Uống nước đậu đen xanh lòng rang tốt cho sức khỏe con người

Đậu đen lòng xanh là một trong các loại ngũ cốc được trồng nhiều ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở vùng nhiệt đới Châu Á. Nó có vỏ ngoài màu đen và lòng màu xanh, được nhiều người ưa chuộng bởi sự thơm ngon và tốt cho sức khỏe. Loại đậu này được dùng nhiều để chế biến nước tương, tương khô, bột đậu, làm thuốc.

Cuộc sống của con người gắn liền với thiên nhiên, bởi đó là nơi cung cấp cho ta mọi dưỡng chất cần thiết cho hoạt động hàng ngày. Những thành phần tuyệt vời đó được con người tận dụng và đưa vào trong bữa ăn, bữa uống của mình. Hiện nay có rất nhiều loại thực phẩm có ích cho chúng ta, nhưng ta không thể quên kể đến việc uống nước đậu đen xanh lòng rang . Đây không chỉ là loại đồ uống có lợi cho sức khỏe mà còn là một dược liệu hỗ trợ chăm sóc sắc đẹp và làm đẹp rất hiệu quả.

Đậu đen lòng xanh cũng giống như nhiều ngũ cốc khác có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe cơ thể. Nó bao gồm các loại vitamin A, C, D, E..., các khoáng chất thiết yếu như kẽm, sắt, canxi, magie, photpho cùng lượng không nhỏ protein, chất bột đường và chất xơ. Đây đều là những thành phần làm nên lợi ích tuyệt vời của đậu đen lòng xanh.

Với các dưỡng chất ấy, loại đậu này có lợi cho mọi người, từ trẻ em đến người già. Nó giúp bảo vệ mắt, giúp mắt sáng hơn, đặc biệt giúp người già từ mắt mờ trở nên rõ hơn. Ngoài ra, đậu đen xanh lòng còn hỗ trợ bổ thận, điều hòa tim mạch, tăng cường tuần hoàn máu, trị táo bón, đậu mùa, chữa bệnh tiểu đường, bổ sung sắt trị chóng mặt cho người thiếu máu... Bởi những công dụng tuyệt vời này mà loại đậu đen này được nhiều người ưa chuộng và tìm mua vể để sử dụng.

Không chỉ là thần dược bảo vệ sức khỏe, uống nước đậu đen xanh lòng rang còn giúp chăm sóc làn da trắng hồng, mịn màng, sạch mụn và còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả Nhờ các vitamin, khoáng chất cung cấp dưỡng chất cho da, nuôi dưỡng tế bào da từ sâu bên trong. Nhờ sự xuất hiện của protein và các chất xơ, khi uống hay ăn vào tạo cảm giác no, ha lượng thức ăn xuống, giúp bạn loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng hơn.

Với những công dụng tuyệt vời này của đậu đen xanh lòng, tại sao bạn lại không bổ sung loại thực phẩm này vào trong các bữa ăn của gia đình. Hãy là người thông minh khi biết cách chăm sóc sức khỏe và còn làm đẹp da và vóc dáng hoàn hảo nhất.

Cách nấu nước đậu đen xanh lòng rang

Nếu đã sử dụng đậu đen lòng xanh thì nên chọn cách uống nước nấu đậu đen để dễ dàng hấp thu dưỡng chất nhất mà bạn cũng có thể giữ được lâu hơn để sử dụng dần. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần bạn thực hiện như các bước dưới đây.

Nguyên liệu chuẩn bị: Đậu đen lòng xanh (300 – 400gram), nước, chảo, nồi nấu, chút muối.

Thực hiện:

- Đậu rửa sạch, loại bỏ những cặn bẩn, hạt hư bị lép. Để ra rổ cho ráo nước.

- Đặt chảo lên bếp nóng, cho đậu vào rang đều tay. Chú ý rang trên ngọn lửa vừa phải, để đậu không bị cháy khét.

- Rang đến khi nào thấy hạt đã chín, không còn nước và có mùi thơm đặc trưng thì tắt bếp.

- Đun sôi nồi nước rồi đổ toàn bộ hạt đậu rang vào nấu chung. Đợi khi nước sôi lại thì vặn nhỏ lửa tiếp tục đun.

- Khi thấy đậu đã chín nhừ thì thêm chút muối vào rồi tắt bếp.

- Để nước nguội bớt rồi lọc lấy nước và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sử dụng dần.

Uống nước đậu đen xanh lòng rang hợp lý

Khi đã sở hữu cho mình thứ nước uống thần thánh này thì bạn chỉ cần sử dụng nó mỗi ngày một cách đều đặn là được.

Mỗi ngày trung bình nên uống khoảng 750ml – 1 lít nước đậu đen xanh lòng rang là đủ để bổ sung dưỡng chất và bảo vệ sức khỏe cơ thể.

Nếu như thứ nước này khiến bạn khó uống thì hãy cho thêm chút đường hoặc mật ong để gia tăng thêm hương vị.

Nhưng nếu bạn đang áp dụng loại nước này để giảm cân thì không nên cho thêm đường, vì đường là kẻ thù của giảm cân. Lưu ý nên uống trước mỗi bữa ăn khoảng 20 phút để nó phát huy tác dụng tốt hơn. Còn nếu như bạn chỉ muốn sử dụng như một loại nước uống bình thường thì có thể uống nó mọi lúc, mọi nơi là được.

Chỉ cần uống nước đậu đen lòng xanh này đều đặn thì chỉ sau một thời gian ngắn, làn da của bạn sẽ trở nên mịn màng, trắng sáng hơn và vóc dáng cũng trở nên đẹp gợi cảm hơn. Chúc bạn thành công!