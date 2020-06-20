Chè xanh là một loại thức uống quen thuộc trong đời sống người Việt. Với công dụng thanh nhiệt cực tốt, nó trở thành thức uống ưa chuộng của nhiều người. Theo Đông y, chè xanh giúp lợi tiểu, tiêu hóa tốt, định thần, diệt khuẩn, làm lành vết thương nhanh, mau lên da non,... Vậy thực hư việc uống nước chè có tác dụng gì với sức khỏe con người? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

Lá chè xanh chứa rất nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh như carotene, quercetin, flavonoid, vitamin C và EGCG. Chúng có khả năng tiêu diệt các gốc tự do, tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi nhiều tác nhân gây hại.

Lá chè xanh có chứa chất tanin, khi tiếp xúc với lớp niêm mạc đường ruột sẽ ngăn cản việc hấp thụ sắt và canxi, từ đó mang lại công dụng ngừa tiêu chảy.

Lá chè xanh chứa hợp chất chống oxy hóa, ngừa ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa bệnh tim mạch

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong lá chè xanh dồi dào giúp làm sạch mạch máu, giảm lượng cholesterol có hại trong cơ thể. Việc uống trà xanh thường xuyên sẽ giúp tăng cường sức khỏe đồng thời ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch.

Chống lão hóa

Chè xanh có chứa chất polyphenol giúp chống lại tác hại của các gốc tự do, ngăn chặn quá trình lão hóa trong cơ thể.

Tăng cường sức mạnh xương khớp

Hàm lượng florua trong chè xanh có tác dụng bảo vệ hệ xương khớp, hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng viêm khớp mãn tính như thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp,...

Lá chè xanh tăng cường sức khỏe xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện trí nhớ

Chất catechin và chất chống oxy hóa khác trong lá chè xanh có khả năng kích thích não bộ hoạt động mạnh đồng thời chống lại tác động của gốc tự do. Việc dùng lá trà xanh sẽ giúp làm giảm nguy cơ thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson.

Bảo vệ gan

Catechin, Vitamin C và các khoáng chất trong lá chè xanh giúp giảm lượng chất béo triglyceride tích tụ, từ đó ổn định chỉ số men gan.

Kiểm soát huyết áp

Chè xanh có tác dụng trong việc kiểm soát hormone angiotensin, một loại hormone có hại, gây co mạch máu cũng như tăng huyết áp.

Chè xanh giúp kiểm soát huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa biến chứng bệnh tiểu đường

Polysaccharides và polyphenol trong lá chè xanh giúp làm giảm đường huyết, cải thiện sự nhạy cảm với insulin. Chính vì vậy, việc uống chè xanh hàng ngày sẽ giúp kiểm soát tiểu đường tiến triển và biến chứng.

Giảm nguy cơ bệnh viêm nhiễm

Lá chè xanh chứa flavonoid, vitamin C, polyphenol. Đây là các hoạt chất có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp thường gặp.

Hỗ trợ điều trị hen suyễn

Chè xanh có chứa hoạt chất Theophylline giúp làm giãn cơ trơn trong phế quản, hỗ trợ giảm triệu chứng hen cấp tính.

Chè xanh giảm triệu chứng hen suyễn - Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ mắc bệnh sâu răng

Lá chè xanh chứa tinh dầu có khả năng đánh bật mùi hôi miệng, tiêu diệt vi khuẩn sâu răng. Bên cạnh đó, chất florua trong trà xanh còn giúp duy trì hàm răng trắng sáng, chắc khỏe.

Mẹ bầu uống nước chè xanh có tốt không?

Bầu uống nước chè xanh có tốt không là thắc mắc của nhiều người. Câu trả lời chính xác là mẹ bầu nên tránh sử dụng loại đồ uống này trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Lý do là bởi chè xanh có thể làm giảm nồng độ folate, gián tiếp làm tăng nguy cơ mắc dị tật ống thần kinh ở thai nhi.

Bên cạnh đó, trong thời gian tam cá nguyệt thứ 2 và 3, mẹ bầu không nên dùng lượng chè xanh vượt quá 2 tách nhỏ mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe cho cả hai mẹ con. Ngoài ra, mẹ bầu uống chè xanh có thể gây cản trở việc hấp thụ chất sắc từ rau xanh.

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Trẻ em uống nước chè xanh có tốt không?

Một số nhà khoa học đã cảnh báo việc trẻ em sử dụng chè xanh nhiều với nồng độ đậm đặc rất có hại. Người lớn không nên cho trẻ em uống chè xanh bởi lượng axit trong chè có thể tác dụng với sắt và kẽm. Từ đó tạo thành chất kết tủa, ngăn cản quá trình hấp thụ và trao đổi chất ở trẻ nhỏ.

Không nên cho trẻ nhỏ uống chè xanh - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi dùng lá chè xanh

Chè xanh chứa lượng caffeine khá lớn, có thể làm bạn chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn nếu uống lúc đói.

Tránh uống nước chè xanh sau khi ăn xong bởi chất tanin trong lá chè sẽ làm giảm quá trình hấp thụ sắt cũng như chất dinh dưỡng có trong thức ăn.

Người bị táo bón nên hạn chế uống chè xanh bởi hoạt chất tanin trong lá chè có tác dụng chữa tiêu chảy.

Lá chè xanh chứa cafein có tác dụng kích thích thần kinh trung ương, tăng mức độ tập trung của não bộ. Bởi vậy, nếu bạn uống chè xanh vào ban đêm thì sẽ dễ bị mất ngủ.

Người bị thiếu máu, phụ nữ mang thai, người mất ngủ kinh niên thì không nên uống chè xanh.

Tốt nhất nên uống chè xanh vào buổi sáng để giúp tỉnh táo đầu óc, tăng năng suất làm việc và khả năng tập trung học tập.

Như vậy, bạn đã biết uống nước chè có tác dụng gì rồi chứ? Tuy lá chè xanh mang đến nhiều lợi ích cho người dùng nhưng việc dùng sai liều lượng, sai cách có thể gây đau dạ dày, táo bón, mất ngủ. Hãy sử dụng chè xanh thông minh, đúng thời điểm để đảm bảo sức khỏe.