Đậu đen không còn quá xa lạ với người dân Việt Nam. Đây là loại cây được trồng phổ biến khắp nơi từ nhiều đời nay. Đậu đen chủ yếu dùng để nấu chè thanh nhiệt hoặc đồ xôi với hương vị thơm ngon, lạ miệng.

Tuy đã được nghe bạn bè mách và khuyên dùng nhưng nhiều người vẫn còn nghi hoặc rằng uống nước đậu đen có giảm cân không ? Tuy nhiên, đậu đen thực sự có công dụng tuyệt vời trong việc chăm sóc vóc dáng, đặc biệt là sau khi sinh. Do đó, nếu chị em còn cảm thấy chưa tin tưởng thì hãy đọc bài viết dưới đây và tự mình trải nghiệm.

Đậu đen có chứa protein, chất xơ, vitamin nhóm B, vitamin A, C cùng với các khoáng chất thiết yếu như canxi, magie, sắt, kẽm..., giàu axit amin. Đậu đen được giới y học truyền thống xem là loại dược liệu có tính bình, vị ngọt nhẹ, có tác dụng bổ huyết, bổ thận, trị phong thấp, hạ nhiệt, giải độc gan, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và lợi tiểu.

Ngoài lợi ích chăm sóc sức khỏe tốt, các thành phần của đậu đen còn giúp quá trình tuần hoàn máu diễn ra thuận lợi, trao đổi chất dễ dàng hơn, đồng thời ngăn chặn sự lão hóa sớm, cân bằng nội tiết tố cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Không những vậy, đậu đen còn giúp giảm cân hiệu quả và chăm sóc da cực tốt.

Đậu đen có thành phần protein và chất xơ, nên khi đi vào cơ thể sẽ tạo cảm giác no nhanh và lâu hơn. Khi đó, bạn sẽ không còn muốn ăn uống gì nhiều, lượng thức ăn mỗi bữa sẽ giảm xuống một cách đáng kể. Thay vì sử dụng năng lượng cung cấp, cơ thể sẽ tự động lấy lượng calo dư thừa để sử dụng. Nhờ cơ chế này mà chỉ sau một thời gian sử dụng đậu đen giảm cân sẽ có ngay kết quả như mong muốn.

Trong thực tế nhiều người đã sử dụng phương pháp này và cho thấy hiệu nghiệm vô cùng. Như vậy chị em đã có câu trả lời khi còn thắc mắc về việc uống nước đậu đen có giảm cân không? Bạn hãy tự mình kiểm chứng bằng cách dùng loại nước uống này mỗi ngày nhé.

Nấu nước đậu đen uống giảm cân

Muốn giảm cân bằng uống nước đậu đen, trước tiên bạn phải nấu được loại nước này. Cách làm cũng khá đơn giản, chủ yếu cẩn thận ở khâu nấu, không nấu trên ngọn lửa quá lớn dễ làm đậu bị cháy khét.

Nguyên liệu: Đậu đen, nước, nồi nấu.

Thực hiện:

- Đậu đen đem rửa sạch, nhặt bỏ những hạt bị hư và lép.

- Ngâm trong nước khoảng 2 – 3 tiếng đồng hồ để đậu nở đều và mềm hơn.

- Đem nồi nước đun sôi rồi thả đậu đen vào. Đun thêm khoảng 2 phút thì tắt bếp rồi đổ bỏ phần nước đi. Bước này là để rửa sạch chắc chắn đậu.

- Sau đó, lại tiếp tục thêm nước mới vào nồi và đun sôi. Để lửa nhỏ, lâu lâu dùng đũa khuấy đều tránh cho hạt đậu dính dưới đáy nồi.

- Cứ nấu như vậy cho đến khi hạt đậu chín nhừ rồi tắt bếp.

- Thêm vào nồi chút muối, để nguội.

- Lọc lấy nước, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sử dụng mỗi ngày.

Uống nước đậu đen giảm cân

Để đảm bảo quá trình giảm cân với nước đậu đen diễn ra hiệu quả, bạn tuyệt đối không được cho thêm đường vào, vì đường chính là “kẻ thù” của giảm cân.

Mỗi ngày, bạn có thể uống một lượng nước đậu đen tùy ý. Nhưng cần chú ý uống trước bữa ăn khoảng 20 phút, để ổ bụng được lấp đầy và không còn cảm giác đói nữa.

Khi nào bạn cảm thấy thèm ăn, hãy loại bỏ ngay suy nghĩ sử dụng các thức ăn nhanh hay nước ngọt mà thay vào đó nên uống 1 ly nước đậu đen.

Cách này cần được kiên trì ít nhất 1 tháng mới thấy được hiệu quả nhất định. Do vậy, uống nước đậu đen liên tục mỗi ngày là biện pháp hỗ trợ giảm cân nhanh chóng và an toàn.

Như vậy, uống nước đậu đen có giảm cân không? Chắc chắn là có nếu bạn biết cách sử dụng nó hợp lý. Chỉ cần kiên trì chắc chắn bạn sẽ sớm sở hữu vóc dáng chuẩn đẹp, gợi cảm như mơ ước. Chúc bạn giảm cân thành công!