Nước đậu đen rang cho bé khỏe mạnh và phát triển tốt

Nước đậu đen rang được chế biến bằng cách rang đậu đen rồi nấu chín với nước. Nước này được lọc ra rồi sử dụng. Chúng ta đã quá quen thuộc với loại ngũ cốc này, nó được người Việt dùng để nấu chè, nấu xôi tạo hương vị thơm ngon, đậm chất quê nhà.

Em bé từ khi lọt lòng mẹ đến khi có thể ăn dặm thể trạng thường rất yếu, bất kỳ một tác động nhỏ nào cũng gây những ảnh hưởng nhất định. Do vậy, thời điểm này rất quan trọng để bé được chăm sóc tốt nhất có thể. Ngoài việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng từ sữa mẹ, khi bé đã ăn được những đồ ăn khác như thịt cá, trứng, sữa ... và cả những thức uống bổ dưỡng khác. Trong đó nước đậu đen rang cho bé đem lại những thành phần cần thiết bảo vệ sức khỏe bé và hỗ trợ bé phát triển tốt nhất.

Đậu đen có chứa nhiều protein, chất xơ, chất bột đường cùng nhiều loại vitamin nhóm B, A, D và các khoáng chất như canxi, photpho, sắt, magie, selen, axit folic... cần thiết cho sự phát triển của bé. Không chỉ duy trì sức khỏe, giúp sáng mắt mà còn giúp bé phát triển toàn diện cùng hệ miễn dịch hoàn chỉnh.

Nếu uống nước đậu đen thường xuyên, sẽ giúp bé nhận được đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho bé phát triển toàn diện.

Công dụng của nước đậu đen rang cho bé

Nước đậu đen hạ nhiệt tốt cho bé

Một trong những công dụng tuyệt vời của nước đậu đen đó là giải nhiệt. Khi thời tiết nắng nóng bé rất dễ bị sốt, khi uống nước đậu đen sẽ giúp cơ thể bé giải nhiệt, ngăn chặn các nguy cơ mắc bệnh mỗi khi thời tiết giao mùa.

Mách mẹ, khi bé bị sốt cao hãy cho bé uống 1 ly nước đậu đen nhỏ để giải nhiệt, hạ sốt, bù nước, giúp bé dễ chịu hơn và mau chóng khỏe lại.

Nước đậu đen rang giúp hạn chế mồ hôi trộm

Mồ hôi trộm là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở trẻ em nhỏ tuổi vì thiếu vitamin D. Khi ra nhiều mà không kịp lau sạch sẽ rất dễ khiến nó thấm ngược vào trong cơ thể, làm bé bị nhiễm lạnh, cảm sốt.

Nước đậu đen có chứa một lượng lớn loại vitamin này, nên khi uống sẽ hỗ trợ làm giảm sự tiết mồ hôi trộm. Do vậy, mẹ hãy cho bé uống 1 ly nước đậu đen rang cùng chút long nhãn và táu tàu để bù đắp những dưỡng chất còn thiếu, chia đều 3 lần mỗi ngày và uống trong vòng 3 ngày là tình trạng ra mồ hôi trộm sẽ giảm đi rất nhiều.

Trị tiêu chảy cho bé bằng nước đậu đen rang

Nếu bé thường xuyên bị tiêu chảy thì hãy dùng nước đậu đen uống chung với nước cơm cho bé uống. Khoảng vài ngày sau các mẹ sẽ không còn bận tâm về việc bé bị tiêu chảy nữa.

Ngoài nững công dụng trên, nước đậu đen rang cho bé còn có tác dụng trị quầng thâm mắt, chữa lành vết bỏng hiệu quả. Chỉ đơn giản thoa trực tiếp nước đậu đen lên vùng da cần chữa trị thì lập tức sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng.

Lưu ý khi cho bé uống nước đậu đen rang

Nước đậu đen tuy rất tốt nhưng không phải cứ cho bé uống nhiều là tốt. Mẹ không nên cho con uống nhiều nước đậu đen trong ngày hoặc kéo dài liên tục, vì như vậy bé sẽ rất dễ bị lạnh bụng, tiêu chảy. Chỉ nên dùng đủ liều lượng để giải nhiệt, bù nước.

Khi bé vui chơi, vận động, các mẹ cũng đừng cho bé uống nhiều nước đậu đen quá, vẫn chỉ nên duy trì 1 cốc nhỏ và chỉ nên dùng 1 lần mỗi ngày. Và cũng chỉ nên uống 3 ngày mỗi tuần, như vậy sẽ giúp cân bằng dinh dưỡng và tốt cho tiêu hóa của bé.

Như vậy, nước đậu đen rang cho bé là cần thiết nhưng các mẹ phải có đủ kiến thức để áp dụng nó hợp lý, giúp bé phát triển toàn diện và an toàn.