11 biện pháp chữa trị đơn giản tại nhà có thể giải thoát bạn khỏi những cơn đau vặt vãnh

Hòa nước cốt của 2-3 quả chanh vào nước lạnh và uống mỗi ngày để giảm đau

Bạn có nằm trong số những người uống một viên thuốc mỗi khi bị đau không? Chà, đã đến lúc bạn vào bếp và chuẩn bị tự chữa trị cho mình. Có rất nhiều biện pháp tự nhiên có sẵn có thể được sử dụng cho sức khỏe tổng thể của bạn. Dưới đây là 11 biện pháp bạn có thể tự làm tại nhà:

Gọt vỏ và cắt nhỏ táo. Cho thêm một ít muối và ăn ngay vào buổi sáng

3. Đầy bụng:

Hoà tan 1/4 muỗng baking soda vào nước và uống để làm nhẹ người

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

4. Đau cổ họng:

Đun sôi 2-3 lá húng quế trong nước và để sôi trên ngọn lửa nhỏ cho đến khi nước lá được chiết xuất. Bạn có thể sử dụng nước này để súc miệng

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

5. Loét miệng:

Chuối chín và mật ong có thể cứu trợ tức thì. Trộn thành một hỗn hợp và bôi lên vùng bị ảnh hưởng

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

6. Tắc nghẽn xoang:

Trộn giấm táo hữu cơ với một nhúm bột ớt cayenne trong ít hơn nửa cốc nước nóng. Uống khi còn ấm ít nhất hai lần một ngày.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

7. Cao huyết áp:

Quả lí gai với sữa hàng ngày được cho là làm giảm huyết áp. Điều này lý tưởng nhất nên được thực hiện vào buổi sáng sớm.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

8. Hen suyễn:

Trộn một muỗng canh mật ong với nửa muỗng canh quế. Dùng nó trước khi đi ngủ.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

9. Gàu:

Trộn long não với dầu dừa. Bạn có thể áp dụng cách này vào mỗi buổi tối trước khi ngủ

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

10. Tóc bạc:

Làm khô quả lí gai và cắt nhỏ đun sôi trong dầu dừa cho đến khi các mảnh quả như biến thành bụi than. Xoa bóp nó hàng ngày trên da đầu

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

11. Quầng thâm mắt:

Trộn nước cam với glycerine để làm sáng quầng thâm.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

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