi bụng rỗng uống nước khi đói

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm