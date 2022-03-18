11 biện pháp chữa trị đơn giản tại nhà có thể giải thoát bạn khỏi những cơn đau vặt vãnh

Sức khỏe 18/03/2022 06:00

Thỉnh thoảng bạn lại gặp phải những cơn đau đến từ nhiều vị trí khác nhau, tuy không quá đau đớn nhưng cũng đủ khiến bạn khó chịu cả ngày. Không cần phải phí tiền vào các loại thuốc giảm đau nữa, giờ đây bạn có thể tự chấm dứt các cơn đau ngay tại nhà chỉ bằng các phương pháp cực dễ dàng

Bạn có nằm trong số những người uống một viên thuốc mỗi khi bị đau không? Chà, đã đến lúc bạn vào bếp và chuẩn bị tự chữa trị cho mình. Có rất nhiều biện pháp tự nhiên có sẵn có thể được sử dụng cho sức khỏe tổng thể của bạn. Dưới đây là 11 biện pháp bạn có thể tự làm tại nhà:

1.Đau bụng trong kỳ kinh nguyệt:

Hòa nước cốt của 2-3 quả chanh vào nước lạnh và uống mỗi ngày để giảm đau

11 biện pháp chữa trị đơn giản tại nhà có thể giải thoát bạn khỏi những cơn đau vặt vãnh - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

2. Đau đầu mãn tính:

Gọt vỏ và cắt nhỏ táo. Cho thêm một ít muối và ăn ngay vào buổi sáng

11 biện pháp chữa trị đơn giản tại nhà có thể giải thoát bạn khỏi những cơn đau vặt vãnh - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

 

3. Đầy bụng:

Hoà tan 1/4 muỗng baking soda vào nước và uống để làm nhẹ người

11 biện pháp chữa trị đơn giản tại nhà có thể giải thoát bạn khỏi những cơn đau vặt vãnh - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

 

4. Đau cổ họng:

Đun sôi 2-3 lá húng quế trong nước và để sôi trên ngọn lửa nhỏ cho đến khi nước lá được chiết xuất. Bạn có thể sử dụng nước này để súc miệng

11 biện pháp chữa trị đơn giản tại nhà có thể giải thoát bạn khỏi những cơn đau vặt vãnh - Ảnh 4
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

5. Loét miệng:

Chuối chín và mật ong có thể cứu trợ tức thì. Trộn thành một hỗn hợp và bôi lên vùng bị ảnh hưởng

11 biện pháp chữa trị đơn giản tại nhà có thể giải thoát bạn khỏi những cơn đau vặt vãnh - Ảnh 5
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

6. Tắc nghẽn xoang:

Trộn giấm táo hữu cơ với một nhúm bột ớt cayenne trong ít hơn nửa cốc nước nóng. Uống khi còn ấm ít nhất hai lần một ngày.

11 biện pháp chữa trị đơn giản tại nhà có thể giải thoát bạn khỏi những cơn đau vặt vãnh - Ảnh 6
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

7. Cao huyết áp:

Quả lí gai với sữa hàng ngày được cho là làm giảm huyết áp. Điều này lý tưởng nhất nên được thực hiện vào buổi sáng sớm.

11 biện pháp chữa trị đơn giản tại nhà có thể giải thoát bạn khỏi những cơn đau vặt vãnh - Ảnh 7
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

8. Hen suyễn:

Trộn một muỗng canh mật ong với nửa muỗng canh quế. Dùng nó trước khi đi ngủ.

11 biện pháp chữa trị đơn giản tại nhà có thể giải thoát bạn khỏi những cơn đau vặt vãnh - Ảnh 8
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

9. Gàu:

Trộn long não với dầu dừa. Bạn có thể áp dụng cách này vào mỗi buổi tối trước khi ngủ

11 biện pháp chữa trị đơn giản tại nhà có thể giải thoát bạn khỏi những cơn đau vặt vãnh - Ảnh 9
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

10. Tóc bạc:

Làm khô quả lí gai và cắt nhỏ đun sôi trong dầu dừa cho đến khi các mảnh quả như biến thành bụi than. Xoa bóp nó hàng ngày trên da đầu

11 biện pháp chữa trị đơn giản tại nhà có thể giải thoát bạn khỏi những cơn đau vặt vãnh - Ảnh 10
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

11. Quầng thâm mắt:

Trộn nước cam với glycerine để làm sáng quầng thâm.

11 biện pháp chữa trị đơn giản tại nhà có thể giải thoát bạn khỏi những cơn đau vặt vãnh - Ảnh 11
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Vui lòng tham khảo ý kiến ​​của Bác sĩ điều trị để biết thêm chi tiết.

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